1. Оккупанты в Ростове-на-Дону продлили арест восьмерым политзаключенным второго бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир”. Арестованные в октябре 2017 года Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев, Эрнес Аметов и арестованные в мае 2018 года Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов останутся в СИЗО минимум до 13 августа 2020 года

2. В Крыму насчитывается как минимум 10 тысяч участков, которые принадлежат материковым украинцам и украинцам в Крыму, отказавшимся от российских аусвайсов. Все эти участки могут быть отжаты оккупантами, т.к. попали под указ путина о запрете на “иностранное” владение. Также есть тысячи участков, принадлежащих гражданам Беларуси, Германии, Казахстана, Узбекистана, Израиля, Литвы, Австралии, Вьетнама, ОАЭ, Саудовской Аравии и других стран — у них тоже оккупанты могут все отнять

3. “С 1 апреля стартовал весенний призыв, но в соответствии с обстановкой, первая отправка в войска перенесена ориентировочно на 20 мая”, — сообщили оккупанты

4. “Полностью противоречит нормам международного права”: Франция осудила призыв крымчан в российскую армию и указ путина о запрете “иностранцам владеть земельными участками на приграничных территориях россии” в оккупированном Крыму

5. Российские оккупанты в рамках непрекращающихся седьмой год военно-террористических учений провели минувшей ночью танковые стрельбы в Крыму

6. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатировал, что россия наращивает военную мощь в аннексированном Крыму и в Черном море, что является вызовом для безопасности этого региона

7. Папізже покажу вам стан двох водосховищ, від яких залежить тиск води в крані в славному місті Нічевополь (Севастополь). Спойлер: там *здець повний, що означає — вони порожні

8. В поселке Олива, по дороге в музей Ю. Семенова, на большом участке варварски уничтожен весь лес. Выпилили все! Мы офигеем после “каникул”

9. Севастопольские ватники продолжают выть и грозить оккупантам… петицией: “Мы требуем остановить непрекращающийся захват земли простых горожан и бизнесменов, которые имеют на руках все документы, подтверждающие их правовладения землей. Мы требуем отменить распоряжение правительства Севастополя от 20 марта 2015 года №195-РП! Мы требуем сдержать слово, данное севастопольцам и крымчанам в 2014 году, и сделать так, чтобы действительно никто ничего не потерял. Мы требуем прекращения наступления флота на мирных жителей города Севастополя. Мы будем бороться за свою землю до конца! Подпишите и поделитесь петицией!”

10. Оккупанты решили не сообщать о новых случаях заражения коронавирусом за минувшие сутки. Под наблюдением медиков в Крыму находятся 2365 человек, 61 из которых — госпитализированы. В обсерваторе в Евпатории находятся 30 человек, в Армянске — 134 человека, которые заблокированы Росгвардией на две недели в городской больнице. В Севастополе под меднаблюдением — 606 человек, госпитализированы — 48

11. С 15 апреля на территории аннексированного Крыма начнет действовать более жесткий контроль за передвижением граждан во время путинского режима “выходных дней”. На улицах и дорогах планируют увеличить число надзирателей и запретят выходить без паспорта

12. А эти дятлы всё за Москвой повторяют — всегда и во всем: оккупанты в Севастополе вводят электронные пропуска для работников жизненно важных предприятий и ведомств города, которым разрешено передвигаться в условиях режима путинских каникул. Остальным — штрафы

13. Что нужно знать крымчанам, чтобы не стать жертвами “плана по протоколам” полицаев во время “путинских каникул” — по ссылке прочтите советы крымского адвоката Айдера Азаматова

14. Городскую больницу №3 в Севастополе оккупанты превратили в обсерватор и заперли внутри на 2 недели пациентов, посетителей и медперсонал после того, как в больнице выявили заболевшего коронавирусом. Люди воют и не понимают, почему те, кто летает самолетами, обсервацию проходят дома, а они — в пыточных условиях

15. Пропагандон Алексей Назимов, которого оккупанты бросили в обсерватор после посещения материковой Украины, показал, чем оккупанты его кормят, и иронично пошутил, что скоро в обсерваторы будут очереди из здоровых, но голодных крымчан — чтобы поесть хотя бы эти крохи

16. В марте ватники кричали, что из-за пандемии сезон в Крыму обеспечен, и были рады туристам, а сейчас вдруг их люто ненавидят и ловят всех приехавших из Питера и Москвы

17. Окупований Ватостополь, 12/04/2020. Секта комсомолу, незважаючи на коронавірус, вклонилася дідові Гагаріну. У той час, коли Трамп “захоплює” Місяць і найближчі планети сонячної системи, особливо важливо заявити всьому людству: “КОСМОС НАШ”

P.S. Завершу выпуск сообщением жителя Феодосии: “Ездил по городу. Всё, трындец, у нас в городе вирус победили. Магазины почти все открыты: автомагазины, шиномонтажки, автосервисы, бытовая химия, некоторые промтовары… Народу везде валом. Маски у 80%. У одной продавщицы видел ВЯЗАНУЮ в крупную клетку маску. Карантин превращается в фарс”. Посмотрим, что изменится завтра, когда оккупанты ужесточат “каникулы”.

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