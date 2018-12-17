1. На севастопольском паблике в “ВК” очень ватный модератор продолжает публиковать рекламу контор, помогающих оформить все виды украинских документов (с выездом на материк). Обещают предновогодние скидки. Спрос на такой вид паломничества — огромен, потому и предложений — масса. Попутно паломники затариваются украинскими лекарствами и продуктами в надежде, что удастся проскочить через админграницу. Реклама публикуется под слоганом “В ЕВРОПУ БЕЗ ВИЗ!”.

2. На севастопольском ватофоруме душевно поговорили: “Кто знает, человека, участвовавшего в русвесне, повяжут на границе?”. Ответ: “Логика вопроса понятна. Но вот логика человека, "который участвовал в русвесне", непонятна. Зачем в этом было участвовать, чтобы потом ехать в Украину? А по сути, смотря "насколько научаствовал". Суд решит. От трех лет условно и до 15 лет. 3 года условно — доверенному лицу путина, 12 лет — крымскому депутату, 14 лет — укр. военному с небольшим IQ. Так что… Но, говорят, что если есть на сайте Миротворец и/или был членом избирательной комиссии, то лучше не ехать”.

3. Симферополь. Покорение лужи оккупантами с применением нанотехнологий завершилось. Посмотрите на полностью логичный результат.

4. Сначала лезешь в помойку, а потом жалуешься, что там воняет: “Хочу занести в Чёрный список почти всех жителей и гостей Крыма! Вы свиньи или даже хуже! Мы с семьёй любим путешествовать по лесам, горам, морям! И где бы мы ни были, всюду горы мусора после отдыхающих! Неужели так трудно убрать за собой!?!? Вы сами засоряете красивые места, а потом жалуетесь на кого-то!”.

5. Севастопольская бытовуха в виде камней с неба: “Хочу занести в Черный список градоначальников, которые, мало того, что лишили детей нормальных условий для занятия спортом, забрав Муссон, так теперь и на транспорте не поедешь. Его просто нет. Хочу, чтобы у вас сломались ваши красивые машины, и вы пересели на общественный транспорт и проехали по пробкам в скотских условиях, когда весь топик забит. Сколько можно издеваться над людьми? Анонимно прошу”. Комментарии: “Хоть камни с неба”, “А шо ж анонимно то, и здесь, а не у Аксёнова, путина? Толку писать это здесь?”, “Земляки, не стройте иллюзий, государству веры нет”.

6. Предновогодний город-курорт Джанкой приглашает на увлекательный исторический квест “Сталинградская битва”! Туристы, не пропустите!

7. После вчерашнего Собора в Киеве, на котором был избран Глава поместной православной церкви в Украине митрополит Епифаний, на крымских пабликах пока царит тишина. Только на севастопольском ватном форуме побесновались запоребрики, тролли и крымская вата: “Проходящий сегодня в Киеве лже-собор под председательством Порошенко назначил главой самоназванной "национальной церкви" митрополита украинского "коммерческого патриархата" Епифания (Думенко)”, “Интересно, признает ли Варфоломей этого Думенко (КПшного): раскольный "киевский патриархат" никто не признаёт в мире”, “Украина — это новоявленный царь Дерьмидос. Все, к чему она прикасается, превращается в дерьмо. Русский язык, русскую историю, русских людей она уже исковеркала и переделала под свои укростандарты. Только до церкви все никак не получалось дотянуться. Но дерьмо — оно упорное”, “"Томос" и "автофекалия" — это для лохов. На деле "бандеровска церква" — это вассал Стамбульского паханата”. Другие опубликовали фото служителей УПЦ с Маккейном, подписав снимок: “Всё, что нужно знать…”. В твите есть ссылка на форум. При переходе по ссылке будьте осторожны — не обожгите брови, т.к. полыхает у ваты очень сильно.

8. У нациста Горного по приказу Кремля горит и дымит покруче Везувия: “Что ответит путин? Подставит вторую щёку? Будет опять заигрывать перед украинцами российским гражданством по упрощёнке и рассказывать про русский мир? Не знаю, но уверен, что эти плевки он Порошенко не простит. Высокий забор между российским Крымом и Украиной, визовый режим, жёсткие экономические санкции, тотальный запрет на импорт украинских товаров и запрет второго украинского паспорта для граждан россии. Уверен, что такой новогодний набор от путина взбодрит многих на Украине и откроет глаза на то, что затеял Порошенко и К”. На этот бомбящий факел было написано много ответов, один из которых процитирую: “У Горного — предсказуемая истерика. Ни к одной стране-выходце из бывшего СССР нет такой жгучей ревности, как к Украине. Только ревнивцы любят, а здесь ненависть, аж пеночка на губах.

Украинская независимость, украинская демократия, украинские Майданы, показатель народной воли, украинские Флаг и Гимн, украинский язык, украинское стремление к свободе, в Европу — всё ненавистно русскому как-бы интеллигенту Горному и не только ему. Как будто это Украина оттяпала у россии курортный берег, как будто сапог украинского солдата попирает русскую землю, как будто Украина начала телевизионную свистопляску ненависти. Вот теперь ещё один повод: в Украине, в церквях, станут проповедовать по-украински и не станут платить вековечную дань Москве, скряжистым, меркантильным, жадным гундяевским попам. Автокефалия есть у всех государств с преобладанием православных, кроме теперь Белоруссии. Отчего Украине этого нельзя? Соблюдены все канонические правила и та самая Византия, что некогда привнесла православие на Русь, дает автокефалию той же Руси — Настоящей, в том же городе Киеве и на той же реке Днепр. Слава Украине! Горный, убейся об стену!”.

9. Поздравляю Украину с созданием Единой поместной православной церкви!!! С 2014 года в Севастополе в церкви не хожу. Казачки, кокошники, попы, благословляющие ракеты… Все чужое, лживое, дикое и неадекватное… С нетерпением ждем возвращения Украины, возвращения украинской церкви!

10. Кацапскую церковь НА Х*Р! Боже милостивый, прости за сквернословие и сохрани Украину! А можно я попу в Свято-Успенском монастыре в Бахчисарае рожу набью? Он мне давно не нравился, а теперь он официально — раскольник!

11. Русская православная церковь еще долго будет ножками дрыгать. Мокши! Уходите в болота необъятной, и создавайте там свой скит отшельников!

12. Навіть думок нема. Складні та дуже приємні емоції. Так приємно позбавлятися споконвічно спотвореного, брехливого, кривавого “братськоко” ярма… Як побачу останню лаптю на мосту, на баржі, в протоці… Як би серце не зупинилося від щастя…

13. Толковый. Исторический день.

P.S. Со всех щелей немытого залесья с новой силой посыпались проклятия в адрес Украины и украинцев из-за отрыва Украинской церкви от гундяевско-чекистского ига. Ненавидящие весь мир рашисты в очередной раз проявили во всей красе свои скрепы и духовность. Начался процесс изгнания бесов с возвращением их на историческую родину. Бесы неистово кричат, сопротивляются, корчатся в муках собственного яда, но конец их всем известен…И это не обещанный путиным рай.