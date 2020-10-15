1. Обыск, который устраивают до шести утра, невозможность звонка адвокату и даже запрет попрощаться. Это очень типично для арестов, проводимых российскими оккупантами в Крыму. Во время одного из таких арестов пожилая женщина думала, что снова началась депортация. Эта крымская татарка не дождалась сына из тюрьмы. Он не смог присутствовать на ее похоронах… По ссылке прочтите истории репрессируемых россией Арсена Абхаирова и Зеври Абсеитова из Крыма и военнослужащего 53-й механизированной бригады ВСУ Павла Корсуна, который с 22 мая 2019 года находится в пену российских боевиков на Донбассе.

🇺🇦Всіх захисників нашої країни вітаю зі святом!

🇺🇦Дякую вам!

🇺🇦Завдяки вашої мужності та самовіддачі,я маю сподівання що Крим і Донбас обов’язково будуть вільними,будуть вдома!

🇺🇦Ще раз ДЯКУЮ!

🇺🇦Слава Україні!#ДеньЗахисникаУкраїни #Україна #ДякуюЗахисникамУкраїни #крим #донбас — D///emielev BACK (@AzatlikUA) October 14, 2020

2. Всіх захисників нашої країни вітаю зі святом! Дякую вам! Завдяки вашій мужності та самовіддачі, я маю сподівання, що Крим і Донбас обов’язково будуть вільними, будуть вдома! Ще раз ДЯКУЮ! Слава Україні!

3. Семнадцатилетний севастополец, которого украинские пограничники остановили на границе с россией в Сумской области, рассказал подробности случившегося Крымской правозащитной группе. Юноша летом 2020 года поступил на 1-й курс Херсонской государственной морской академии. В июле он выехал из Крыма через пункт пропуска "Каланчак" (Армянск), подал документы в ВУЗ и вернулся домой. В сентябре севастополец поехал в Херсон на учебу, а в первых числах октября приехал домой на несколько дней за вещами. При очередной попытке снова покинуть Крым молодой человек был остановлен оккупантами, которые отказали ему в выезде, сославшись на то, что севастополец уже "исчерпал такую возможность как "одноразовый выезд" в период карантина". После этого студент решил покинуть Крым через мост, и уже с территории рф нелегально пересечь границу, чтобы попасть в академию на учебу. Сейчас севастополец находится в Херсоне, в общежитии Морской академии, приступил к занятиям.

4. Оккупанты окончательно решили до конца года продать с потрохами "Феодосийский оптический завод", ватные сотрудники которого в 2014 плясали от радости, перекрасили завод в сриколор и верили в светлое будущее, которое обернулось сокращениями, задержками зарплат и полным дерибаном.

5. Оккупанты в Севастополе ввели "режим повышенной готовности" из-за дефицита воды, которой осталось на 81 день. Оккупанты намерены заниматься переброской воды из других мест: из Кадыковского карьера — до 30 декабря, строительство Бельбекского водозабора — до 1 марта 2021 года, переброска воды с озера на горе Гасфорта — со следующей недели.

6. Еще в одном крымском городе оккупанты ввели ограничения на подачу воды. С 14 октября в Белогорске воду начали давать с 5:30 до 9:00 и с 17:00 до 23:00. Опыт Симферополя и Симферопольского района показал, что и по графику воды можно не дождаться. Кроме того, вводятся графики подачи воды и в Белогорском районе: у кого-то вода будет в дневное время, у кого-то всего несколько часов, у кого-то — через день по несколько часов.

7. Гоблин заявил, что ему плевать на то, что вы помираете по домам от коронавируса, не получая никакой медицинской помощи. В его интерпретации это звучало как "решение о проведении курортного сезона не повлияло на ситуацию с коронавирусом в Крыму". Ихтамнет — оно само взялось… из неоткуда.

8. Новый антирекорд: в оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 163 новых случая коронавирусной инфекции (+ 3 смерти). В Севастополе — 32 (+ 1 смерть). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 7748 человек, в том числе 1417 в Севастополе. Умерло 154 человека, в том числе 42 — в Севастополе.

9. Родная говень убивает крымчан: "Мы слышали, как доктор звонила куда-то, говорила, что больной очень тяжёлый, надо срочно госпитализировать. А там отвечают: мест нет. Врачи уехали, обещали приезжать через каждые 1,5-2 часа. Конечно, я не выдержала, помчалась к сыну. Приехала, дверь уже была открыта, зашла, а он тихо-тихо: "Кто там?". Говорю: "Я, сыночек, твоя мама". Он уже задыхался, с каждой минутой ему становилось всё хуже. Я мечусь по квартире, вызываю опять "скорую". Они приехали быстро, но с последнего посещения прошло почти три часа, он уже затих, изо рта пошла пена.

Я сидела рядом, гладила его, никого больше не было. Когда появились врачи, говорю им: "Мой сыночек, кажется, уже умер". Доктор подошёл, приоткрыл ему веко, констатировал смерть. Он же вызвал полицию. Оформляли до пяти утра. Руслана забрали в морг. Понимаете, за неделю "сгорел" крепкий, ничем прежде не болевший молодой мужчина. И если бы его вовремя госпитализировали, он бы выкарабкался". Полная история с фотографиями по ссылке в твите. К слову, у матери и сестры умершего Руслана диагностировали вирусную пневмонию.

10. Праздник Покрова в Севастополе: оккупанты в рясах раздавали прихожанам кашу, которую людям пришлось есть руками. Не с лопаты — уже прогресс. Так и победят коронавирус.

11. Боритесь с ковидом? Ну-ну. Наблюдал такую картину: подъехала машина, выгружают хлеб. Булка упала на пол. Поднял и в лоток. Водила стоит и перекладывает батоны, булки, хлеб из лотка в лоток. И всё это БЕЗ ПЕРЧАТОК. Сначала он трогал руль, машину, двери, пошел в туалет, собрал всю заразу…

P.S. Ватники продолжают неистово радоваться родной говени и перечислять камни с неба, от которых больше невозможно укрыться: "Поздно пить боржоми. Такого колоссального дерибана Крым не видел никогда. С молотка уходит все, застраивается все, на крымчан и их мнение вообще всем н*ср*ть. Пачками уходят в частные руки предприятия и санатории, за бесценок отдаются земли. Только за последние несколько дней: минус санаторий Семашко в Симеизе с охрененной территорией, минус остатки Приморского парка в Ялте, теперь вот — минус уникальный винзавод, знаменитый на весь мир "Массандра".

Большая распродажа полуострова набирает обороты с такой скоростью, что эти черти уже, видимо, вообще ничего не стесняются. Увы, но Крым, который мы так любили, скоро исчезнет навсегда. Сердце разрывается от боли и ужаса. Но мы сами виноваты, ведь мы молчим, лишь редкие из нас высказываются остро в соцсетях. А с молчащими ягнятами можно делать что угодно. И если однажды нас всех как котят решат выкинуть из той же Ялты, наверное, мы это заслужили. У меня реально слезы текут от боли за родной Крым, и Ялту особенно".

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