1. На первый взгляд, трудно найти связь между исчезновением средств российского Резервного фонда и аннексией Крыма. Необходимость тратить деньги из фонда была связана, среди прочего, с “проседанием” цен на нефть, которые больше не позволяют россии жить по зарабатываемым средствам. Но тут-то мы и подходим к вопросу Крыма. Потому что дело не только в том, какие у россии доходы. Дело еще и в том, какие у нее теперь расходы, связанные с оккупацией и последующей аннексией Крымского полуострова. Если благодаря Крыму путин и компания потратили все денежки, которые им принесла эпоха бешеных нефтяных цен, то именно Крымом Кремль начнет торговать в надежде на западную поддержку
2. Итоги 2017 года для Крыма. Во-первых, это был год, в котором очень ярко проявилась деградация системы здравоохранения. Во-вторых, это год начала ликвидации права собственности. В-третьих, по сути, в Крыму ликвидировано право на труд в том понимании, в котором понимаем его мы, в котором его понимают в западной цивилизации. 2017 год показал, что приоритетом при предоставлении более высокооплачиваемых рабочих мест имели люди, которых в нарушение международных норм, международного гуманитарного права переселяли из россии в оккупированный Крым. В 2018 году все эти перечисленные тенденции получат свое развитие, потому что задача оккупантов укреплять и развивать созданную военную базу. Задача оккупантов продолжить пока еще мягкое выдавливание жителей Крыма, граждан Украины с оккупированной территории — они им не нужны. С точки зрения оккупантов — это потенциально нелояльное население
3. Оккупант Полонский заявил, что “по качеству мобильной связи Крым намного обогнал Украину”. Это настолько вопиющая ложь, что ватники разразились такими комментариями: “Брехун! В Симферополе связь никакая, постоянно пропадает. Не помню такого до воссоединения. Лишь бы потрепаться, какие они молодцы. Брехун!”, “Дерьмовая связь в Симферополе. Даже в(на) Украине такого дерьма не было! Шоб он всю свою жизнь пользовался этой своей … связью!”, “Согласен, он брехливый брехун! Судя по публикациям, он ещё и агент СБУ. Жаль”, “Да нууу? Такое впечатление, что этот Полонский в каком-то своем Крыму живет, отдельно от крымчан”, “Пиз…бол, одним словом”, “Это полный звиздец. В Керчи можно кому-то дозвониться только с десятого раза, и то не факт”, “Бред!”, “Врет и не краснеет”, “Анекдот недели”, “Я бы сказал, (анекдот) года”, “Трепло собачье. Кому он это рассказывает?”, “Да уж, бред полный”, “Связь в Крыму полный п…ц”. Мне это напомнило ложь оккупантов о медицине, когда они заявили: “Вы видите, что медицинская помощь в настоящий момент стала доступна. С этим и связаны, собственно говоря, те проблемы, которые вы видите — это очереди в поликлиниках, потому что у людей появилась возможность туда обратиться. Раньше такой возможности не было”
4. Остатки украинской медицины Крыма продолжают уничтожаться: “Предлагаю занести в Черный список Республиканскую больницу Семашко на ул. Киевская, г. Симферополь. Записаться к врачу или попасть на прием с направлением от врача — лучше подохнуть уже. После праздников пойду жаловаться. Я уже ПОЛГОДА не могу попасть к эндокринологу. Два раза записывалась на определенное число — прихожу, а они все перекручивают: то врач в декрет ушел, то в отпуск, то сдохла эта тварь (было бы лучше). Кошмар какой-то”
5. В оккупированном россией Яны-Капу (Красноперекопске) сегодня наступила полная говень: пропали свет, вода и мобильная связь. Добавлю, что с водой — это совсем не новость — её здесь постоянно рубят, а света и мобильной связи в некоторых районах Яны-Капу, включая больницу, не было от 5 минут до часа и более
6. На фоне обсуждения оккупационной медицины и необходимости носить с собой документы, не выдержали нервы еще у одной участницы ватостопольского форума: “В стране идиотов=ГУЛАГА и заборов даже врачи принюхались к этому рАсиянскому говну. Жду пацрыотов. Ставьте ++++. Тоже с паспортом хожу, с тремя пропусками и удостоверением. Надо россиянам при рождении ДВА паспорта выдавать. По СНИЛСу мужа сделали эндопротез ТБ (тазобедренный) в Краснодаре”. После этого автор сообщения был мгновенно забанен
7. Предатель Украины Руслан Бальбек заявил, что Порошенко в новогоднюю ночь обратился к крымчанам только из-за того, что “не получилось устроить диверсию и обесточить полуостров перед Новым годом”. Скажите Бальбеку, что путин типа энергомост с Кубани в Крым запустил. Какая диверсия? Короче, Оскара этому имбецилу за лучшую трагикомическую роль
8. В Сирии стало на семь самолетов и минимум двух оккупантов меньше из числа тех, что ночами летают над моим домом в Севастополе и не дают детям спать
9. Когда путин говорил об очередном “выводе” войск из Сирии, я не думал, что это будет происходить таким шикарным образом. Кстати, а там уже все штабы ИГИЛ уничтожены или опять перепутали террористов с мирным населением?
