1. Служба безопасности Украины разоблачила в Херсонской области нелегальный трубопровод, через который из двух скважин оккупанты снабжали водой химзавод Титан в Армянске. Об этом рассказали в прокуратуре АР Крым. Подача воды в оккупированной Крым прекращена
2. У некоторых вернувшихся в Армянск из эвакуации детей снова начались проблемы со здоровьем: “Моей дочери 1,3. Приехали в санаторий в Евпаторию, сразу попали в больницу с кишечной инфекцией. Там мы и вылечились!!! Но когда вернулись в Армянск, началось всё то же самое — рвота, температура, понос!!!!”, “У нас все началось с начала — температура, рвота. Хотя, когда уехали, все наладилось. Походу, нас как травили, так и травят”
3. Жители отравленного оккупантами Армянска мечтают о компенсации материального ущерба: “От кислоты повредились компьютерные комплектующие. Возможно ли добиться компенсации? Куда обращаться и как вообще проходит эта процедура?”. Ответы: “А за авто? Весь никель сожрало, все поржавело?”, “Это вряд ли”, “Думаю, не ошибусь, сказав, что если провести опрос всех жителей города и села Перекоп, то каждый составит немаленький список испорченного имущества! Стены, мебель, вещи и бытовые предметы в домах и квартирах пропитались этой химией! Ну, а наши организмы — тем более! И мы продолжаем этим дышать! Вот только отвечать за это, а уж тем более компенсировать людям ущерб, никто и не собирается!”, “Ну да, до сих пор зелёный налет лезет на всех буквах на авто, дворниках. Уже мыл раз 5 — не помогает. И на заводе не работаем”, “Конечно же, нет. Мы за свой счет отремонтировали”, “А мне за свой счёт, если ремонтировать, то придется рублей 200 отложить. Компьютер, два телевизора, монитор, 4 камеры наблюдения, сварочник (инвертор) и тот вышел из строя. Щас попробуй доказать, что это не хлам, а рабочая техника БЫЛА!”, “Не надо падать духом. Всем вместе надо объединяться и добиваться. Вопрос пока висит в воздухе. Кто будет платить — не наше дело. А ущерб для нас колоссальный”
4. У жителей Гурзуфа оккупанты сначала отобрали море, потом обнесли населенный пункт высоким бетонным забором, затем лишили людей земли и домов, а теперь пригнали и БТРы
5. Керчь. Что-то сильно бахает. Походу, у дятлов на Опуке снова учения. Все не наиграются в войнушку.
6. Опять что-то гудит над Ялтой. Учения, говорят. Понравилось, видимо, свои самолеты сбивать. “Можем повторить” (с). И вертушка прошла. “Бархатный сезон”, однако.
7. Долбанутым нет покоя: опять воют сирены (прим — сегодня снова по всему Крыму). У населения вырабатывают рефлекс на крик: “Волки! Волки!”
8. Ялта, Гурзуф, Керчь, Керченский пролив, Симферополь — жители оккупированного Крыма вчера вечером массово сообщали о светящихся в небе объектах, которые переливались разными цветами. Вероятно, оккупанты проводят очередные военно-террористические учения .
