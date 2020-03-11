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11 марта • обновлено в 05:33
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КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. Исход недоразумения под названием “Россия”предрешен

1.3т

1. Оккупанты в феврале возбудили как минимум восемь новых уголовных дел в отношении крымчан, которые отказались служить в армии ихтамнетов. Всего на конец февраля правозащитники зафиксировали 91 уголовное дело за “уклонение” от незаконного призыва https://crimeahrg.org/ru/za-mesyacz-v-krymu-otkryli-8-novyh-ugolovnyh-del-za-uklonenie-ot-prizyva-v-armiyu-rf/

2. Все 6 лет оккупации ялтинцы несут цветы к памятнику Тараса Григорьевича Шевченко. Не стал исключением и 206-ой День рождения Кобзаря, который отмечали вчера

Новости Крымнаша. Исход недоразумения под названием “Россия”предрешен

3. В оккупированном россией Севастополе тоже возложили цветы к памятнику Тараса Шевченко

4. Не стала исключением и оккупированная российскими нацистами Керчь. Жители города принесли цветы к памятнику Кобзаря. Напомню, в Симферополе у памятника Шевченко, к которому крымчане принесли цветы, оккупанты стянули полицаев и запретили исполнить гимн Украины

5. В Крыму оккупанты уничтожают любое проявление украинской идентичности

6. Стало известно, что рашист Василий Геранин, который был идентифицирован СБУ как полковник ГРУ вооруженных сил россии и фигурировал в опубликованных спецслужбой аудиозаписях о катастрофе лайнера MH17, руководил штурмом украинской военной части в Бахчисарае в марте 2014 года). Напомню, на процессе по делу MH17 в Гааге представлено обвинительное заключение трем гражданам россии (Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов) и одному гражданину Украины (Леонид Харченко), воевавшему на стороне россии. Подробней о том, что происходит в Гаагском суде, прочтите по ссылке

7. Украинские пограничники в аэропорту “Жуляны” (Киев) не пропустили через украинскую границу гражданина россии, члена партии “Единая россия”, который имеет медаль “За возвращение Крыма”. Оккупанта выдворили и запретили въезд в нашу страну на 3 года

8. Гоблин снова призвал крымчан к экономии воды в условиях отсутствия водоснабжения полуострова по Северо-Крымскому каналу. Сложившуюся ситуацию с водой назвал “относительно стабильной”. Все стабильно плохо

9. Гоблин призвал жителей Крыма не паниковать и не скупать валюту. Коллаборант уверен, что цены на нефть в ближайшее время поднимутся, и россия продолжит вставать с колен. Зуб даю, добавил Гоблин

10. Диалог крымчан: “ — Крымский курс для физических лиц на 10.03.2020. Покупка / Продажа: $68.55/78.55; €78.55/88.55. — А вчера $69.0/78.0, €78.0/88.0. То есть продавать они стали подороже, но скупать подешевле. И будут орать: смотрите, курс понизился, был 69, стал 68.55”.

11. На севастопольском форуме ватники продолжают обсуждать падение фубля на фоне падения цен на нефть: “Севастополь — город русских моряков. Русских моряков, работающих на немецких, голландских и американских судовладельцев, и получающих зарплаты в евро и долларах. Так что прорвёмся. Интересно, есть ещё страны с настолько мудрым руководством, где национальная валюта тоже, как сопля, вслед за котировками жижи болтается?”. Ватник забыл добавить, что самые “русские” в мире моряки работают на западные компании в основном по украинским документам

12. Некоторые севастопольские ватники поверили телевизору, который сказал, что россия продолжит вставать с колен даже при цене $25 за баррель, поэтому, несмотря на “мандражирование”, надеются, что “это такая же успешная операция, как и возвращение Крыма; все же пишут, что этот нефтяной кризис — дело рук россии”

13. Открою страшную тайну — только никому! Рубль упал, чтобы россияне не смогли поехать в другие страны и подхватить там коронавирус

Новости Крымнаша. Исход недоразумения под названием “Россия”предрешен

14. Разговорчивый сегодня Гоблин заявил, что Крым может не справиться с обрушившимся на него турпотоком, который коллаборант предвкушает в связи с коронавирусом. Впрочем, ничего нового Гоблин не сказал. Перед каждым летом, вот уже 6 лет, он предвкушает толпы туристов, а весной рисует астрономические цифры

15. Коммуняка Степанченко (пиНжак) вышел из московского спецприемника, где отсидел 10 суток за одиночный пикет против репрессий. Ранее предатель Украины отсидел 3 года за то, что реальная россиюшка, с его помощью оккупировавшая Крым, отличается от телевизионной версии, что огорчило ватника с болтливым языком

16. Євпаторія. Поки мамки святкували 8 березня, командування закликало путлєр’югенд до молитви й тренувань. Адже “рускій мір” поширюється за допомогою “божого слова” та солдатів набагато краще, ніж просто за допомогою “божого слова”

Новости Крымнаша. Исход недоразумения под названием “Россия”предрешен

17. В Симферополе поржавела железная карта россии с “прикованным” Крымом. Этот рашистский арт объект оккупанты помпезно открыли 4 ноября 2019 года. А он взял и заржавел, как и вся россия. Примечательно и то, что оккупанты заявляли, что эта инсталляция станет символом россии в Крыму. И не поспоришь

Новости Крымнаша. Исход недоразумения под названием “Россия”предрешен

18. Сьогодні 2185-ий день падають каменюки з неба на голови кримчан. Крим — Україна. І, здається, не тільки каменюки, а і дерев’яні фантики теж почали падати.

P.S. Вперед, в бездну! Госдура россии приняла поправку об обнулении президентских сроков путина. Поправку по указке Кремля внесла шизанутая космонавтка Валентина Терешкова. Хйло в ответ пролепетал, что он якобы против этого, но “если граждане поддержат”, то почему бы и нет. Я бы сказал, что это “совок 2.0”, но больше подходит другое название — “Рабские вымираты”. В любом случае исход этого недоразумения под названием “россия”, думаю, предрешен. И угораздило же Крым влезть в партер зала этого затянувшегося трагикомичного спектакля.

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Автор
КРЫМский банд*ровец КРЫМский банд*ровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Источник
Источник: Блог КРЫМского бандеровца
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-автор,15 раз в день на коленях,не забываем..
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РАГУЛЯМ ХАНА
РАГУЛЯМ ХАНА
долго ещё после свиней крым восстанавливать
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