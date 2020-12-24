1. В дома очередных крымских татар оккупанты нагрянули с допросами под разными предлогами — от поиска некоего сбежавшего с ковидом больного — до поиска нелегалов и воров. Устрашению подверглись семьи Бекира Муслимова, Сейтосмана Каралиева и Наримана Муединова

2. Российский прокурор потребовал осудить политзаключенных Белогорского “дела Хизб ут-Тахрир” на сроки от 13 до 19 лет. По этому делу оккупанты репрессируют Айдера Джаппарова, Энвера Омерова и его сына Ризу Омерова. Всех обвиняют в “терроризме”

3. Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джеппар и депутаты Верховной Рады представили Европейскому парламенту Крымскую платформу, конечной целью которой является деоккупация полуострова

4. Новой главе оккупационной администрации Ялты Янине Павленко пропагандоны припомнили ее высказывания из 2014 года, когда сторонников антимайдана и россии она называла сепаратистами, и высказывалась за единство Украины, напоминая о Конституции страны и пагубных последствиях ее нарушения. Но потом Павленко переобулась налету, прогнулась под оккупантов и помогла им раздерибанить винзаводы “Новый Свет” и “Массандра”

5. Крымская правозащитная группа провела новый мониторинг вещания радиостанций FM диапазона на севере оккупированного полуострова. По сравнению с предыдущим мониторингом, который был проведен в сентябре, ситуация с распространением украинского сигнала ухудшилась. В декабре сигнал украинских FM радиостанций зафиксирован только в 7 из 19 населенных пунктов.

6. Рашистского актера, члена партии путина “Единая россия” Алексея Гуськова внесли в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. Гуськов подписал письмо путину в поддержку агрессии россии против Украины, а также незаконно посещал оккупированный Крым

7. В Джанкое помер фигурант Миротворца, крымский сепаратист, владелец медали за захват Крыма Криворученко Олег — т.н. “командир 11-й роты самооборона Крыма”, а позже — “начальник крымского регионального штаба ВВПОД “ЮНАРМИЯ”

8. Оккупанты заявили, что Крым не готов принять днепровскую воду, которую им никто не предлагает. Говорят, что канал на севере Крыма разрушен, а на его восстановление нужны “колоссальные средства”. Уверяют, что путин лично занимается вопросами водоснабжения — наверное, набирает воды в баклажки

9. Украина не будет поставлять воду в Крым до его деоккупации, но в случае гуманитарной катастрофы готова направить конвои с водой для населения, а не военных баз рашистов. Об этом сообщил министр по вопросам оккупированных территорий и реинтеграции Алексей Резников

10. На севастопольском форуме ватники фантазируют на тему решения водной катастрофы: “Нужно внести поправки в конституцию, что водоснабжение является для нас ценностью, переданной предками — как союз мужчины и женщины. И дела пойдут”, “Нужно договариваться с Эрдоганом, чтобы пропускал через Босфор плавучие АЭС, и срочно их клепать, наподобие "Михаила Ломоносова", который оттащили на Север. Хотя бы штуки 4-5: Керчь, Ялта, Севастополь, Евпатория. А с их помощью уже заниматься опреснением. Но это надо было начинать лет 5 назад”

11. Паблик Симферополя — о воде: “Всю жизнь подворовывать и ни разу не попасться — вот оно, русское счастье. Россияне, когда аннексировали Крым и оболванивали пропагандой его жителей, не подумали, что с этим Крымом будут делать без днепровской воды. Без днепровской воды для растущего за счет переселенцев населения нет никакой перспективы. Глобальное изменение климата вносит серьезные корректировки по Крыму. Вода — это источник жизни”, “(Ватоголовый белорус-понаех пишет) Сходи в сортир и утопись от зависти, а я попрыгаю, как обезьянка, на Майдане”, “Старожилы в Крыму говорят, что и Северо-Крымского канала не было, и засушливые годы были, но такого обезвоживания не было. Построили Тавриду, перекопали весь Крым, загубили родники”, “Цена оккупации”

12. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 353 новых случая коронавирусной инфекции (+8 смертей). В Севастополе — 83 (+5 смертей). Количество зараженных увеличилось до 28 557 человек, в том числе 6 094 в Севастополе. Умерло 665 человек, в том числе 207 — в Севастополе

13. Куча больной родни, но ни у кого официально не стоит “ковид” в медкарте. Хорошая статистика — не нужно давать бесплатные лекарства. Зато в частной лаборатории более половины тестов на коронавирус — положительные. Да и хваленого лекарства от ковида, сделанного в россии, никто так и не видел. Мест в ковидариях нет совсем. Отправляют всех лечиться амбулаторно. Ну что, курортный сезон удался? Все довольны?

14. Пока рашисты бронируют отели и санатории оккупированного Крыма на Новый год, жители Крыма продолжают умирать от неоказания медицинской помощи из-за безразличия медиков и отсутствия свободных мест в больницах в период пандемии. Прочтите типичную уже для Крыма трагическую историю из Севастополя

15. Севастополь неблагодарный: “Давайте не только белить белый камень, но ещё стены войлоком обивать, потому что это дурдом. Так жить нельзя!”, -верещат гардемарины, обсуждая очередной наноремонт говени

16. На крымском паблике обсуждают обрушение причалов на южном берегу, многие из которых были закрыты оккупантами, т.к. не ремонтировались после осенне-зимних штормов: “(Из Москвы рашистка пишет) Он (причал) не вчера стал руиной. При Украине что молчали-то? Все устраивало?”. Рашистке ответили: “При Украине работал порт, можно и нужно было с него спрашивать напрямую. Теперь за все в ответе путин”

P.S. Еще один ответ рашистке из последнего пункта дайджеста завершит сегодняшний выпуск: “В нашу гавань заходили корабли, да и мы могли в любую страну. Надо доплачивать крымчанам за домашний арест”. О, так, глядишь, скоро и ватники открыто заговорят о репарациях с некогда любимой ими россии, с которой они с каждым днем всё плотнее знакомятся, находясь под “домашним арестом”.