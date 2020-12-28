1. К моему великому стыду, я только на сороковом году жизни узнала, что Николай Дмитриевич Леонтович, автор Щедрика, был застрелен нквдешником, который после убийства ещё и обувь его украл… Русня – это не люди, это отбросы. (Прим — в ночь с 22 на 23 января 1921 года композитор находился у своего отца в селе Марковка Гайсинского уезда, где был убит агентом Гайсинской уездной комиссии ВЧК Афанасием Грищенко. Текст рапорта, раскрывающий имя убийцы, был обнародован только в 1990-х годах).

2. Жена обвиняемого по белогорскому "делу Хизб ут-Тахрир" политзаключенного Айдера Джаппарова — Маргарита Джаппарова — провела одиночный пикет в Каменке и в центре оккупированного Симферополя в поддержку супруга и других репрессируемых. Оккупанты намерены осудить Айдера Джаппарова на 18 лет по сфабрикованному обвинению в "терроризме". Спустя несколько минут после начала пикета на площади Куйбышева к Маргарите подошли полицай и еще один ублюдок в военной форме и потребовали прекратить пикет и удалить все фотографии и видео.

3. "Крымские татары — не террористы! Остановите репрессии!". В поселке Азовское Джанкойского района прошел одиночный пикет супруги Ризы Омерова и невестки Энвера Омерова — Севили Омеровой — в связи с предстоящим приговором политузникам белогорской группы "Хизб ут-Тахрир".

4. В Севастополе прошли очередные военно-террористические учения оккупантов — по организации экстренного приготовления кораблей ЧФ к бою и походу.

5. Пограничники в киевском аэропорту "Борисполь" не пустили в Украину российскую блогершу Оксану Кочевую, и запретили ей въезд в нашу страну на 3 года за незаконное посещение временно оккупированного россией Крыма.

6. "Винзавод "Массандра" отправил в пятницу девять тысяч бутылок вина в Тайвань. В 2020 году экспортные партии "Массандра" отправила в 7 направлений. Кроме Тайваня, это Китай, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, "ЛНР", "ДНР", — сообщили оккупанты. Особенно понравилось про ОРДЛО. Ну, с ними-то ладно, они астероиды, но куда смотрят украинские власти по поводу остальных направлений? Это ведь скупка краденого!

7. Ситуация с водоснабжением в Ялте остается напряженной, сообщили оккупанты и добавили, что в двух водохранилищах осталось 2 млн 33 тыс кубометров воды, а потому график ее подачи отменять не будут. При этом радостно ждут 100 000 понаехов в Ялту на новогодние праздники и развернули надувные ковид-госпитали. Для справки: суммарная ёмкость снабжающих Ялту Счастливенского и Загорского водохранилищ — около 40 млн. кубометров (12 и 27,85 соответственно), из которых осталось 5%.

8. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 350 новых случаев коронавирусной инфекции (+8 смертей). В Севастополе — 85 (+3 смерти). Количество зараженных увеличилось до 30 276 человек, в том числе 6 428 в Севастополе. Умерло 712 человек, в том числе 223 — в Севастополе.

9. На севастопольском ватофоруме поговорили о пользе санкций: "Подскажите, есть способ отправить или перечислить с западного банка в Севастополь? У родственников острая необходимость, и не знаю, как? Вестерн, трансфер, мани и подобные уже пробовали — не доходят, возвращаются", "В Western при регистрации укажите, что вы в Москве живете и получать будут наличными. А когда перевод поступит, измените на *получение на карту*. Нигде в направлении перевода не должен фигурировать Крым или Севастополь. Вы отправляете в Москву!!! По крайней мере за бугор отправлялось без проблем. Думаю, обратно так же будет. Ну, либо к посредникам надо обращаться, если самим не получается. Как вариант, всеми любимый Webmoney, но комиссия там — жесть. Они заводят кошелек, кидают вам на кошелек, а вы с кошелька выводите на карту".

10. Їхав електричкою, дивився на сТавріду та стару дорогу на Севастополь. Таке спостереження: траса сТавріда вбила весь придорожній бізнес старої дороги: кафе, магазинчики, АЗС. Це велика втрата та катастрофа.

11. Символично: в Крыму трещит по швам Крымский мост — пока только его 55-метровая копия, установленная оккупантами на радость понаехавшей вате в Комсомольском парке Керчи. Местной вате эта копия напоминает несбыточные обещания оккупантов, рассказывавших, что после строительства моста — заживем.

12. Очередная порция откровений от понаехавшего в оккупированный Крым нациста Горного. Нет, он не переживает за Крым, просто через него оккупанты спускают пар уставшей от камней с неба гавкучей ватной общественности: "2х2=4, но многие забывают, что вся наша вертикаль — это назначенцы или выигравшие за счёт админресурса по указу властной вертикали. Именно поэтому им наплевать на мнение людей. Одни смотрят в сторону Кремля, другие — в сторону губернаторов, и отчитываются они не перед людьми, а перед начальниками. Феодосия и Судак, именно поэтому мы и отгребаем все это г*вно, так как кандидатуры были согласованы, и мы заранее знали результаты типа голосования.

Итог — Феодосия в говне и без будущего, Судак — уничтожается мыс Меганом и окрестности. Если бы этих выбирали люди, то они бы рогами своими уперлись и пахали на благо места, а так они смотрят, что скажут в Симферополе. А Симферополь смотрит, что ему скажут в Кремле. Итог — нам и дальше жить в этой жопе. Не голосуйте за негодяев, жуликов и воров, и скажите об этом соседям, своим мамам, папам и дедушкам.

Пока вы это читали, мыс Меганом продолжают уничтожать дальше. Съездите туда, и пока не поздно, посмотрите его ещё раз, скоро этого волшебного места не будет. Его застроят кремлевские и околокремлевские барыги под видом улучшений и инвестиций… Просто ужасные кадры. Все закатали в бетон, асфальт и окружили заборами".

P.S. В 2014 году мы предупреждали предателей о том, что ждет Крым, если он будет оккупирован россией. Нам не верили и закрывали рты. Потом мы рассказывали об обильно падающих камнях с неба. Одни нам снова не верили, а другие кричали — "вывсёврети". Теперь об уничтожении Крыма рассказывают не только прозревшие ватники, но и понаехавшие рашисты, которых нам остается лишь цитировать: "Итог — в говне и без будущего, нам и дальше жить в этой жопе". И подпись: оккупант Александр Горный.

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