1. Сегодня 100-летие со дня рождения Амет-Хана Султана — летчика-испытателя Второй мировой войны, активного участника крымскотатарского национального движения, дважды Героя Советского Союза. В советском паспорте и во всех прочих документах, несмотря на давление НКВД, обозначал себя крымским татарином. “Народ мой унижен, оскорблён тем, что безвинно, без нужды и основания выслан из родного края. Верните его в родной край — Крым”, — писал Султан в обращении к коммунистической партии в феврале 1965 года. Погиб Амет-Хан 1 февраля 1971 года при выполнении испытательного полёта на летающей лаборатории Ту-16, предназначенной для испытания нового реактивного двигателя

2. Сегодня под надзором полицаев и вояк оккупанты в Симферополе показательно открыли памятник Амет-Хану Султану. Цинизм ситуации заключается в том, что, во-первых, оккупанты развернули масштабные репрессии против крымскотатарского народа. Во-вторых, оккупанты переименовали название аэропорта “Симферополь”, убрав из него имя Амет-Хана Султана и присвоив имя художника-мариниста “Ивана Айвазовского”

3. Очередное ЧП в Азово-Черноморском бассейне, оккупированном оккупантами. В Азовском море накануне вечером произошел взрыв на нефтяном танкере “Генерал Ази Асланов”, шедшем под флагом россии. После взрыва за бортом оказались три человека, которых не нашли до сих пор. Спасены 10 человек

4. Мониторинговая группа BlackSeaNews и “Института Черноморских Стратегических Исследований” выяснили некоторые детали относительно катастрофы танкера в Азовском море вечером 24 октября. “Танкер — не российский, а турецкий, владелец — известная и немаленькая компания Palmali Holding (штаб-квартира в Стамбуле). Этот танкер имел флаг Russia, потому что его оперативный менеджер — дочерняя компания Palmali находится в Ростове”, — утверждают исследователи. При этом отмечается, что “танкеры Palmali к портам аннексированного Крыма не ходят с марта 2015 года”.

5. Зато без бандер: в селе Каменоломня Сакского района понаехавший из Кемеровской области ранее судимый рашист, находясь в бухом состоянии, перепрыгнул через забор школы и угрожал физической расправой учителю. Перед этим рашист орал ученикам через окно, чтобы те помогли ему с ремонтом крыши соседнего здания. В Крым понаехал на заработки

6. Очередной рекорд: в оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 255 новых случаев коронавирусной инфекции (+1 смерть). В Севастополе — 63. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 10 388 человек, в том числе 1 976 в Севастополе. Умер 191 человек, в том числе 56 — в Севастополе

7. Сидящая в Госдуре “сенатор” от Крыма и одна из самых гнусных коллаборанток Ольга Ковитиди приболела коронкой. В больнице лежит. Где, в каком состоянии — не знаем, но, если что, Имгрунту приветик!

8. Украинский паспорт — излюбленная и актуальная тема практически каждого жителя Крыма. Дискуссии иногда приводят к неожиданным откровениям со стороны ватников, которые сражаются с ольгинскими ботами: “Нужно сделать паспорт украинский в Новоалексеевке. Как там сейчас? Можно туда попасть? Адрес, по живой очереди или электронной? Если можно, ссылочку. Анон”. Прочтите ответы: “Едьте в Херсон”, “+7978ХХХ — позвоните, заберут с Феодосии и привезут обратно, все расскажут и покажут. Ребята занимаются постоянно этим вопросом. В Новоалексеевке не делают, только Херсон”, “Вообще-то, уже делают, только оттуда. Самый дешевый способ — это ехать в Чаплынку. Есть автобус до границы Армянск. Едет с Симфа. Там границу перешли, и на украинской автобус. Идет до села Чаплынка, там и хороший паспортный стол. Дорога будет стоить чуть больше 1000 руб в одну сторону”, “Лучше всего это делать в Херсоне, на ул. Ушакова, в паспортом столе. Очереди нет. Приходите, берете талон. Вас вызывают. Подаете документы, там же и оплачиваете. За день туда и обратно — реально. Нет никаких нюансов, чтобы кому-то платить за помощь в этой услуге. Ехать можно до границы на своём транспорте, там есть парковка. А с другой стороны ходят автобусы. Или можно ехать с Фео компанией Спутник. У них можно и сразу забронировать билет на обратную дорогу. Спутник приезжает на ЖД вокзал, к гостинице Анжелика, там 10 минут пешком до паспортного стола, или можно добраться на маршрутке. Если паспорт впервые, то с собой укр. свидетельство о рождении. Вам выдадут справку для укр. таможни, чтобы Вы могли пересечь обратно и въехать за паспортом в следующий раз”, “(Ольгинец) Так едь и оставайся там. Нам двурушники не нужны”, “(Ответ ватника ольгинцу) Жена ездила к матери по рашенскому загранпаспорту, так на украинской границе весь мозг вынесли. А чем рашенские погранцы лучше? Вплоть до трусов все вещи обшманывают, куска нормальной колбасы не провезешь — чтоб они обосрались от той колбасы и водки, что у людей забирают. А как они линейкой расстояние между глаз замеряют — это вообще анекдот, а с другой стороны, и не смешно. Как-то уже было в истории — там по форме черепа людей на касты делили. Ваш путлер людям проблемы создал, ведь те, кто ему поверил, даже родственников повидать не может. Работал, например, в избирательной комиссии — на границе их СБУ уже ждет, и откуда у них эта информация? Не россия слила, чтобы людей разобщить?”, “(Снова ольгинец) Нормальные люди престарелых родителей к себе на содержание берут, а не бросают”, “(Снова ответ ватника ольгинцу) А раз разозлил ты меня сильно, я расскажу, как там ваши ихтамнеты воюют. Только фашисты во время войны мирными жителями прикрывались: подъехали к воротам дома, развернули миномет, пукнули пару раз в сторону хохлов и линять, а когда ответка прилетела, российские пропагандоны тут как тут: посмотрите, как хохлы мирных жителей стреляют. А сейчас живут они под Украиной и рады, что война закончилась, не нужно в погребе жить”, “(Еще ответ ольгинцу) Вы считаете, что у нас сейчас рай? Наоборот, родителей забирают из Крыма. Здесь только теперь умирать хорошо. Медицина совсем рухнула”, “Тут все рухнуло”

P.S. “А чем рашенские погранцы лучше? Вплоть до трусов все вещи обшманывают, куска нормальной колбасы не провезешь — чтоб они обосрались от той колбасы и водки, что у людей забирают. А как они линейкой расстояние между глаз замеряют — это вообще анекдот, а с другой стороны, и не смешно. Как-то уже было в истории — там по форме черепа людей на касты делили. Ваш путлер людям проблемы создал, ведь те, кто ему поверил, даже родственников повидать не может”, — жалуется ватник. Вы тоже прочувствовали радость? Отож.