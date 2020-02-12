Волонтерами InformNapalm собраны доказательства участия командира и экипажа ракетного катера Р-60 в агрессии против Украины в Крыму. Интересно, что командир РКА Р-60 Евгений Кузьмин, кроме медали за захват Крыма, ранее также был награжден россией за агрессию против Грузии.

2. Бывший диссидент Олег Софяник, пловец-марафонец из Севастополя, сообщил об угрозах пожизненного заключения в психбольнице: “В советское время я находился в психиатрической больнице за листовки, за попытку побега из СССР и отказ от советского гражданства. Освободился в 88-ом году и после этого меня никто не трогал. Сегодня, спустя 30 лет, мне позвонили из психиатрической больницы и сказали, что я должен прийти. Я спросил: "А если не приду?". Мне ответили: "Мы вас вычислим, приведем вас с полицией, и вы будете здесь пожизненно. Родственников у вас нет и вас никто не заберет”. В ближайшее время крымчанин, которого оккупанты уже подвергали преследованиям, намерен покинуть Крым и обратиться за помощью к президенту Украины

3. Оккупанты в Симферополе продлили аресты десятерым политузникам второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир”, арестованным 27 марта 2019 года после массовых обысков. Фарход Базаров, Рустем Сейтхалилов, Меджит Абдурахманов, Владлен Абдулкадыров, Ремзи Бекиров, Джемиль Гафаров, Осман Арифмеметов, Риза Изетов, Раим Айвазов и Яшар Муединов останутся в СИЗО до 15 марта 2020 года. Решение вынесли т.н. “судьи” Галина Хулапова и Антон Цикуренко

4. “Когда пропускают (ток) через тело, перед глазами стоит вертушка, которая имеет фиолетовый цвет”. Попавшие в жернова российских “судов” регулярно говорят о пытках, особенно если речь идет о сфабрикованных делах о терроризме и экстремизме. Пыткам подвергаются и граждане Украины.

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5. Около сотни человек пришли под “суд” в Симферополе, чтобы поддержать арестованного любителя россии Олега Зубкова. Сегодня оккупанты рассматривают жалобу защиты на арест предателя Украины. Оккупанты стянули автозаки.

6. В Ялте прошел одиночный ватный пикет в поддержку сидящего Зубкова.

7. Прокуратура АРК сообщила о подозрении в госизмене бывшему прокурору прокуратуры Крыма Анне Туробовой, которая изменила присяге, перешла на службу к оккупантам и участвовала в уголовном преследовании заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза Предательница объявлена в розыск

8. Керченские портовики встретились с оккупантами и умоляли их не закрывать порт, переправу и не выкидывать на улицу свыше 600 человек. Оккупанты заявили, что закрывать и увольнять будут. Ватники сказали, что выйдут на митинг, но оккупанты митинг запретили. Тогда ватники стали умолять сократить не всех, а хотя бы 15% персонала. Оккупанты сказали, что подумают. Вспомнил керченскую вату, которая в 2014 году выходила с плакатами “Керчь с россией”, “Россия, забери нас домой”, “Россия — наша защита”, “Референдум!”. Ну как, хорошо вам стало?

9. “Прошелся по ДНУ Симферопольского водохранилища. Визуально воды не стало больше за неделю. Да и осадков кот наплакал: вместо ожидаемых за неделю 40-50 мм выпало в лучшем случае 20 мм. Ну, хорошо хоть, благодаря небольшому дождю и снегу вода пока перестала убывать”, — сообщил житель Симферополя

10. Понаехавший до оккупации из россии в Крым рашист Илья Большедворов услышал о заявлении оккупантов, сделанном после осадков, и взял в руки калькулятор: “Математика. 132 млн кубов — это запас на 100 дней. Делим. Получаем расход в день 1 320 000 м куб. Поступило за последние несколько дней 11,8 млн. Ну, то есть, на 8 дней. Будьте спокойны, товарищи. С водой все хорошо. Молебен уже заказан”

11. Окупований Ватостополь. Комуняки провели зустріч з піонерським активом міста. Розмову зюгановці присвятили “дню юного героя-антифашиста”. Потім піонери подивилися мультфільм “Чіполіно”. Фізики стверджують, що машина часу неможлива, але це не так. Вона існує. #BackInUSSR

Новости Россия взялась за поиск вражеских субмарин в Крыму

12. В пгт Ислям-Терек (Кировское) “прошло мероприятие, посвященное детям на войне, тем, чье детство сжигали, расстреливали, убивали”, — сообщили оккупанты. Тем временем в селе Кукушкино очень масштабно отпраздновали День ихтамнета. На шабаш притащили детей в военной форме — их детство тоже “сожгли, расстреляли и убили”. Но надо признать, что до оккупированной россией части Донбасса нам далеко. Там детей в военной форме и согнанных бюджетников оккупанты уже таскают на похороны российских боевиков

13. Особенно приятно, когда балалайки с прописками в Мухосрансках, но со следами Крыма, остаются без Европ и Америк. Справедливо это. Вот, например, рашистка из числа понаехавших делится своими успехами: “Меня с крымским/российским паспортом не впустили в Прибалтику. Крым под международными санкциями, впускают только азиатские страны и несколько европейских (прим — если сильно повезет). В Англию вас точно не впустят. На германской границе тоже будут вопросы. Крымчане, увы, пока въездные только на территорию материковой россии. Это проверенный факт. Проблемы будут, не сомневайтесь. Не зря же вели двойные санкции для полуострова”

14. Ми валили пам’ятник Леніну, коли це не було мейнстрімом. Сімферополь, 1943 рік. #CrimeaIsUkraine

P.S. “Есть знакомый ватник, который работает в Керченском торговом порту. “Русскую весну” в 2014-ом встречал шашлыками и плясками. Теперь его порт пустой, работает 3-4 дня в неделю. Жена ватника уже 4 года на рабском труде в Москве. Сам он не потянул московский ритм, остался в порту. Все, семья распалась, её нет. Из агрессивного путиниста превратился в грустную амебу. Выводы сам пока не озвучивает, просто внимательно слушает мою политинформацию”.

КРЫМский бандеровец@CrimeaUA1 Керченские портовики встретились с оккупантами и умоляли их не закрывать порт, переправу и не выкидывать на улицу свыше 600 человек. Оккупанты заявили, что закрывать и увольнять будут. Ватники сказали, что выйдут на митинг, но оккупанты митинг запретили https://kerch.one/kerchenskie-portoviki-ne-nashli-kompro/ … 46 11:40 - 11 февр. 2020 г. Информация о рекламе в Твиттере и конфиденциальность

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