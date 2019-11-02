Главная Новости
2 ноября • обновлено в 07:16
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. К предателям Украины и в России относятся как к предателям

2.3т

1. На полигоне “Ягорлык” Херсонской области, соседствующей с аннексированным россией Крымом, украинские военные проводят боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов

2. Тем временем в Крыму: “Сегодня (31.10.2019) много военной техники, танки, броневики, машины в сопровождении полиции ехали в сторону Херсона. Может слышал кто, что намечается?”

Новости Крымнаша. К предателям Украины и в России относятся как к предателям

3. В акватории захваченного Керченского пролива оккупанты проводят военно-террористические учения, в ходе которых учатся “отражать нападение” в проливе. Всё на этих ублюдков кто-то нападает да нападает…

Новости
С избранием Зеленского ненависть и истерики в России не прекратились

4. Т.н. “мэрия” Евпатории отправила в оккупационный “суд” вопрос о сносе храма Православной церкви Украины (ПЦУ) в городе, сообщил архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент

5. Днепровский районный суд Киева отпустил из-под ночного домашнего ареста т.н. “экс-министра здравоохранения” оккупационного правительства Крыма Петра Михальчевского, который совершил госизмену, начав служить оккупантам. Оккупанты коллаборанта поматросили и бросили

Новости
Цена Крымнаша: как Россия покинула мир глобальных финансов

6. Оккупанты продлили арест до 5 февраля 2020 года фигурантам алуштинского “дела Хизб ут-Тахрир” Ленуру Халилову, Руслану Нагаеву, Руслану Месутову и Эльдару Кантимирову, которых задержали после обысков 10 июня. Всех обвиняют традиционно в “терроризме”

7. Отравленная собака во дворе, подкинутая взрывчатка и обыск без постановления “суда”: оккупанты отклонили апелляционную жалобу адвоката на арест проукраинского активиста Олега Приходько, которого обвиняют в намерении совершить “террористический акт”.

Новости
Почему они так напрягаются?

8. На админгранице с Крымом оккупанты задержали гражданина Украины и арестовали на 2 месяца. Оккупанты сообщили, что он якобы пытался попасть на полуостров под другой фамилией

9. В Керченском политехе, в котором год назад благодаря оккупантам произошел теракт с десятками жертв, продолжают дрессировать студентов и преподавателей, что нравится далеко не всем: “Анонимно. В политехническом колледже детей в 4 градуса вывели на учебную эвакуацию в одних кофтах. Вот так вот мы заботимся о детях”, “В пожар ты сильно о куртке думать будешь?”, “Так одно дело — пожар, другое — учебка, которая каждую неделю проходит”

Новости Крымнаша. К предателям Украины и в России относятся как к предателям

10. В россии вступил в силу закон о “суверенном Рунете”, который оккупанты будут применять и в Крыму. Операторы связи обязаны устанавливать технические средства, способные определять источник трафика

11. В ходе тестирования на “суверенность Рунета” с функцией глубокой фильтрации трафика (DPI) в сетях уральских провайдеров произошел полномасштабный сбой. Прослушка не справляется с потоком информации. Кстати, в Крыму хронически глючит Viber по той же причине

12. Украинец пытался провезти в Крым 280 упаковок “запрещенки”: 280 упаковок посадочного материала, пестициды, стимуляторы и регуляторы роста растений изъяли оккупанты. Все это в Крыму дорого и дерьмо некачественное

Новости Крымнаша. К предателям Украины и в России относятся как к предателям

13. Часть оккупированного Севастополя рано утром накрыл масштабный блэкаут. Путинские энергохвосты традиционно начали подмерзать. Поздравляю с первыми холодами! Вместе с электричество пропали вода и без того паршивая связь: “Только что практически по всему Гагаринскому району на очень короткое время был выключен свет”, “Короткое время… Около двух часов!!! Что же для вас продолжительное время???”, “Не было три минуты. И связь упала от слова совсем”, “На Ефремова не было два часа!!!”, “Я уже было подумал, что изоляция Рунета началась”, “И воду отключили”, “А в Казачке нет воды”

Новости Крымнаша. К предателям Украины и в России относятся как к предателям

14. Керчь, в которой последние несколько дней обострилась проблема с водоснабжением, сегодня тоже частично осталась без электричества: “Кто знает, почему на Ворошилова света нет?”, “Света нет, потому что воду включили. Что-нибудь одно, батюшка”

15. Севастополь. Медицина гавани. “Маразм крепчал, но мы держались. В помощь медперсоналу поликлиники были направлены студентки медицинского колледжа Севастополя”, — сообщили пропагандона. Хоть не строительного — и то хорошо! Но очередей меньше не стало, и к врачам все так же трудно попасть

P.S. “Что там ни говори, а октябрь для Керчи стал месяцем печальным. 17 октября прошлого года трагедия полоснула город так, как никогда прежде не случалось, "ознаменовав" гибелью детей и взрослых вхождение в глубинную сущность "русского мира". А нынче публичной печали предаются моряки рыболовецкого судна "Норд", еще год назад гордо выпячивавшие грудь колесом и чувствовавшие себя настоящими героями и истинными российскими патриотами…”. В заключение выпуска предлагаю прочесть статью с мнением крымчанина о том, как оккупанты кидают своих самых ярых адептов, которых еще недавно таскали по лживым каналам в пропагандистских целях, обещая золотые горы за публичное предательство Украины. Но к предателям Украины и в самой россии относятся как к предателям https://ru.krymr.com/a/pisma-krymchan-predatelstvo-bez-kompensacii/30247631.html

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
КРЫМский банд*ровец КРЫМский банд*ровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Источник
Источник: Блог КРЫМского бандеровца
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
8
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel