1. Турция считает приговор российского оккупационного “суда” по второму бахчисарайскому “делу Хизб ут-Тахрир” примером политики запугивания крымских татар в аннексированном Крыму, а также подчеркивает свою твердую и неизменную позицию по территориальной целостности Украины.

2. Сегодня в поселке Чайки (Борщаговское территориальное объединение громад), где проживает много вынужденных переселенцев из Крыма, состоялось торжественное открытие крымскотатарского культурно-образовательного центра “Birlik”, что переводится как “Единство”. На открытии присутствовали лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, председатель Меджлиса Рефат Чубаров, чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики Ягмур Ахмед Гульдере, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, муфтий Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым Айдер Рустемов и много других гостей. На базе культурного центра “Birlik” будут действовать мечеть, образовательный центр, библиотека, детский и молодежный центры, спортивный центр и актовый зал. Центр построен на средства крымскотатарских бизнесменов. Подобные центры появятся в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Харькове.

Фейсбук Сейтумера Сейтумерова

Фейсбук Сейтумера Сейтумерова

Фейсбук Сейтумера Сейтумерова

Фейсбук Сейтумера Сейтумерова

3. Главный “друг оккупации Крыма” во Франции — Жан-Пьер Тома. За любовь к россии получил прозвище “мсье россия”, а за любовь к грязным деньгам — “инкассатор”. Продажный француз лоббирует снятие санкций с россии, имеет бизнес в Москве: за 7 месяцев заработал 11 млн прибыли неизвестно по каким проектам. Все детали смотрите в продолжении цикла “Друзья оккупации Крыма” Центра журналистских расследований.

Напомню, смотрящий за Крымом от путина оккупант Георгий Мурадов заказал у пропагандона Киселева “расследование” об украинской журналистке Валентине Самар. Причиной гнева оккупанта стал расследовательский спецпроект “Друзья оккупации Крыма” и “обеспокоенность (коррумпированных) партнеров” россии на Западе.

Твиттер Крымского бандеровца

Твиттер Крымского бандеровца

Твиттер Крымского бандеровца

Твиттер Крымского бандеровца

4. Интернет-провайдеры в оккупированном Крыму с 1 октября повысят цены на услуги из-за реализации мер “пакета Яровой” для якобы борьбы с терроризмом. По факту — для слежки и возбуждения уголовных дел. На очереди очередное повышение цен и на мобильную дерьмосвязь. “Пакетом Яровой предусмотрено, что интернет-провайдеры обязаны хранить все переданные через них сообщения и файлы 30 суток. Операторы сотовой связи должны хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, SMS, изображений, видеосообщений и прочего в течение трех лет”.

Твиттер Крымского бандеровца

5. С целью снижения расхода воды из обмелевших водохранилищ шесть микрорайонов Симферополя переведут на поставку воды из скважин. Каждый новый шаг оккупантов усугубляет водную катастрофу и ее необратимые последствия. Но преподносится это как прорыв.

6. Оккупанты попросили крымчан не удивляться, когда из трубы на улице хлещет вода: “Работаем на утечку”, — пояснил ситуацию генеральный директор предприятия “Вода Крыма” Владимир Баженов. По словам прогнувшегося под оккупантов коллаборанта, труба диаметром 0,8 метра является основной подающей магистралью в Симферополе и запланирована на ремонт, который сейчас провести нельзя, так как придется полностью остановить водоснабжение города. А почему ремонт нельзя провести, когда воду отключают почти на целый день? Какой лютый треш!

7. С 23 сентября в Алуште, Партените и Малом Маяке оккупанты введут ограничения на подачу воды — снизят давление в ночное время. По словам оккупантов, запасов воды в Изобильненском водохранилище хватит до декабря. А пока стучат в бубны и надеются на дожди.

8. Начальник международного отдела лагеря “Артек” записала видеообращение, в котором сообщила, что в лагере “более 20 учителей заболели коронавирусом”, о чем руководство лагеря скрывает и не принимает никаких мер. В ответ на это оккупанты заявили, что озвученная их сотрудницей информация — ложь, а самой сотруднице сообщили об увольнении за длинный язык.

Жизнь в Ялте

Жизнь в Ялте

9. В Севастополь 21 сентября оккупанты доставят первую партию “вакцины” от коронавируса, которая не прошла испытания. Уже составлен список медиков, на которых ИСПЫТАЮТ опасный препарат. Не успевших сбежать от покращень медиков решили просто убить.

Твиттер Крымского бандеровца

10. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 77 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 26. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 4413 человек, в том числе 763 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 85 человек, в том числе 22 — в Севастополе.

11. И на седьмом году войны и оккупации жители Крыма все еще тоскуют по нормальной еде и делятся адресами “наркоточек”. Дочитайте до конца: “Подскажите, есть ли возможность купить у нас в городе (Симферополе) конфеты "Ромашка" от Рошен?”. Ответы: “На Центральном рынке видел, бабульки продают возле переходов в прозрачных упаковках”, “Да, возле перехода на Центральном рынке”, “На Ц. рынке в переходе”, “Подтверждаю! На Центр рынке в переходе — там покупаю!”, “А чем вам российские, с экзотическим, пальмовым маслом не угодили?”, “Ромашку купить можно — не проблема. А вот кто знает, возможно ли купить Киевский торт Рошен на территории Крыма?”, “Киевский торт Рошен в Киеве нечасто встретишь, что уж тут про Крым”, “Давно там (в Киеве) не была, не знаю, раньше проблем не было. Т.е. на Херсон можно вообще не надеяться?”, “Официально в магазинах не найдешь нигде. Уже с 2014 года и по сегодняшний день украинские товары и журналы в Крым не возят. Разве что где-то частным путем у кого-либо, или же просить водителей машин, которые едут в Херсон с ЖД вокзала”, “Мне свекровь каждый раз передает конфетки. И даже тетя возит конфеты и шоколад. Рядом с конфетами рф не стояли”, “Предатели! Вон из Крыма!”

Твиттер Крымского бандеровца

P.S. Камни с неба оказались несъедобными.