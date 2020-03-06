1. В Херсонской области запустили “горячую линию” для крымчан. По номеру +38 067 819 17 22 (+ мессенджеры Viber, Telegram и WhatsApp — принимаются голосовые и текстовые обращения) можно проконсультироваться по получению образовательных, медицинских и других административных услуг на материковой части Украины. Продолжает работать и горячая линия Представительства Президента в АРК: 0 800 502 192

2. Оккупанты в Джанкое руками преступницы в мантии Ермаковой Марии вынесли приговор “Свидетелю Иеговы” Сергею Филатову — 6 лет колонии общего режима. Репрессируемого отца четырех детей пришли поддержать около 100 человек. Здание судилища оцепил спецназ

3. Оккупанты в Ялте руками преступника в мантии Владимира Романенко приговорили представителя “Свидетелей Иеговы” Артема Герасимова к штрафу в размере 400 тысяч рублей. Репрессируемого пришли поддержать десятки людей. Оккупанты стянули полицаев. По версии оккупантов, Артём Герасимов проводил богослужения, что трактуется мордором как “организация деятельности экстремистской организации”

4. Комитет Конгресса США поддержал законопроект, осуждающий притеснения россией верующих в Крыму и на Донбассе

5. Все шесть лет оккупации россия в Крыму проводит задержания и обыски, нарушает права крымчан на свободу слова и собраний. О том, как это происходит, прочтите в материале правозащитников Крым.SOS

6. Пограничники не пропустили в Украину двух рашистов. Это Сергей Куприк (солист группы “Лесоповал” в 1994-2008 гг.), который прилетел рейсом Рига-Киев, а ранее выступал в оккупированном россией Донецке. И Андрей Кривенко (участник одного из оркестров в странах ЕС), который прилетел рейсом Братислава-Киев, а ранее выступал в оккупированном россией Крыму. Обоих выдворили с трехлетним запретом на въезд в Украину

7. “Главой Сакского горсовета” оккупанты назначили предателя Украины Александра Овдиенко. Читаешь биографию коллаборантов и ужасаешься тому, какие высокие посты занимали эти ублюдки в структурах украинской власти. А ведь на материке и сейчас таких оборотней полно

8. Оккупанты устами Гоблина в очередной раз заявили, что, может быть, попробуют опреснять воду в Крыму. Пока правда нет ни проекта, ни денег. Опреснять воду оккупанты грозятся стабильно раз в несколько месяцев

9. Никакие вирусы детям Джанкоя не страшны! Ибо дети не узнают о них! Врачей в поликлинике нет — разбежались от покращень говени: “У нас в Джанкое вообще аврал! В детской поликлинике некому работать. Половина врачей уволилась, половина на больничном! 25 февраля на приеме был всего один врач! Можете себе представить, какая была очередь. Он в тот день, наверное, принял 70 человек, а еще 68 ожидало его на вызовах! Интересно, такое происходит по всему Крыму?”. ДА!

10. На улицах Крыма уже появились поздравления от оккупантов к девятомайскому победобесию. Военная тематика присутствует везде, даже на приуроченных к 8 марта утренниках в детских садах

11. В Судаке установили очередную мемориальную табличку. На шабаш победобесия стянули кизяков и путлерюгенд

12. Бюст Сталина в годовщину его смерти оккупанты установили в Судаке — на балконе военного санатория. Если кому надо, тот и на балкон влезет. Зависит от диагноза

13. В 14-м году русня лишилась признанных границ, потом на Донбассе — регулярной армии, потом легитимных органов власти после участия Крыма в “выборах”. Сейчас кацапы планомерно уничтожают конституцию. Про органы правосудия можно и не вспоминать — там давно уже прах и пепел. Когда европроститутки квакают о том, что “надо укреплять отношения с расиюшкой”, хочется спросить: какие отношения и с кем именно, если все органы власти — фейк? Укреплять там можно “отношения” только с госкорпорациями, потому что там местами хоть какая-то легитимность. И только в виде откатов/попилов, то есть, отето вот “укреплять” означает только одно: какая жалость, шо нельзя, как раньше, смело и беззастенчиво брать бабло у мразии и творить всякую дичь, мемекая про “толерантность” и “единую Европу”. Шо там, хоть одна толерасня мемкнула о “правках” мразиянской конституции?

14. В поселок Научный Бахчисарайского района приехал т.н. “министр сельского хозяйства” Крыма Андрей Рюмшин, чтобы заставить заткнуться жителей поселка и сотрудников обсерватории, которые выступили против строительства в уникальном месте жилых комплексов фирмой “Консоль” Константинова. Триста человек выставили перед лицом Рюмшина и директрисы обсерватории Ростопчиной-Шаховской. Астрономы побоялись выразить протест, чтобы отстоять и свою работу, и уникальный объект, и поселок, в котором живут. Напомню, работа Крымской обсерватории может быть парализована: рядом с ней оккупанты собираются застроить 24 гектара, и засветка от новых жилых районов поставит крест на исследованиях. Константинов хотел застроить эту территорию еще до оккупации. Но тогда местные жители имели голос и смогли отстоять свою землю. Помогла им в этом и Украинская астрономическая ассоциация. 9 из 26 телескопов Крымской обсерватории признаны национальным достоянием Украины

15. Как вы уже знаете, первого апреля оккупанты выкинут на улицу сотни портовиков в Крыму. На сегодня ситуация такая: “В Керчи только 3 сотрудника порта вышли к прессе. Всего их 600. Я поговорил с остальными и задал им вопрос, почему они трусят выйти к прессе? Это же не митинг! Мне ответили, что боятся потерять работу. Я им показал бумагу, где приказ об их увольнении уже подписан. В ответ тишина”, — написал коллаборант Константин Ерманов, который вместе с Зубковым вступил в оккупационную партию “Родина”, а также был одним из лидеров созданной россией ОПГ “самооборона Крыма”

P.S. В ответ на сообщение Ерманова, которое вы прочли в последнем пункте дайджеста, запоребриковые рашисты сильно удивились, как трусливые рабы могли устроить “русскую весну” в 2014 году? Хм, подсказать или сами догадаетесь?

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