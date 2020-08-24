1. Жил-был краеведческий музей в Алуште. Располагался в особняке начала XX века. А потом пришла русня и отремонтировала особняк: заменила деревянную веранду газобетоном, керамическую черепицу — профнастилом. Интересно, это уже то самое богатство рашки и охрана скреп?

2. Жители Крыма в соцсетях активно обсуждают графики подачи воды, которые оккупанты введут в День Независимости Украины — 24 августа: “Чисто российский способ решения проблемы — послать народ подальше, и точка”, “Нет слов, одни маты”, “Засуха наступила внезапно. Внезапно стало понятно, что воды нет и взяться ей неоткуда. Прямо на седьмом году этой власти стало понятно… Воруют намного больше, наглее, относятся к нам как к папуасам”, “Константинов ничего не хочет по ситуации людям рассказать? Это ведь уже явная проблема с водой, а не "вбросы ботов", как они писали. Это уже не кричать "нам вода из Украины не нужна"…”, “Нас тупо развели, а сделать никто ничего не может. Будем как в странах третьего мира жить, без достойных ресурсов к существованию”, “10 дней тому с шариками и оркестром был запущен НАНОводопровод от МО рф, якобы СПАСАЮЩИЙ Симферополь от жажды. И ХОБА — график подачи воды! Ихтамнеты последнюю себе воду забирают, танки мыть? Или как это?”, “Видимо, шашечки с переподключением с одного водоема на другой — как мертвому припарка!”, “Банальная показуха для картинки. В россии все делается для картинки”, “А какая красивая история была про единственный в рф самолет с осадками!”, “С водой в Крыму все хорошо. Ее нет. О чем нам вещали говорящие головы буквально несколько месяцев назад. Ничего, кроме правды, да?”, “Все лето крымчанам показывали бравые отчеты Аксенова и бахвальство о том, что проблема решается и уже почти решена. Все лето вода лилась рекой: аквапарки, мойки и т.д. И вот в конце сезона очередной обман крымчан заканчивается: воды нет, но вы держитесь. Теперь польется новая пропаганда с крымских СМИ, мол, надо потерпеть, не впервой, а помните, как мы раньше терпели, ничего страшного — выжили… Ну почему из-за чьего-то безалаберного руководства крымчане должны превращаться опять в терпил?”, “Все 6 лет люди ждали, что эта проблема даст о себе знать. А нам 6 лет говорили: не переживайте, это все вранье, проблем нет”, “И как долго они собираются измываться над всеми нами? Воды в избытке в виде осадков не предвидится. Для глобального решения вопроса нужны годы. Сколько терпеть эти издевательства?”, “На России-1 сегодня рассказывали, что альтернативы воде из Северо-Крымского канала в Крыму завались. Но где это "завались"?”, “Столько домов настроили, столько людей переселили, столько бассейнов. Крым не резиновый. Хватит уже землю разбазаривать, и воду нашу тоже!”, “ВАМ НЕ СТЫДНО??? С 2014 года стало понятно, что проблема с водой в Крыму будет нарастать день ото дня. Вы 6 лет бездарно правите полуостровом! ВЫ БЕЗДАРИ!”, “Молебны не помогли”, “Я в шоке. А что будет дальше??? Мы шесть лет к этому шли! Сколько людей говорили, что это случится неминуемо, а нам говорили, что все будет хорошо”, “Учтите, что это надолго. И даже не на один год. Количество населения растет. Запасайтесь терпением и емкостями для запаса воды”, “Боюсь, что график этот вводится надолго, то есть навсегда”

3. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 52 новых случая коронавирусной инфекции. В Севастополе — 8. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 2473 человек, в том числе 464 в Севастополе. Умер 61 человек, в том числе 15 — в Севастополе

4. Наконец-то, “мэрша” Симферополя Елена Проценко озвучила, что эпидемиологическая обстановка ухудшилась. Курортный сезон подходит к концу, встречайте ограничения: “Ограничить проведение всех массовых мероприятий в городе, приостановить деятельность ночных клубов (дискотек), работу детских игровых комнат, предприятиям общественного питания обеспечить соблюдение расстояния между столами с учетом рекомендуемой дистанции (1,5 м); организовать работу аттракционов в парках через день, будут контролировать торговлю и супермаркеты по соблюдению всех мер”. На сайте оккупационной администрации постановление уже вышло. Ждем сентября… Сдается мне, что общепиты закроют не только из-за ковида, но и из-за дефицита воды.

5. Ватоголовые из секты НОД в Ялте записали видеообращение к понаехавшему главе оккупационной администрации города Ивану Имгрунту с требованием не допустить в городе проведение “сепаратистских митингов”, аналогичных тем, что проходят в Хабаровске, а к тем, кто захочет помитинговать, “применить максимально жесткие меры”. Медицина тут бессильна

6. Понаехавших просто полчища — это видно по оптовым строймагазинам. Сплошное аканье и дебильные морды. И вещи покупают специфические — от водопровода до бойлеров и т.п. Сразу видно, что на “ПМЖ” приперлись.

7. Очередной факт военных преступлений агрессора: оккупационная администрация Ялты и командование ВВС и ПВО Северного флота оккупирующей Крым державы (россии) подписали “соглашение о сотрудничестве в сфере военно-патриотического воспитания молодежи”

8. Захоплений рашистами Крим, дитячий мілітаристський центр “Артек”. За певну службу рейху “юнги” кримського путлєр’югенду були нагороджені путівками в цей виховний заклад. Молоді матросики й матроски готуються поповнити екіпажі нових “Курськів” і “Лошариків”

9. Оккупированная россией Ялта. Укокошенные бабы развлекают на набережной понаехавших рашистов. Бабы, наверняка, тоже из-за моста — вместе с кокошниками. Кстати, топчут своими скрепными копытами полностью отреконструированную до оккупации набережную — “Украина ничего не делала”. Мерзейшее зрелище

10. Севастополь. Посмотрите, как богатые турЫсты смотрят представление в дельфинарии

11. Жители оккупированного Крыма сегодня в разные способы поздравляли свою страну с Днем государственного флага и выкладывали фотографии в соцсетях, выражая свою любовь к Украине!

P.S. “Коли в тебе вкрали прапор твоєї Батьківщини, ти бачиш його усюди! Цінувати треба те, що маєш… Вітання з Криму. З Днем Прапора, Країна!”

Крымчане в оккупации поздравляют Украину с Днем флага!

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.