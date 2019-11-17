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17 ноября • обновлено в 07:48
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Новости Крымнаша. Когда оккупанты будут бежать из Крыма, вырвут с корнями даже унитазы

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1. По всей оккупированной Феодосии вчера вечером стояли менты на отжатых украинских Приусах, и в полной экипировке с автоматами — спецназовцы в масках

Новости Крымнаша. Когда оккупанты будут бежать из Крыма, вырвут с корнями даже унитазы

2. Эксперт Крымской правозащитной группы Александр Седов убежден, что памятник Калашникову, установленный в симферопольской школе, свидетельствует о сознательных усилиях оккупантов по милитаризации детей: “Памятник с автоматом сразу у входа в школу… Это продолжение политики рф на оккупированной территории по внедрению такого типа сознания среди детей, в котором оружие — это нормально, это хорошо, его надо использовать”. Руководитель Центра психологической поддержки и психоанализа Наталья Улько: “Если что-то вдруг случится, эти дети не будут реагировать, как их родители, которые жили в другой ситуации, которые знают, что такое быть в Украине. Расчет на то, что дети уже не будут этого помнить и будут защищать то, что у них есть сейчас. Так управляют толпой: создают внешнего врага, консолидируют всех и воюют с ним, а до внутренних проблем дела нет. Этот общероссийский подход переносится на Крым, но в большей степени: для них это вооруженный форпост, они боятся внутреннего бунта”

Новости Крымнаша. Когда оккупанты будут бежать из Крыма, вырвут с корнями даже унитазы

3. Дети (вероятно, понаехов) превращены в комсо-зомби и зачитывают с бумажки отчёт “ленинского комсомола Армянска имени Че Гевары”. Перед просмотром крайне рекомендуется принять что-нибудь противорвотное

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4. Появились фото открывшегося вчера после реконструкции КПВВ “Чонгар” между Херсонщиной и временно оккупированным россией Крымом. Через 2-3 недели здесь же откроют сервисный центр по предоставлению админуслуг. Отделение “Новой почты” и туалет уже работают. Будут также автостанция, медпункт, комната матери и ребенка, здание для отдыха водителей. Полное обустройство должно завершиться до 20 декабря. Выглядит все хорошо (и теперь лучше, чем у оккупантов), но не как временное сооружение. Строительство профинансировано ЕС и входило в “План мероприятий по реализации государственной политики Украины по аннексированному Крыму”, утвержденный 28 марта 2018 года

Новости Крымнаша. Когда оккупанты будут бежать из Крыма, вырвут с корнями даже унитазы

5. Азовские порты Украины потеряли почти половину прибыли из-за агрессивных действий россии. В 2014 году такие действия ограничивались акваторией Крыма, в 2015 году — районом газовых месторождений, в 2016-2017 годах — Азовским морем, а в 2019 году речь идет уже о закрытии по районам огромных участков Черного моря. Кроме того, россия продолжает задерживать суда различных стран на переходе через Керченский пролив

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6. Житель оккупированного Симферополя Роман Лесниченко вчера провел одиночный пикет в центре города в поддержку пособника оккупантов Олега Зубкова. Мужчина держал в руках плакат со словами “Помогите спасти Тайган и Сказку от прессинга властей”. За день до этого Зубков сообщил, что его парки хотят закрыть, а животных ему придется начать массово убивать

7. На Южном берегу Крыма ситуация с гибелью деревьев приобретает “серьезные масштабы” — в Кореизе, Мисхоре и Алупке “уже погибло много пальм и ленкоранских акаций”, констатировали оккупанты. Вредители (пальмовый долгоносик и пальмовый мотылек) были завезены в последние два года с посадочным материалом, минуя карантинную службу. Оккупанты нам весь Крым угробят!

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8. Центральные улицы оккупированного россией Севастополя завтра будут перекрыты — по ним пройдет скрепный крестный ход секты ФСБ РПЦ. Шабаш будет посвящен годовщине “Русского исхода” — эвакуации из Крыма Белой армии и беженцев в 1920 году. Ждем следующий исход

9. В парке Шевченко в Симферополе нам не хватало, как вы догадались, храма безтомосных проходимцев РПЦ

Новости Крымнаша. Когда оккупанты будут бежать из Крыма, вырвут с корнями даже унитазы

10. О процветании бизнеса в оккупированной Ялте: и мяса им не жаль было, и мАхитой народ завлекали… А не идёт “богатый” турист. Теперь вот надеются хотя бы 15-рублёвыми драниками заманить. Пока заманить получилось только кота

Новости Крымнаша. Когда оккупанты будут бежать из Крыма, вырвут с корнями даже унитазы

11. Оккупанты выставили на продажу здание Украинского государственного геологоразведочного института в Симферополе. Крымское отделение института — единственное в Украине отраслевое научно-исследовательское учреждение, которое выполняло научно-исследовательские и опытно-методические работы в области геологии, направленные на обоснование направлений геологоразведочных работ, развитие и освоение минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых. До аннексии Крыма россией в институте работало 193 человека, из них — 145 научных сотрудников, в том числе 6 докторов и 34 кандидата наук. Первые проблемы у института начались еще при Януковиче, когда финансирование было урезано в десятки раз. А вот что вспоминает Игорь Палкин — кандидат геолого-минералогических наук и бывший сотрудник института, который после аннексии вместе с семьей выехал на материковую Украину: “Когда россия аннексировала Крым, так называемая "самооборона" вошла в здание института и начала его разорять. Начали с хороших вещей: мебель, паркет, мрамор. Платиновую посуду забрало "Министерство финансов Республики Крым", Киев не успел вывезти. Разорили и роскошную институтскую библиотеку, собранную из дворянских южнобережных имений Крыма. Когда вошло "крымское ополчение", они сдали ее на макулатуру, порвали, умные, вероятно, что-то украли. Там были уникальные книги. Сначала оккупанты хотели сделать в двух зданиях Крымского отделения УкрГГРИ представительство президента россии. Потом по каким-то причинам от этой идеи отказались. Говорят, сейчас это здание принадлежит симферопольскому исполкому. Но его разграбили полностью, там ничего нет. Даже паркет сняли”.

Новости Крымнаша. Когда оккупанты будут бежать из Крыма, вырвут с корнями даже унитазы

P.S. Мебель, паркет, мрамор, платиновая посуда, книги — все разграблено и уничтожено… Когда оккупанты будут бежать из Крыма, вырвут с корнями даже унитазы, как сделали это на Чонгаре, когда уходили оттуда… Никогда не зовите в свой дом “русский мир” — мир варваров, воров и убийц.

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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Потужное бульканье из унитаза.
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