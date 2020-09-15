1. В ЕС заявили о непризнании “выборов” оккупантов в Крыму, которые россия провела 13 сентября: “Любой, кто избран в ходе организованного россией голосования на Крымском полуострове и претендует на то, чтобы "представлять" Крым и Севастополь, не будет признан ЕС в качестве представителей тех территорий, которые являются частью Украины. Европейский Союз непоколебимо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины”

2. Добрые чеченцы камнем по башке приложили после концерта: в больнице Евпатории скончался понаехавший российский ди-джей Сергей Бабин (mr. Basic), получивший черепно-мозговую травму после одного из концертов пять дней назад

3. “Укрпочта” принесла на домашний адрес в Киеве председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову “международное” письмо, отправителем которого является т.н. “Верховный суд” аннексированного россией Крыма. Из Крыма письмо оккупанты сначала отправили в Ставрополь, чтобы “запутать” следы — так оно стало международным для Украины и смогло обмануть “Укрпочту”

4. Прокуратура и полиция АРК сообщили о подозрении очередному участнику “самообороны Крыма” Погороднему Сергею, 24.07.1957 г.р. “Подозреваемый осуществлял незаконные проверки документов граждан, обыск их транспортных средств, а также принимал участие в задержании украинских граждан на территории полуострова”. Кроме того, Погородний был “свидетелем обвинения” в сфабрикованном деле оккупантов против Ахтема Чийгоза

5. Гоблин расписался в бессилии оккупантов и заявил о намерении явиться в Гаагу с явкой с повинной: “Полностью разделяю оценку, которую МИД россии дал водной блокаде Крыма со стороны Украины: это попытка Киева наказать крымчан за свободный выбор и нарушение украинской властью международных правозащитных документов, участником которых является эта страна. Перекрыв Северо-Крымский канал, по которому более двух миллионов жителей полуострова получали свыше 80 процентов пресной воды, Киев совершил преступление. Это можно расценивать как экоцид, как государственный терроризм и попытку создать в регионе масштабную гуманитарную катастрофу. И уж точно как грубейшее нарушение основополагающих прав человека. Считаю, что в россии против организаторов водной блокады должны быть возбуждены уголовные дела. А там и до международного трибунала дело дойдет” h

6. В Представительстве президента Украины в АР Крым ответили на вой МИД россии Захаровой по поводу перекрытия канала: “Приведенные российской стороной положения международных договоров в области защиты прав человека не касаются права на воду, обязательства по водоснабжению или поставок других ресурсов, а касаются обеспечения прав человека. Кроме этого, абсолютно недопустима ситуация, когда о возможном нарушении права на жизнь и применения пыток говорит государство-оккупант, под эффективным контролем которого произошли десятки убийств, насильственных исчезновений, пыток украинских и крымскотатарских активистов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Водоснабжение временно оккупированной территории АРК и города Севастополя достаточно дорогостоящее мероприятие для рф как государства-оккупанта. Именно поэтому она пытается и будет пытаться дальше с помощью прямого давления и давления на международных партнеров склонить Украину к восстановлению водоснабжения на временно оккупированную территорию Крымского полуострова. Однако Украина не должна решать проблемы, возникающие перед государством-оккупантом после шести лет временной оккупации ею части суверенной территории Украины”

7. Корреспонденты Крым.Реалии проверили информацию, которая появилась в украинских СМИ, о якобы расчистке на полуострове Северо-Крымского канала для приема днепровской воды, и выяснили, что канал зарос травой, а в некоторых местах — деревьями. Никаких работ по расчистке канала и его ремонту для приема воды не наблюдается

8. Я бы теперь по руслу Салгирки предложил велодорожку открыть. Ещё одно непоганое покращення от рассеюшки. А что? При Украине такого не было!))

9. У одних жителей Симферополя из кранов пошла нефть. У других — дерьмо в прямом смысле этого слова. Оккупанты обвиняют людей и заявляют, что такого в истории Крыма еще не было. Да у нас много чего в истории Крыма не было, пока вы сюда не вперлись

10. Оккупанты сообщили, что подавать воду для жителей высотных домов в Симферополе не в состоянии из-за низкого давления: “Потому что при повышении давления начнутся порывы, и тогда ни на нижних, ни на верхних этажах воды не будет”. Гоблин поручил организовать систему помощи силами волонтеров тем жителям многоэтажек, кто не может самостоятельно носить воду на верхние этажи. До оккупации мы о таком и мечтать не могли!

11. Изобильненское водохранилище заполнено на 40%. В несколько сёл Большой Алушты вода подается по графику. “Если наступившая осень или зима будут засушливыми, как и первая половина этого года, то воды хватит только до начала января 2021 года”, — сообщили оккупанты

12. Орда и варвары: “Так жалко природу Крыма не было еще никогда, и никогда она еще так не страдала, как при рф. Сказочное СВИНСТВО”, “Потому что свиньи понаехали. Краснодарское побережье Черного моря уже давно все засрали, вот добрались до Крыма. Такого еще не было”

13. Вы не поверите, но в Крыму до 14-го года вывесок “Столовая” уже не было. А теперь стали повсеместно появляться. Это чтобы богатые туристы поняли, что здесь можно дешево поесть, так как кафе им уже не по карману.

P.S. Завершу выпуск сообщением нашего крымчанина: “По поводу воды в Феодосии. Уровень водохранилища упал с 9 метров до 2.5, но этого достаточно, чтобы без отключений прожить зиму, так как зимой сокращается подача на Судак и падает собственное потребление. Что да как будет потом — никто не знает. Из Тайганского водохранилища переброс закрыт. Ходят разговоры, что воду собираются качать из новых пробуренных скважин, из карстовых пещер или слоёв — я не специалист в этом, но откуда-то оттуда будут брать. Как я уже писал, Крым летит туда, где ещё никогда не был…”.