9. Ялта. О чем бы ни говорили жители бывшего города счастья, получается экстремизм и русофобия — продуктовая на этот раз: “Мы страдаем от продуктов распада белка, которые в нашем организме накапливаются и очень непросто выводятся”, “А мы страдаем от продуктов, которые везут в Крым из россии”, “Вы еще что-то покупаете? Я вообще ничего не покупаю”, “Только на рынке!!!!”, “Предлагаю приравнять продукты из россии к санкционным, и после надругательства над ними с использованием бульдозеров отправлять обратно производителю с актом выбраковки и указанием, что продукты не прошли проверку на прочность по методу Аксенова-Константинова + решение суда о выплате неустойки и штрафных санкций домашним питомцам”
10. Понаехавшая крыса решила обгадить жителей Евпатории, которым оккупация пришлась не по нраву: “Переехала сюда 4 года назад с россии. Что имею сказать, товарисчи, наблюдая, читая и ах…ая. Полное обесценивание человеческих качеств — доброта, доверие, сочувствие. Нытье, лень, обсир…во ближнего и неближнего, недалекие посты о космосе, Филонове (прим — “мэр”), шашлыках. Понятно — менталитет дает о себе знать. Но! Вы все хотите перемен, хотите красиво жить, хотите, хотите, хотите. И все. Миллион идей, советов, но ни одного действия, моя хата с краю — ниче не знаю. Единицы в городе конструктивно подходят к изменению, пытаются и добиваются поставленных целей! Хватит нытья, заглядывания в окна соседа, обсира мэра и вооон той бабки, вышедшей из идиотской маршрутки. Начните с СЕБЯ!!!! Кидайте тапками, валенками, но услышьте. Конечно, не АНОН”. Другие понаехавшие ответили: “Круто!! Просто умница”, “Поддерживаю!”, “Автору зачёт”, “Чётко!!! Сама с местными не могу! Бесят они”, “И только в сравнении можно это понять! Автор прав”, “Умничка, поддерживаю”. “Первый годный пост за всё время, автору плюс”. Ответы местных: “Одна я умная в белом пальто стою красивая”, “На себя смотрите для начала, потом уже”, “Понаехали тут и права качают”, “Вот и загляни в себя. И то ей не так, и люди не такие. Работайте над собой, а не евпаторийцев обсуждайте. Мы сами в своем доме хозяева, а вам, как гостю, повежливее надо бы быть. Не анон”, “Начните с СЕБЯ! Вы то что сделали для города, в который переехали?”, “И откуда же ты такая к нам нагрянула? Отказалась от доброты, доверия, сочувствия, где нет нытья, лени и обсеров? Из какого такого благодатного края несешь нам благую весть, как нужно жить?”, “Опять понаехи в белых пальто нас жизни учат?”, “Ну если тут так невыносимо плохо, может, назад, в россию? Мост открыт!”, “Возвращайтесь обратно, там вам будет лучше”
11. Ватники Феодосии ударились в экстремизм, начав цитировать Оруэлла. Так ватный паблик отреагировал на принятие Госдурой в окончательном чтении законопроекта о пенсионной реформе в мордоре
12. Стабильность по-севастопольски: “Район Сапун-Горы. 7 утра. Люди собираются на работу, дети на учебу. ВОДЫ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НЕТ!!! Хорошее утро. На сайтах информации об отключениях тоже НЕТ. В Севэнерго, как всегда, дозвониться — проблема”
13. Новости энергетической сверхдержавы: в Ялте с 8 по 15 октября полностью отключат газ
14. Российская лохань “Князь Владимир”, курсирующая между Сочи и Севастополем, снова не смогла зайти в порт Ялты. Крымские пропагандоны ничего не сообщили по этому поводу, поскольку знают, что каждый “ляп” этого “князя” вызывает массу насмешек
15. Каменепад в Криму продовжується вже 1656 днів.
P.S. Пообщался с ватницей, которая переехала в украинский Крым из россии задолго до оккупации. Ватница клянет на чем свет стоит россию с её законами и порядками. Ненавидит россиян, по крайней мере тех, которые понаехали в большом количестве — “продыху от них нет”. При этом не меньше ненавидит Украину и Порошенко, “при котором ей жилось плохо”. И не важно, что “при Порошенко” она ни дня не прожила, т.к. его избрали президентом уже после оккупации полуострова. Мои скромные попытки указать на нелогичность её слов нарывались на вопрос: “Ты что, фашист?”. Заключительная фраза ватницы меня повергла в ступор: “Этот мир спасут только путин и Янукович”. Я, придя в себя, спросил, почему Янукович, если при Украине ей жилось плохо? Она ответила, что “при Украине жилось плохо, а при Януковиче хорошо”… Люди добрые, не повторяйте моей ошибки, берегите свои время и нервы, не спорьте с ватниками. У каждого из них свой путь прозрения, но многие не пройдут его до конца.
Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.