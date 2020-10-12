1. Украина направила в Офис прокурора Международного уголовного суда очередное сообщение о милитаризации российскими оккупантами детей в Крыму. Что происходит сегодня в крымских школах?

2. Группа катеров ВМС Украины провела в черном море совместную тренировку с эсминцем Королевских ВМС Великобритании Dragon

3. Ихтамнет убил ихтамнета: “Моего сына больше нет, ему было 22 года. Его застрелил 8.10 в Перевальном старший по званию, одним выстрелом в голову. Все это произошло в воинской части, а он так хотел быть военным. Не пускайте сыновей в армию. Сейчас идет следствие”

4. Друг познается в беде: в центре Риги возле памятника Свободы прошла акция “Напомни о каждом” в поддержку крымских политузников Кремля. Участники акции вышли с флагами Украины и Латвии, держали в руках плакаты с именами крымских татар и украинцев, которых правозащитный центр “Мемориал” признал политзаключенными. Руководитель программы поддержки политзаключенных, член Совета правозащитного центра “Мемориал” Сергей Давидис сообщал ранее, что всего в списке их центра находится 315 человек, 59 из которых — крымчане. В списке Крымскотатарского ресурсного центра значатся 86 крымских политузников

5. Напоить ЧФ рф: “Продолжаются работы по строительству водозабора на реке Бельбек для забора паводковых вод. Сегодня в водоохранной зоне реки Бельбек, между селом Дальнее и Верхнесадовое, гусеничным трактором выполнена планировка площадки для строительства”. На соседней площадке 7 строительных вагончиков. Установлена металлическая опора, к которой подведен электрический кабель. Охраны и рабочих пока нет. Из техники — экскаватор и сломавшийся автокран

6. В селе Родниковое под Симферополем оккупанты хотят перекрыть тоннель, который проходит под взлетно-посадочной полосой аэропорта “Симферополь” на трассе, соединяющей Симферополь и Евпаторию. Все во имя фейковой “борьбы с терроризмом” и новых попилов россиюшкиного бюджета. Местные жители в шоке

7. В Севастополе покращилось: “Помните дом на Острякова за 224 домом? Там копали котлован, и он наполнился водой. Образовался водоем, люди запустили туда рыбу. Более 10 лет было озеро и??? При россии там построили девятиэтажку!!!!! При Украине было нельзя. Вот теперь наблюдаю, когда все рухнет”. А оно непременно рухнет!

8. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 152 новых случая коронавирусной инфекции (+ 2 смерти). В Севастополе — 35 (+ 1 смерть). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 7183 человек, в том числе 1321 в Севастополе. Умерло 144 человека, в том числе 39 — в Севастополе

9. Скоропостижно скончалась учительница начальных классов школы №37 г. Симферополя Блохина Лариса Анатольевна. Диагноз: двусторонняя пневмония. Класс на самоизоляцию не отправили. Ибо нафига?

10. Замещение населения: пока понаехи массово прут в Крым, жители полуострова выезжают из него куда подальше: “В последнее время все чаще задумываемся о переезде всей семьёй в Крым. Вопрос такой: как у вас с работой? У меня стаж службы в налоговых органах 15 лет. Есть ли вакансии, возможно ли устроиться? Как с местами в школе? Где дешевле жилье? И вообще, расскажите все "прелести" проживания на полуострове. Админ, если можно, анонимно”. Анониму ответили: “Воды нет, надо валить из Крыма”, “В Крым ехать очень не советую. Совок, жилье дорогое, зп низкие”, “Ужасные прелести проживания”, “Да хватит сюда уже переть!!!!”, “Как вы заипали уже”, “Такое чувство, что людей с материка (прим — из россии) кто-то информирует, что в Крыму все классно и в ажуре. Если бы здесь не родился, не приехал бы жить сюда вообще. Цивилизация на уровне СССР, подмазанная на современный лад. Все сети в говне: и связь, и интернет, и вода, и канализация… Жильё по космическим ценам, как и еда. Зп ниже средней по регионам — 18-30 т.р. Как повезёт. Сады для детей из картона строят, но туда тоже не попасть. В больницах работают пенсионеры по 70+, либо частники-хапуги. Магазинов нормальных почти нет, торгуют оутлетом с наценкой в 1000%. Что вас манит сюда?!? Море? Так вы лучше отдыхать приезжайте, поскольку местные его практически и не видят. Климат, кстати, не всем подходит. Перепады температуры и давления расколют втрое ваш череп с непривычки”, “Воды нет, работы нет, полезных ископаемых нет, квартиры от 15000₽, зарплата водителя в налоговой 15000₽, консультанта — 16-18000”, “Что же вам дома не сидится? Просто знайте, здесь вам не рады!!!!!”, “Вы сильно удивитесь тому, какая в Крыму деревня и прошлый век”, “Мы, наоборот, строим планы о переезде из Крыма”, “Лучше воздержитесь. У нас, крымчан, жизнь — не сахар, мягко говоря, поскольку с водообеспечением проблемы. В общежитиях в посёлке Аграрное воду греют в чайниках и в вёдрах, чтобы помыться”, “Хлебнёте всех прелестей”, “Здесь своих таких хватает. Работы нет, воды нет, газ периодически отключают”, “Тоже подумываю о переезде из Крыма. Воды нет и не будет. В сад не знаю, когда ребенка удастся отдать. С медициной всё плохо. Море видим только на картинках”, “Да что же вам тут надо-то?”

P.S. “Целесообразно уже сейчас от имени государства Украина подать иск в Международный суд в Гааге из-за незаконного пребывания и поселения граждан рф на территории украинского Крыма. В иске следует четко обозначить требование — вернуть всех поселенцев обратно в россию”. По ссылке прочтите мнение о том, какие шаги уже сейчас (!!!) надо предпринимать, чтобы подготовить почву для изгнания незаконно понаехавших за время оккупации в Крым рашистов