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30 ноября • обновлено в 11:27
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КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. Крепкая сталинская рука в интерпретации больного путинского воображения

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1. Оккупанты в Севастополе сообщили о задержании “шпионки, завербованной украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины”. Задержанную обвинили в “государственной измене” и арестовали на 2 месяца. Коллаборанту Дмитрию Белику, который является кремлевской затычкой, поручили сообщить следующее: “Шпионка является гражданской служащей Черноморского флота рф. По данным ФСБ, она занималась сбором секретных военных данных по заданию военной разведки Украины. Подобный инцидент подтверждает один из сотен фактов, которые говорят о том, что против россии ведется масштабная шпионская война”. Другой информации пока не вбросили.

2. Главное управление разведки Минобороны Украины “не имеет никакого отношения” к задержанной в аннексированном Севастополе женщине, сообщили в пресс-службе ведомства.

3. Фигурантов сфабрикованного красногвардейского “дела Хизб ут-Тахрир” Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева оккупанты оставили в СИЗО минимум до 13 января 2020 года. В ходе судилища все политузники, арестованные после массовых обысков в феврале 2019 года, заявили, что являются гражданами Украины, и потребовали применения к ним IV Женевской конвенции.

4. Оккупанты также оставили в СИЗО до 15 февраля 2020 года фигурантов второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир”. Политузниками по этому сфабрикованному делу являются: Фарход Базаров, Аким Бекиров, Яшар Муединов, Сеитвели Сейтабдиев, Рустем Сейтхалилов, Владлен Абдулкадыров, Меджит Абдурахманов, Энвер Аметов и Ремзи Бекиров.

Новости Крымнаша. Крепкая сталинская рука в интерпретации больного путинского воображения

5. Фигуранта второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир”, гражданского журналиста Ремзи Бекирова оккупанты поместили в психиатрическую больницу для проведения карательной психиатрии. С той же целью в психиатрическую больницу бросили и Рустема Сейтхалилова.

6. Пособник российских оккупантов Славиш Карабашевич проиграл апелляцию — его защита пыталась оспорить решение о продлении срока содержания под стражей. Ватник, который ранее говорил, что в Сербии его ждет смерть, заявил: “Отправьте меня уже домой, я же не преступник в россии. Там хоть условия в тюрьме нормальные”. Не устану напоминать, как в мае 2018 года в интервью крымским пропагандонам Карабашевич заявлял: “В 2014 году Крым переходит в состав россии. Я был рад, я был одним из тех, кто стоял на баррикадах вокруг украинских воинских частей. Жена меня поддержала, хотя это разрушило наши отношения с семьей жены в Днепропетровске. Теперь они называют нас сепаратистами, — СМЕЕТСЯ Славиш”. Оккупанты собираются экстрадировать оборжавшегося ватника в Сербию, где его обвиняют в военных преступлениях.

Новости Крымнаша. Крепкая сталинская рука в интерпретации больного путинского воображения

7. Прокуратура АРК (совместно с СБУ и Нацполицией) провела обыски в Киеве и на Херсонщине, накрыв схему незаконной добычи полезных ископаемых, которые 5 лет войны были сырьем для “Крымского содового завода”, находящегося в оккупированном россией Яны-Капу (Красноперекопске). Добавлю, что в Херсонской области в октябре 2018 года уже останавливали работу этой же насосной станции, которая способствовала работе двух предприятий в оккупированном Крыму, но что-то пошло не так — бабло победило зло.

Новости Крымнаша. Крепкая сталинская рука в интерпретации больного путинского воображения

8. Оккупанты хотят на 10% увеличить зарплату контрактникам-ихтамнетам “в связи с ухудшением климатических условий и обострением экологической обстановки в местах дислокации воинских частей на территории Крыма”.

9. Севастополь. В Вайбере местные активисты рассылают петицию “Остановите разрушение города”. Волнуются, что “чужаки” разрушат их уютный архитектурный мирок. С фашистами сравнивают. Митинговать и подписывать челобитную царю зовут… Что характерно, это те же люди, которые в 2014 году орду с радостью встречали и на фейковый “референдум” бегали. Неизлечимо! (Если пропустили позавчерашний дайджест и не понимаете, о чем идет речь, то прочтите здесь ватный вой по поводу уничтожения исторического центра Севастополя.

10. У храма св. Георгия в Феодосии оккупанты начали очередной акт кощунского вандализма. “У храма святого Георгия работает бульдозер. И не просто работает — а ездит по армянским могилам, расположенным возле памятника культурного наследия. Страшная картина”, — сокрушаются пропагандоны. В ближайшее время армянская община оккупированного города планирует сход граждан.

Новости Крымнаша. Крепкая сталинская рука в интерпретации больного путинского воображения

11. “На железнодорожном вокзале я был свидетелем такой мерзкой картины, когда из потока пассажиров нетрезвые казачки выхватывали кого попало и устраивали шмон. При попытке возмущаться — мол, людей уже проверяли — они приводили свои аргументы в виде нецензурной брани. Представьте себе, что этот контингент будет патрулировать Крым”, — делится своими впечатлениями о первых днях оккупации Крыма житель полуострова. Сегодня, как сообщили оккупанты, кизяков привлекают к патрулированию крымских городов и вызывают их на “следственные мероприятия” в качестве “понятых”.

12. Кримська резервація, с. Красна Поляна. Шашки наголо! Місцевий путлєр’югенд співає перероблений совковий гімн. Можна використовувати замість блювотного кореня.

P.S. В россии кизяков уже давно используют как карательный механизм в отношении протестующих. Даже “прозревший” кизяк Сергей Акимов, который был задержан вчера после обыска, так говорил о себе подобных: “На фоне роста протестных настроений в Крыму полиция, может, и не захочет применить силу к простым гражданам, а казаки смогут”. Похоже, в скором будущем “приятные” сюрпризы ждут всех тоскующих по крепкой сталинской руке в интерпретации больного путинского воображения.

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КРЫМский банд*ровец КРЫМский банд*ровец
Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Крым Новости России
Источник
Источник: crimeaua1.wordpress.com
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Ivanov Ivan
Ivanov Ivan
Министерство обороны моськовии, намерено приравнять территорию Крыма к пустынным и безводным областям об этом говорится в законопроекте "о внесении изменения в приложении к постановлению правительства моськовии №1237" мля попробуй выговорить эту галиматью кто на ком стоял!!))))))))))) Но главное чистосердечное признание МО Моськовии признаётся, что, за 5 лет превратила Крым в зону экологической катастрофы!!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
*Плач Ярославны* по Крыму и крымским татарам, Вот почему она прячется под ником, скрывая свою фамилию? Я думаю, чтобы иметь возможность каждый год ездить из Киева в Крым на отдых! Ну, а в Крыму, я думаю, всё в порядке, развивается!
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
По реакции майдановских блохеров-пропагандонов, нынешняя Украина выглядит брошенной женой, которая с маниакальной ревностью интересуется делами ушедшего мужа (Крыма), истерично завывая из-за безнадёжного разрыва. ))
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