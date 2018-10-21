1. Крымские пропагандоны сообщили новую информацию о Рослякове: “Было разрешение на оружие, место для сейфа специальное в квартире. Было оружие, мальчик три года копил на него. Он обучался, ездил в Симферополь в Росгвардию, которая дала добро. Он прошел все необходимые комиссии, ему дали разрешение”. ЕЗДИЛ В РОСГВАРДИЮ! Тем временем оккупанты в Керчи предложили “создать народные дружины, движение юных друзей полиции и усилить патриотическое воспитание детей”. Как я и говорил, милитаризация только усилится. ЭТО ИГИЛ!
2. Оккупанты сообщили, что Росляков обучился стрельбе в Симферополе. Вот свидетельство № ЭГ 82 000004. “ЭГ поразительно совпадает с названием учреждения ("Эгида"), 82 — очевидный признак региона (Крым). Выходит, что это всего лишь 4-е свидетельство, выданное этим центром подготовки. Где всплывут предыдущие трое?”, — прокомментировал один из крымчан. Кроме того, пропагандоны пишут, что обучение стрельбе в этом центре стоит 6000 рублей, но, УЧИТЫВАЯ ТЯЖЕЛОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Рослякова, ему сделали скидку, и он заплатил всего 4000. Какая щедрость, не правда ли? Нам льют в уши
3. Больше всего человека угнетает бедность. Разность достатка ярко видна даже в одном подъезде. Пацан жил бедно. И, наверняка, ненавидел своё положение. Профессионалам не сложно было обработать пацана, пообещав работу в армии, деньги и уважение. А знаете, почему Рослякову дали разрешение на ствол? Всё просто — чтобы потом не заморачиваться, где он его взял, где взял мешок патронов. И делать вид, что “раскрывают всю цепочку”. А так, всё просто: заработал бабла, купил ствол, всех пострелял. Далее, следствие и “виноват интернет” — можно отключать.
4. Стал свидетелем разговора четырех пенсионерок в Воронцовском дворце. Три убеждали четвертую, что телевизор врёт по поводу Керчи. Пенсионерки не верят телевизору!!! Трындец россии.
5. После теракта в Керчи оккупанты хотят огородить заборами все школы Крыма. Забор в злополучном колледже тоже имелся, и препятствовал эвакуации студентов и преподавателей. России надо больше трупов + распил бабла
6. В Крыму появились объявления “Нет экстремизму и ксенофобии”, в которых просят доносить в ФСБ. А уж что подразумевается под “экстремизмом”, я думаю, мне объяснять уже не надо
7. Около трех тысяч жителей Крыма будут направлены на службу в армию ихтамнетов в рамках “осеннего призыва” 2018 года
8. Старейшее мусульманское кладбище Бахчисарая Кырк-Азизлер (14 века) археологически исследуется оккупантами с помощью полноразмерного экскаватора с кубовым ковшом. Специально, наверное, чтобы ничего не пропустить. Да-да, это то самое кладбище, которое сносится из-за трассы “Таврида”, и на раскопках которого ранее погорели татарстанские археологи. Теперь пылают москвичи. Через старые мусульманские кладбища в Салачике и в Старом городе Бахчисарая оккупанты проложили газопровод. Никакие постановления о запрете т.н. “прокуратуры” не помогли. Местная община и защитники культурного наследия запуганы и слились. Начало хозяйственного освоения мест кладбищ — положено. Дальше будет застройка.
9. Хороший вопрос из задыхающегося Армянска: “Людиии, вот все тут пишут-пишут, жалуются на нынешнею обстановку. А вот, что стало интересно — почему военные молчат?! В сентябре ждала ребёнка из школы и рядом стояли мамочки, жены военных (ну, акцент и речь шла о том, что вот чем они это заслужили — мало того, что в нашу "деревню" из родных краев засланы, так ещё и химией дыши). Местные бучу подняли, а от военных тишина. Это наводит не одну меня на некоторые подозрения. Не буду их озвучивать, конечно. Или все же не молчат?! Анонимно”
10. В Армянске просто жуть. Посмотрите, что с детьми происходит. У одних кожа гноится, другие задыхаются. Врачи ничем помочь не могут
11. В Армянске снова проблемы со светом. Кислота жрет провода, выходит из строя бытовая техника. Начались туманы: “Этот туман тупо, как в фильме ужасов, — сладковатый и противный. Я вчера от подъезда до машины бежала, как Усэйн Болт (прим — ямайский легкоатлет), лишь бы не ощущать на себе эту мерзость”. Влажность, смешиваясь с испарениями из кислотонакопителя, оседает на городе в виде капель росы, напоминающих нефть
12. Земля вокруг села Перекоп выжжена кислотой. В домах у людей все в жирном налете. Жители говорят, что “все началось после того, когда начала туда артиллерия долбить (прим — на учениях оккупантов). В отстойник стреляют, аж туда. Тут все так считают”. На одном из зданий жители Перекопа написали “Чернобыль-2”
13. Севастополь развивается семимильными шагами: “Новая подстанция скорой помощи в Инкермане, брошенная год назад посреди старого карьера, так и не заработала: коммуникации оказались впятеро дороже самого здания. Другой земли для медиков у правительства нет. Зато она нашлась под СИЗО, против строительства которого выступают жители района. Очевидно, тюрьмы Севастополю нужнее, чем скорая помощь”, — сообщают пропагандоны
14. Российский платёжный сервис QIWI отказывает жителям Крыма в получении пластиковых карт для оплаты офлайн, онлайн и снятия наличных денег. В разделе “Адрес и способ доставки” Крым и Севастополь теперь отсутствуют
15. Севастополь. На подъездах появляются “Правила справления нужды в подъездах” для гостей из замостья. До оккупации таких объявлений не было. Понаехавшие приезжают со своими привычками. Вы когда-нибудь видели, как с 8 этажа в окно выливают помои? Теперь это можно увидеть в Севастополе
16. Наивная севастопольская ватка возмущается: “Уже более 2-х недель как фуры с материка едут бесплатно через мост, а цены на ту же молочку как были невменяемые, так и остались, не подешевев ни на копейку”, “Так, может, на "открытие" так потратились, что ещё долго цены придётся держать”
17. Неизвестные нарисовали в Севастополе патриотическое жёлто-синее сердце
P.S. На керченских пабликах в соцсетях практически никто не верит официальной версии. Город маленький и все уже знают, что стрелков было несколько, о чем и говорят очевидцы. Всё кремлевское Ольгино, как и в случае с Армянском, брошено на затыкание людям ртов. Много и россиян, которые приходят написать скорбные сообщения, попутно убеждают возмущенных людей помолчать, не раздувать и дождаться результатов следствия. Разница в реакции между жителями россии и Крыма еще раз показала, что Крым — не россия, а крымчане — не россияне. Теракт подорвал и без того пошатнувшееся доверие к оккупантам их вчерашних адептов. Однако, к сожалению, это не означает, что теракт был последним. Да, в 2014 году ватники сделали вид, что поверили телевизору, потому что считали, что извлекут в будущем из этого выгоду, но будущее оказалось совершенно иным: задыхающийся Армянск, отжимы бизнеса, сносы домов, отсутствие прав и свобод, мизерные зарплаты и пенсии, высокие цены, а теперь и теракты. Пока над Крымом развивается триколор, кровь будет литься рекой. Понимают это уже многие.
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