10. Оцените новую “достопримечательность” на трассе Ялта — Севастополь. Говорят, что это Медведеву строят домик и “небольшую” пятиметровую оградку в два ряда
11. Переправа. Туристы “хлынули” в Крым к Рождеству
12. С материковой Украины в оккупированный россией Крым прут продукты, лекарства, вещи… а теперь и вино в пластиковых бутылках, тщательно спрятанное в машине! ВИНО в Крым!!! Меня почему-то эта новость шокирует, но таковы наши реалии. Докатились
13. “Власти хотят узнать, чем питаются жители Крыма”. Ищем еду у местных, украинскую или белорусскую. Вата, надеюсь, жрет дерьмо из рф
14. Наша вата ещё не поняла, что в “великой” россиюшке столько мухосрансков, что этот поток понаехавших не иссякнет до самой деоккупации Крыма. К тому же, переселение в Крым россиян и крымчан из Крыма — это цель №1 для оккупантов. Очередные понаехавшие собрались в Керчь: “Хотим все бросить, переехать к вам в город, но не знаем, как там с работой и жильём. Может, кто может подсказать или посоветовать что-нибудь? Анон”. Ответы: “Если коротко, то не советуем”, “Все плохо”, “Не гони”, “Не стоит, с этого города обычно бегут!!”, “Опять?”, “Надо бы для сравнения узнать, откуда вы сюда переезжаете. Хотя я не знаю такого места, откуда стоило бы переезжать в Керчь”, “Если жить, то да, хорошо у нас, но зарабатывать тут негде”, “По работе туго. Если нет своего жилья, то аренда вам обойдётся дорого”, “Вот скучно людям жить — менять шило на мыло. Хотите впечатлений — езжайте в дальнее зарубежье, там хорошо”, “Не имея своего жилья, тут делать нечего!”
15. Вчера на канале “Домашний” шла передача, в которой “расшифровали” послание некоего “пророка”, который предсказал “крах Западной цивилизации (ЕС и США) в 2018 году”. А какие-то “экстрасенсы, вернувшиеся с того света”, успокаивали, т.к. “россия выживет и станет колыбелью человечества”. Ржал в голос.
16. “Альфа-банк” уведомил оборонные предприятия россии об отказе от обслуживания из-за опасности применения санкций, которые не только полезны, но и помогают вставать с колен. С Крымнашем вас!
17. Сьогодні 1390-ий день каменепаду в Криму.
P.S. Крымчан, оккупировав, переселили в путинский телевизор, который вещает об успехах в медицине, о качественной мобильной связи, об отсутствии проблем с водой, о росте доходов и прочих телевизионных победах. И соглашусь с теми, кто считает, что вся эта ложь рассчитана на жителей материковой Украины. Многие предатели ведь россию видели исключительно по телевизору, а теперь получили возможность убедиться во всей лжи путинского режима, что вызывает у ватников лютую ненависть, когнитивный диссонанс и вопросы из серии “как можно так нагло врать?”.
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