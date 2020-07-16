1. Крымскотатарский Ресурсный Центр представил анализ нарушений прав человека в оккупированном Крыму за I полугодие 2020 года. По данным организации, за отчетный период российские оккупанты провели 23 обыска, 48 задержаний и 52 допроса, опроса и “беседы”. Общее количество арестов составляет 150: 28 — новые аресты/приговоры, 122 — продления сроков содержания под стражей. Зафиксирован 231 случай нарушения права на справедливый суд, 74 — на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья. Также зафиксировано 27 случаев этапирований политзаключенных Крыма. В отчете КРЦ также содержится информация о системных случаях вандализма, нарушении религиозных прав, экологических норм на полуострове, о ненадлежащих условиях содержания в СИЗО и тюрьмах, о нарушении прав политзаключенных и незаконных военных учениях в оккупированном Крыму.

2. Путин 16 июля намерен принять участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ россии в оккупированной Керчи. Эти боевые корабли ранее закладывал Рогозин. Видимо, решили перезаложить — для надежности

3. В Керчи на заводе “Залив” усиленно готовятся к приезду путина. Еще с 12 июля там начали глушить мобильную связь и неделю ежедневно моют дорожку от вертолетной площадки к цеху. Большинство сотрудников отправили на четыре дня домой, оставили только проверенных и благонадежных. Тем сотрудникам, которых оставляют на заводе, сообщили, что несколько дней до приезда путина они проведут на заводе без выхода за территорию. Сцарь и холопы…

4. Бывшую судью Апелляционного суда АР Крым обвинили в государственной измене, сообщили в Прокуратуре АРК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет

5. Таксисты в оккупированной Керчи сегодня объявили забастовку. Они требуют повышение тарифов, и чтобы понаехавшие из Тамани и Краснодара таксисты не отбирали у них последний хлеб: “Мы у себя в своем городе не можем навести порядок! Это неприемлемо. Мы же не приезжаем ни к кому в город, не начинаем воровать и устраивать свои порядки, как они делают. Они приехали к нам, они у нас в гостях, мы на них работаем”. Кроме того, таксисты жалуются, что на подработку в службу такси идут еще и из росгвардии. До оккупации мы о таком и мечтать не могли!

6. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 11 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 1. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1183 человек, в том числе 283 в Севастополе. Умерли 37 человек, в том числе 5 — в Севастополе

7. С сегодняшнего дня для въезда на территорию оккупированного россией Крыма необходимо иметь при себе медицинский документ на русском или английском языке, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на наличие коронавируса методом ПЦР. Тест должен быть сделан не более чем за три дня до прибытия на территорию полуострова. В случае отсутствия такого документа, граждане должны в течение 3 дней пройти соответствующее тестирование за собственные средства

8. Ватнокорректно, но все ясно. Лапти, валите из Крыма: “Прежде чем переезжать, люди уточняют, что да как. Санкции, к сожалению, откатили где-то примерно в 2002 год. Теперь вы дружно сюда едете, предъявляя претензии хором, сравнивая с местом предыдущего проживания, навязывая то, от чего уехали с материка (прим — из россии). Со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Приехали — встраивайтесь и помогайте созидать. Было там лучше — живите там, где лучше. А требовать тут повысить контроль власти над бизнесом не надо. Уже так наповышались, что угробили экономику. Угомонитесь уже со своим маниакальным желанием тотального контроля. В Крыму нет менталитета крепостных и не надо его сюда нести. P.S. Конституция в вашей стране не работает”

9. Глава оккупационной администрации Феодосии Сергей Бовтуненко сообщил, что на улицах города стал появляться неприятный запах канализации. Коллаборант связывает это с притоком туристов и началом работы отелей и сдатчиков квартир. Во как, теперь и появление канализационной вони связывают с понаехами

10. Сбербанковский санаторный комплекс “Мрия” имеет настолько хреновую репутацию среди работников, что даже мелкий анонимный работодатель, ищущий разнорабочих, посчитал нужным сделать такую ремарку: “На постоянной основе требуются разнорабочие. Объекты по всей Ялте (не Мрия)” — дескать, не бойтесь, мы — не они

P.S. Прекрасное и атмосферное сообщение из Евпатории завершит сегодняшний выпуск — говень прям по всем скрепам прошлась… катком: “Еще в 2014 году мои соседи сдуру взяли на квартиру женщину с ребенком из Донецка. Заселялись на две недели. Потом приехал муж-ополченец из Донецка. Контуженный. И понеслось — пьянки, гулянки, мордобой каждый день! Через две недели отказались выселяться, отказались платить. При попытке их вселить ополченец перебил все в доме у хозяйки, и хозяйку отметелил, и ее сына, и соседей, которые вступились за пожилую женщину. Вызвали полицию. Ополченца увезли. Но ущерб так никто и не возместил: ни моральный, ни материальный, ни на лечение никто денег не дал! Потом приехала глубинная россия. Такая глубинная, которой никогда в Евпатории не было! И я поняла, что больше мы сдавать жилье не будем! Нервы дороже, здоровье дороже и жизнь дороже!”