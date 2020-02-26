1. За шесть лет оккупации Крыма россией правозащитники зафиксировали на полуострове более 300 случаев преследования журналистов и блогеров оккупантами. Независимая и профессиональная журналистика в Крыму фактически полностью уничтожена

2. “Похитили и увезли”: под посольством россии в Киеве напомнили о судьбе крымчанина Решата Аметова, похищенного и убитого оккупантами в марте 2014 года. 39-ти летний житель симферопольского микрорайона Марьино, отец троих детей Решат Аметов вышел из дома и больше не вернулся. Видеокамеры зафиксировали его, проводившего одиночный пикет против аннексии Крыма российскими войсками. На видео запечатлен и момент, когда несколько представителей т.н. “самообороны Крыма” скручивают крымскому татарину руки и сажают его в автомобиль. Через две недели Аметов был найден мертвым в поле возле села Земляничное Белогорского района. На теле мужчины были обнаружены многочисленные следы жестоких пыток, голова была обвязана клейкой лентой, а рядом нашли наручники. Причиной смерти стало ножевое ранение в область глаза. Пропавшими без вести до сих пор считаются 15 крымчан

3. Почти 140 тысяч жителей аннексированного россией Крыма получили биометрические паспорта для выезда гражданина Украины за границу за период с 1 января 2015 по 1 февраля 2019 года

4. Секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что говорить о возобновлении подачи днепровской воды в аннексированный россией Крым невозможно до деоккупации полуострова

5. Почитайте, в какую мерзость превратила “гавань” мой Симферополь! Добрый, приветливый когда-то город стал мерзким и отвратительным за счет десятков тысяч понаехавших: “Накипело. Хочу занести в ЧС всех гастарбайтеров, приехавших в Крым. Песня специально для вас — "Ехай нах*й". Бегала сегодня (прим — 23.02.2020) по Центральному рынку в поиске подарков для мужа и сына. Замерзла очень, а так как с кафешками у нас печалька, села на лавочку в скверике и пью кофе, при этом общаясь с подругой. 16.00. Слышу, меня кто-то схватил за рукав сзади, и слышу мужской голос: можно, я отопью кофе? Я понимаю, что это незнакомый голос, поворачиваю голову, и вижу незнакомую нерусскую морду, наглую и похабную, парень, лет до 30, стоит с наглой улыбкой, рукав не отпускает, людей очень мало вокруг. Я говорю: убрал от меня руку и отошел. Он мне: ты что, оху*вшая, смелая??? Я говорю: тебя напоить кофе? Он мне: я тебе сейчас твой рот закрою своим бананом. И тут мне реально страшно стало. Очень. Я поняла, что мои понты и агрессия — ни к чему. Телефон в руках. Я разговаривала с подругой. Я говорю якобы мужу: беги бегом туда, где ты меня оставил. Срочно, я жду…. Это чмо, как шавка, начал выкрикивать всякие гадости, но при этом вижу, испугался и удаляется. Мне было очень страшно. Я просто видела агрессию человека, я видела, как он настроен. Я бы не написала, но это не первый случай. Просто у меня подрастает дочь, красавица, мне страшно за нее и всех наших дочерей. Подскажите, как вести себя в данной ситуации? И что это происходит???! Это сейчас нормально????”. Также скулящая ватница описала и другие случаи, когда она сталкивалась с людьми “с такой же национальностью”, которые предлагали ей непристойности и угрожали. Судя по профилю ватницы в соцсетях, она тащится по колорадкам, рашке, а свою дочь отдала на пляски в военной форме. Причинно-следственных связей не видит

6. Окупований Ватостополь. У школі загального режиму №52 відбулася військово-спортивна гра “Один день в армії” для молодшого складу путлєр’югенда 2-5 класів. Етапи відповідали армійському розкладу дня: підйом, зарядка, наряд у їдальню, мозкова атака, медсанчастина, десант в бою

7. К шестой годовщине оккупации Крыма разразился очередными откровениями предатель Украины и владелец полученной от оккупантов медали за захват Крыма, кизяк Сергей Акимов. Вот наиболее интересные его тезисы: “Для меня на сегодняшний день Крым не в россии, потому что те законы, которые нам говорят по телевизору, те события, они никакого отношения к Крыму не имеют. Крым — это какое-то нейтральное государство вообще, но никакого отношения к той россии. Для жителей Крыма ничего не делается. То, что было — референдум и все остальное — вы же понимаете, это все политика. Я понял (в 2014), что пришла россия, когда увидел очень много военных и очень много полиции. Тогда я понял, что мы попали в какое-то военно-полицейское государство. И до сих пор мы наблюдаем очень много военных и полиции. Буквально, в городе их встречаешь через одного человека. Каких-то больших изменений лично для меня я не почувствовал. Единственное, что — проблемы — это да, начиная с 14 года и по сегодняшний день: начиная с переоформления всех документов и всего остального. И до сих пор это делается. Я не поддерживал пророссийское движение в Крыму. Лично я вышел за свою семью и за Крым. После 16-го года резко у тех людей, которые раньше говорили, что вот, подождите, сейчас все наладится и все остальное, изменилось отношение. И сейчас они понимают, куда попали и что вообще происходит. Я понял это еще в 14 году, в конце года. У нас говорили, что Крым вернулся домой, но я увидел, что просто пришла россия к нам. Я понял, что в Крыму был именно государственный переворот. Нам говорили, что он произошел на (материковой) Украине, но там остались флаги, там осталось государство, а здесь поменялось все, но сказали, что это было волеизъявление людей. Стало намного жестче, потому что этим политикам, которые были при Украине и остались, сейчас надо прогибаться перед новыми хозяевами. Честно говоря, когда была Украина, государство было более человечное, у чиновника было человечное лицо. Ну да, давали взятки, но это было лично мое решение, чтобы решить вопрос. Сейчас точно также делается, только это все в разы выросло, очень в разы, и даже можно отдать деньги и не получить того результата, что ты хочешь. На тот момент (в 2014) политики из Киева бросили нас. Естественно, тут же была еще и информационная война, что там режут и убивают. Естественно, любой человек должен был думать о своей семье и детях. На сегодняшний день очень сильно уже поменялось у жителей Крыма мнение (о россии). Мне, честно говоря, не интересно, что там делается в россии, за мостом. Я, как и в 2014 году, болею за Крым. Мы жили при Украине, и мы постоянно с этим будем сравнивать”. Кизяк, как видите, обвиняет кого угодно, но только не себя. Кроме того, он уверен, что если вернуться в 2014 год, то крымчане все равно ничего не смогли бы сделать, т.к. оккупация Крыма готовилась заранее и была предрешена. В то же время кизяк отказывается считать Крым оккупированным, потому что Украина, по его словам, не пытается его освобождать

P.S. Завершу выпуск историей нашего севастопольца. История о таких, как Акимов и прочие разочаровашки: “Услышал разговор директора одной фирмы с поставщиками из рф, которые жаловались на провальное начало года. На что идейный севастопольский ватник вымолвил, что такой жопы с момента "присоединения" еще не было. И это говорит бизнесмен, плотно сидящий на бюджетных тендерах. Надеюсь, что это системно, и скоро терпение у "колбасных" патриотов закончится… как и деньги, за которые продали Родину”.

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