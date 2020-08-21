1. Оккупанты вчера задержали очередного крымчанина, которого обвиняют в участии в “украинском националистическом батальоне”. В ФСБ заявили, что крымчанин в 2016 году выехал на материковую Украину и вступил “в батальон имени Н. Челебиджихана, созданный Ленуром Ислямовым”. Оккупанты традиционно опубликовали видео задержания крымского татарина от студии ФСБ-Пикчерз. Сегодня стало известно имя задержанного — это 25-летний Меджит Аблямитов, которому избирают меру пресечения

2. У политзаключенного ялтинского “дела Хизб ут-Тахрир” Муслима Алиева, который находился в СИЗО Башкортостана, подтвержден COVID-19. Крымчанина вывезли в неизвестном направлении. Кроме того, гестаповцы в следственных изоляторах продолжают игнорировать заявления политузников Энвера Омерова, Арсена Джеппарова и Алима Суфьянова о предоставлении им медицинской помощи

3. Ватоголового Славиша Карабашевича, который помогал оккупантам захватывать Крым и которого в прошлом году арестовали в Севастополе по запросу Интерпола, оккупанты перевели в следственный изолятор Москвы для экстрадиции в Сербию, где его ждет тюрьма за военные преступления

4. Уже не на пользу: путин признал, что санкции против россии из-за аннексии Крыма “создают определенные препятствия и препоны”, но уверяет, что “мы любые сложности преодолеем”

5. Оккупанты подтвердили выброс сернистого ангидрида на одном из цехов завода “Титан” в Армянске, о чем сообщали жители отравленного города в соцсетях, при этом оккупанты заявили, что никакой угрозы для здоровья жителей нет, а ситуация под контролем. Наша крымчанка прокомментировала: “Конечно, никакой угрозы нет. Наоборот, даже полезно: сернистый ангидрид дезинфицирует воздух и убивает коронавирус”

6. Бездумное бурение скважин, увеличение расхода пресной воды для военных баз, да еще погода подвела. Все это привело к тому, что оккупированный Крым мучает жажда. Запасы пресной воды стремительно иссякают. Оккупанты выжимают из недр Крыма последние соки. Бездумная выкачка воды, нерациональное использование пресноводных ресурсов, вполне возможно, скоро приведут к катастрофе. На карте мира образуется новая пустыня на месте когда-то цветущего полуострова. По ссылке прочтите подробней о том, как оккупированный Крым справляется в условиях острой нехватки воды

7. Российские пропагандоны сообщили, что в Симферополе будут вводить графики подачи воды. Ихтамнетские дырявые трубы так и не спасли — водохранилища, питающие Симферополь, продолжают стремительно мелеть. Подачу воды уже ограничивают в ночное время или сильно снижают напор

8. Армянск ноет про свою обычную дупу: “Когда был маленьким, очень хорошо помню родной Армянск цветущим и благоухающим: цветы, зелень, трава… Много было тогда садоводческих товариществ и в полном объеме работала промышленность. А сейчас все стало угасать, особенно в последние годы, когда появились проблемы с водой. Садоводческие участки, располагающиеся вокруг города, потихоньку забрасываются людьми из-за нехватки воды. Лишь одна труба подпитывает участки питьевой водой из городских скважин. Беда состоит в том, что чем дальше участки от трубы, тем больше появляется брошенных участков. Например, когда я приезжаю на дачу, беру с собой питьевую воду в баклажках по 5-6 литров. А для полива огорода использую воду из скважины. У нас до 17 метров можно бурить без разрешения, но вода плохая для питья. А если глубже 21 метра, нужно оформлять официальные документы. В общем, в скважинах рано или поздно вода закончится, и участки окончательно засохнут. Власть, очевидно, эта проблема не интересует”

9. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 22 новых случая коронавирусной инфекции и констатировали две смерти. В Севастополе — 5 новых больных и один умерший. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 2295 человек, в том числе 440 в Севастополе. Умерло 60 человек, в том числе 15 — в Севастополе

10. Представьте, сколько их в Крым наперло, что уже и в школах мест нет: “Очень важно, что здесь мамы, которые не пресмыкаются и не думают, что если не дали деньги на шторы, то твой ребенок становится никем. Думается, что место в школе для ребенка тоже гарантировано. Нет, наверное, дискриминации, согласно места работы, как в Севастополе. Богомолова ответила одному из родителей, которая по месту регистрации не могла устроить ребенка в первый класс инженерной школы, что только дети военнослужащих пользуются внеочередным правом попасть в школу!!!”

11. Ватница пожаловалась Гоблину, что трудно выживать при высоких ценах и низких зарплатах и пенсиях. И тут же у другой упоротой ватницы сдали нервы, и она ответила на жалобы: “Что-то при Украине сопли не жевали, всех всё устраивало, а тут прям все, пиз…ц!!!! Всё, жить прям невозможно!!!! Как всегда, виноват путин!!!!! Надоели ныть!!!!! Вопрос — а как вы жили на 900 гривен?”

12. Паблик Симферополя. Автор оттуда же. Краткие итоги родной говени: “Последние шесть лет жизнь все хероватее и хероватее”

P.S. “Я в Севастополе квартиру продал понаехам. Когда Крым вернется, надеюсь отсудить у них квартиру”, — написал вынужденный уехать из оккупации крымчанин. Хочется верить, что понаехавшие получат по заслугам, и потеря имущества станет одним из камней с неба, который больно ударит в спину убегающим по мосту рашистам!

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