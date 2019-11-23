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23 ноября • обновлено в 06:37
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КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. Как СССР ни украшай, а дер*мом он был — дер*мом и останется

1.4т

1. Новости военной базы: живописный мыс Херсонес оккупанты готовят к строительству военного городка, который оградят забором типа “Махаон” длинной в два километра. Окончание строительства запланировано на 10 ноября 2020 года

2. В сети появились фотографии последствий мародерства россии на украинских военных кораблях

Новости Крымнаша. Как СССР ни украшай, а дер*мом он был — дер*мом и останется

Новости Крымнаша. Как СССР ни украшай, а дер*мом он был — дер*мом и останется

3. Мария Захарова, хлебнув ведро бояры, заявила, что не понимает, как кража унитазов с захваченных год назад украинских военных кораблей, которые россия вернула Украине, может повлиять на их боеспособность. Рашисты даже не врубились в саму суть вопроса

4. Сегодня в 14:15 крыса оккупантов Наталья Серова заявила о возобновлении паромного сообщения между Турцией и оккупированным россией Крымом: “Получила сейчас подтверждение, что у нас запущен паром Зонгулдак — Керчь, раз в неделю регулярные поставки. Идет ВТОРОЕ оформление груза”. В 14:43 голос подала шавка Поклонская: “Сегодня было возобновлено паромное сообщение Крыма с Турцией. Еще один шаг в сторону дружбы и признания Крыма. Хороший пример другим странам, которые живут по указкам Запада”. Ранее подобные новости уже появлялись, но все они оказывались фейком. И… в 15:58 та же крыса, которая сообщила о возобновлении паромного сообщения, сказала: “По уточненной последней информации, на данный момент паромное сообщение не возобновлено”

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Господин Арахамия, ваше подсознание выдает вас с потрохами

5. Феодосия. У нас в порт регулярно через весь город возят зерно для Сирии. По дороге зерно рассыпается. Его с радостью клюют голуби. А потом по городу валяются дохлыми. Интересно, они дохнут от обжорства или оккупант сирийцам отравленное зерно отправляет?

6. Оккупационный “суд” в Ялте начал рассматривать дело о конфискации животных у Зубкова: “Суд был сегодня (прим — 21.11.2019) в Ялте по конфискации 32-ух тигров, пяти леопардов, другого зверья. Вторая сторона (прим — т.н. “министерство экологии и природных ресурсов Крыма”) не явилась, но суд начался. Следующее заседание назначили аж на 5 декабря в 14:00 в Ялте. Также грозит штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей”, — скулит пособник оккупантов Зубков

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Страшный сон Путина

7. Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении двум “судьям” из аннексированного Крыма по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (“нарушение законов и обычаев войны”). Предателями являются Крючков Игорь Игоревич (31.01.1974 г.р.) и Зиньков Виктор Иванович (09.04.1970 г.р.)

8. Оккупанты заявили, что “острого дефицита воды в регионах Крыма не наблюдается”, но рекомендовали пользоваться душем, а не ванной, т.к., “когда мы пользуемся душем, то расходуем в 15 раз меньше воды” (цитата). Скоро гэбня устроит проверки в домах, чтобы выявить ванновых врагов народа

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Новости Крымнаша. Свідомість. Гідність. Свобода

9. Разговаривал с двумя знакомыми. Один работает торговым представителем по продаже алкоголя. Другой печет хлеб. И оба жалуются на то, что продажи сильно упали. Особенно в шоке тот, что печет хлеб. Говорит, “бл@дь, народ уже на хлебе экономит”…

10. “После аннексии Крыма наркоманов в Керчи заметно прибавилось: выйдешь на улицу — картина маслом. И понятно, почему: открыли прямую дорогу по мосту с Кавказа, через центральную россию — из Средней Азии, так что поставки “дури” налажены. Продавцов предостаточно, ряды наркозависимых множатся, настенная “реклама” о продаже наркотической соли не убывает. Про “закладки” и говорить нечего. Их делают уже, не скрываясь, прямо в светлый день, вблизи школ и скамеек с сидящими на них бабушками и мамами с колясками. В жилых районах ходить вечерами по улицам страшно. Женщины говорят, что перестали бояться куражащихся пьяниц, теперь они опасаются молодых парней в неприметных худи, с натянутыми на головы капюшонами. И это уже не юные приколисты, а еще молодые годами, но уже прожженные наркозависимые, которые бродят по улицам в поисках поживы. В нашей районной аптеке, после закрытия в аннексированном Крыму (украинской) программы заместительной терапии для наркозависимых, в вечерние часы стало работать вдвое больше сотрудников, а витринные стекла выросли почти до потолка. По рассказам заведующей, так они отбиваются от вечерних вылазок наркоманов, которые угрожают фармацевтам, тянутся к кассам, показывают чудеса прыгучести, взлетая на высоту прежних витрин. Как и предсказывали психиатры и наркологи, закрытие в Крыму программы заместительной терапии вернуло семьи наркозависимых и всю Керчь к эпохе девяностых, когда ради дозы из дома выносилось все ценное, а по темным улицам было страшно ходить”.

11. По Крыму прошелся штормовой ветер. Повалены десятки деревьев, оборваны провода электропередач. Несмотря на падение температуры в ночное время до минусовых отметок, до сих пор не все дома подключены к отоплению, а в Феодосии и Керчи продолжаются перебои в водоснабжении

P.S. “Севастополь. Был в онкодиспансере. В здании сделали ремонт и повесили телевизоры, но из всех щелей прет совок. Воды в туалете нет, панели на потолке оторваны и дичайшие, дичайшие очереди несчастных людей и унылый, уставший от жизни медперсонал. Как СССР ни украшай, а дерьмом он был — дерьмом и останется”.

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Автор
КРЫМский банд*ровец КРЫМский банд*ровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Источник
Источник: Блог КРЫМского бандеровца
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