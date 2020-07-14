1. Менты-предатели в Севастополе, которые перешли на службу в СОБР, строчат жалобы генералу армии оккупантов Виктору Золотову на командира Севастопольского СОБРа Тараканова Алексея, засланного Кремлем из Самары. В жалобе, которую опубликовал севастопольский пропагандон Борис Рожин, предатели жалуются на то, что их заставляют воровать металл, бесплатно сниматься в скрепных военных фильмах, сливать топливо с имеющихся на балансе транспортных средств. Ежемесячно с них выбивают деньги, которые идут в карман Тараканову. Предатели также жалуются, что Тараканов привозит в часть некую девушку для сексуальных утех, а их всех называет “хохлами, тем самым унижая честь и достоинство”. Очень просят, чтобы Золотов провел воспитательную беседу с Таракановым, чтобы такие высказывания прекратились. Прям история про жаб и гадюк

2. Колонная военной техники российских оккупантов прошла по трассе “Таврида”, которую крымчане назвали “Трассой смерти”. Собственно, для военной логистики эту дорогу и построили оккупанты в Крыму. Замечено как минимум две большие колонны: из Керчи в Симферополь и в обратном направлении

3. В июне в центре Севастополя, рядом со зданием оккупационной администрации, ватники написали на заборе “НЕТ ПОПРАВКАМ”. Оккупанты надпись быстро закрасили. Теперь на этом же месте появилась другая надпись — “ПРОТИВ ЦАРЯ!”. Вот такой беспощадный ватный бунт. И эти люди, некоторые из них, до сих пор верят, что это от них что-то там в 2014 году зависело

4. В Ялте неизвестные начали расклеивать листовки, в которых от имени путина звучит благодарность за то, что он продолжит грабить россию и дерибанить ее ресурсы между своими дружками и родственниками. В листовке также от лица путина звучит благодарность за возможность переназначить себя президентом, чтобы его друзья “могли и дальше продолжать богатеть, ведь главная цель существование россии — личное финансовое обогащение путина и его окружения”. “Путин” в листовке призывает всех продолжать смотреть лживые телеканалы.

5. Путинские энергохвосты снова стали перегреваться: район автовокзала в оккупированной Керчи вчера вечером остался без электричества. Блэкауту предшествовали “три громких хлопка, после которых местные жители кинулись отгонять машины от подстанции; район заволокло дымом”

6. В Партизанском водохранилище вода есть, но мало. Во многих водохранилищах Крыма осталось где-то 30% воды, в Симферопольском — 23%. Но Симферополь же питает 3 водохранки: Симферопольское, Партизанское и Аянское. В сумме воды хватает + подключили новый водозабор — Ивановский. Не переживайте, НАМ воды хватит. ИХ не надо поить!

7. Основным источником наполнения Межгорного водохранилища был Северо-Крымский канал… Сегодня пушной зверек уже тут… Водохранилище, которое практически полностью обмелело, обеспечивало водоснабжение таких поселков как Грэсовский и Комсомольское, многих районов Симферополя и ряд населенных пунктов, находящихся около трассы Симферополь-Евпатория

8. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 7 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 10, 8 из которых — понаехавшие. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1159 человек, в том числе 281 в Севастополе. Умерли 37 человек, в том числе 5 — в Севастополе

9. В крымских заповедниках оккупанты сокращают пожарных. Сгорит — легче будет дерибанить: “Теперь федеральный заповедник. Инспекторов присылают на неделю из Ялты. Качество их работы видите сами. На весь Крым два десятка инспекторов. Это на 4 заповедника и 1 заказник. 10 августа разгоняют пожарные станции в Ялтинском заповеднике. Продолжение следует”, “Варварство просто, что творят с нашими заповедниками!!! И зачем пожарных сокращать???”, “Беда”, “За пожарных не знаю, но маркировку туристических маршрутов в горном Крыму последний раз обновляли 7 лет назад. Та и туристов в горах — йок. До 2014 постоянно встречали группы, делились водой, продуктами, если путь домой. Сейчас одно быдло на машинах — только срет и срет!”

10. Стал свидетелям, как военный, который изменил присяге, оформлял пенсию. Прослужил в армии Украины 18 лет, потом лег под оккупантов, на которых отслужил еще года четыре. И тут бах, ему говорят: “А вы с ВСУ не уволены, вам надо в Киев ехать, чтобы уволиться”. А там его ждет срок. И правильно, это кара за все!

P.S. “Вернулась из магазина. Слов нет… Ватная продавщица возмущенно кричала кому-то по телефону: "Представляешь, Украина готовится к войне! Хотят силой вернуть Крым! Нагнали солдат на границу! Всех резервистов вызвали! У меня родственники в Запорожье, они в шоке! Украина собирается начинать военные действия! Представляешь, что тут будет!". Оккупанты сейчас делают картинку, что это Украина собирается воевать. Потом какая-нибудь провокация — и начнется… Но в телевизоре и головах ватников будет виновата Украина… Вспоминаю 2014-ый год. Тоже ватница, тоже продавщица, кричала в телефон: "В Симферополь должен прибыть поезд с бандеровцами! Наши мужики поехали разбираться с ними!". Когда закончится весь этот маразм?!”, — поделилась своими наблюдениями и переживаниями наша крымчанка. Как видите, в таком изуродованном виде до ваты доходит информация с материковой Украины о том, что Украина готова к наступлению россии из Крыма из-за проблем с водой, о чем заявляли украинские военные. Вот точно так же ватники в 2014 году ждали “поезда дружбы с бандеровцами”, которые непременно должны были зарезать всех русскоязычных. Почему этого до сих пор не произошло на материковой Украине с русскоязычными? Да кто его знает — ватный мозг не способен на аналитические подвиги, а потому такими вопросами не задается.

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