1. Наш крымчанин сообщил: “В 7 горбольнице Симферополя в инфекционном отделении лежит мужчина с подтвержденным коронавирусом. Врачи подписали бумажки "о неразглашении". Введён карантин. Никого не пускают — только по пропускам у персонала. Все ходят в марлевых повязках”. Напомню, ранее в соцсетях уже была информация об этом. Оккупантам сейчас главное — отпраздновать годовщину оккупендума, а не какие-то там вирусы и крымчане со своим здоровьем. Да и очередной скрепосезон на носу с мульёнами туристаф, которых анонсировал Гоблин

2. Коллаборантка Людмила Бабий не понимает, откуда Гоблин и Ко берут данные о росте спроса на отдых в Крыму, т.к. она наблюдает обратную тенденцию, которая связана не только с коронавирусом, но и с тем, что “Крым за пять лет поднадоел российскому туристу”. Отмечу, что до недавнего времени Бабий была сотрудником оккупационной администрации и занимала должность “первого заместителя министра курортов и туризма Крыма”

3. “Мы в Крымнаше на карантине с 2014 года” — жители Крыма, включая ватников, в соцсетях выражают свое недоверие к официальным рапортам оккупантов об отсутствии коронавируса в Крыму, а также описывают плачевное состояние медицины в оккупации.

4. Оккупанты отправили под домашний арест задержанного позавчера после массовых обысков Амета Сулейманова. Такое “снисхождение” связано с критическим состоянием здоровья крымчанина, которому необходима замена сердечного клапана. Сулейманову стало плохо еще на судилище

5. Задержанных братьев Османа и Сейтумера Сейтумеровых, а также Рустема Сейтемеметова оккупанты арестовали как минимум до 10 мая. Поддержать репрессируемых к зданию судилища пришли десятки человек. Они принесли плов, хлеб, сок, чай и всячески поддерживали родственников новых узников Кремля. Оккупанты подогнали автозак и стянули полицаев

6. Лефортовский районный “суд” Москвы продлил срок содержания под стражей в отношении украинского политзаключённого Ивана Яцкина. Крымчанину продлили арест до 16 июня 2020 года. Отец четырех детей Иван Яцкин был задержан оккупантами 16 октября 2019 года в Крыму. Его обвиняют в том, что он якобы “передавал сведения СБУ, которые составляют государственную тайну россии”. Напомню, о задержании Ивана Яцкина стало известно только в декабре 2019 года, спустя 2 месяца после случившегося. Все это время над крымчанином, который имеет проукраинскую позицию, чего не скрывал, издевались в “лефортовском каменном мешке”. О задержании рассказали родственники

7. Российская блогерша Наталья Краснова в 2018 году получила трехлетний запрет на въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма. Рашистка заменила старый паспорт на новый в надежде, что чистые страницы документа без отметки о запрете въезда помогут ей пересечь украинскую границу. Такой замысел рашистки был сразу разоблачен, поскольку на нее сработала информация базы данных. На вопрос, почему она заменила паспорт, ватница заявила, что старый съела собака. Украинские пограничники продлили запрет рашистке с 3 до 10 лет и выдворили из страны. В Украине Краснова собиралась 14 марта дать концерт. Про карантин ватница, видимо, тоже не слышала

8. Пропагандона российского телеканала НТВ Алексея Петрушко выдворили из Украины за незаконное посещение аннексированного Крыма и запретили въезд на 3 года. Пограничники отметили, что в поле их зрения попал россиянин, находившийся в Украине с частным визитом и улетавший обратным рейсом из аэропорта “Борисполь”. На момент его вылета из Украины стало известно, что он нарушил украинское законодательство, а именно — незаконно пересек границу в закрытом пункте пропуска ТОТ АР Крым. Во время разговора пропагандон всячески отрицал свое пребывание в Крыму и путался в ответах на вопросы правоохранителей. После приведения неопровержимых доказательств (фото и видео) пропагандон таки “вспомнил”, как он попал на территорию Украины (Крым) в 2018 году

9. Прокуратура АР Крым и СБУ создают реестр иностранцев, которые незаконно посещали аннексированный россией Крым. Информацию из реестра будут передавать Государственной пограничной службе Украины. Еще не решен вопрос, будет ли реестр открытым для всех

10. Ялта. Опять какая-то басовитая фигня в небе круги нарезает (интервал где-то 40-50 минут). На доступных радарах его не видно.

11. Ялта. Весь день небо гудит (вот прямо сейчас тоже:15.35 по Киеву) транспортниками. Интернет еле ползает. Ждем новостей из Сирии-Ливии.

12. На работе вата вела дискуссию про то, как Эрдоган отгреб в Сирии, и что потери дикие. Вате это по ТВ рассказали. И при этом и “янки получили”. Я слушал, не мешал, но угорал. Когда ватники увидели, что я просто ору с них, сказали, чтобы я ушел, но я не смог, так как было очень весело. Ватникам пришлось заткнуться.

P.S. Жители Крыма вспоминают, как до оккупации россия втаптывала полуостров в лживую грязь: “До 14 года все рос СМИ накануне сезона массово вброс всяких ужастиков делали: то воды в Крыму нет, то тиф, то хлеб закончился, то крымские татары всех младенцев перерезали! А теперь тишь да гладь, да Божья благодать… И ни слова правды по-прежнему о реальной ситуации и с водой, и с коронавирусом!”. Тем временем понаехавший в 2014 году оккупант Владимир Гарначук, которого очень быстро отодвинули от кормушки, написал, что “спущен запрет на любую информацию о выявлении случаев заболеваний (коронавирусом). При этом резко выросла численность смертей от "воспаления легких". Вместо честного диалога и признания масштаба проблем, они на вертолетах святой водой окропляют города и надеются на теплую погоду”. Судя по всему, коронавирус побежден… подпиской о неразглашении. Берегите себя и своих близких.

P.P.S. Украина через 48 часов закрывает границы для всех иностранцев. Въехать в страну смогут только граждане Украины. Сегодня же в Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса. Всего выявленных заразившихся — трое.

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