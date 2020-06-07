1. Военные, СБУ, Национальная гвардия, полиция и подразделения, осуществляющие разведывательную деятельность, усилили охрану объектов критической инфраструктуры в Херсонской и Николаевской областях из-за возможного вторжения россии из оккупированного Крыма, сообщил командующий Объединенных сил Сергей Наев. “Мы спланировали усиление охраны критически важных объектов. В частности, это касается и водопровода нашей днепровской воды на временно оккупированные территории (прим — Северо-Крымский канал). Мы все эти объекты усилили — и охрану, и оборону, а также проводим определенные контрдиверсионные и контртеррористические меры”, — отметил Наев.

2. Оккупанты в Крыму остановили сброс воды с Белогорского водохранилища. Оккупанты заявили, что сброс “приостановлен с целью сохранения полезного запаса воды в водоеме в преддверии самых засушливых месяцев года — июля и августа”. Со смежного Белогорскому Тайганского водохранилища ПОКА продолжается сброс воды в реку с исконно русским названием Биюк-Карасу, которую оккупанты используют для нужд Восточного Крыма.

3. Кислотонакопитель завода “Титан” в Армянске оккупанты подпитывают за счет воды из пробуренных скважин. Сейчас уровень воды в кислотонакопителе находится на отметке 1,68 метров. Для сравнения, в 2019 году было 1,5 м, а в 2018 — 1,14 м. Но все мы знаем, что вода в скважинах имеет свойство кончаться, а другой нет.

4. Скоро к пиву в Крыму будут подавать землю.

5. Снова “зато без бандер”: понаехавшие в Крым чеченцы избили в Ялте коллаборанта из числа крымских татар Дилявера Сейдаметова, который работает помощником главы оккупационной администрации города: “В пятницу, 5 июня, Сейдаметов отругал молодых людей на машине с чеченскими номерами за агрессивную езду в жилом квартале, где играли дети. После этого они вернулись в район на двух машинах, вооружившись обрезками арматуры, и начали избивать чиновника. В процессе борьбы ему удалось оказать сопротивление и нокаутировать нескольких нападавших, однако один из них ударил его по голове железным прутом. Затем они скрылись с места происшествия, бросив свои автомобили. "Эти чеченцы убежали от толпы местных и забрались на скалу, теперь не могут слезть, и народ вызвал МЧС", — приводит ресурс слова очевидцев. По словам местных жителей, они возмущены произошедшим и хотят самостоятельно найти нападавших и передать их полиции. В настоящее время Сейдаметов находится в больнице. К месту нападения прибыл ОМОН”. Интересно, что это за скала в Ялте, на которую забрались чеченцы, убегая от местных жителей?

6. Пятого июня Эскендеру Сулейманову, политзаключенному “дела Хизб ут-Тахрир” (Вторая Симферопольская группа) оккупанты продлили срок содержания под стражей на три месяца.

7. “Нет окон и вентиляции. Дышать нечем. Все заявления и замечания защиты игнорируются!” — адвокат Эмиль Курбединов рассказал об условиях содержания политзаключенных “дела Хизб ут-Тахрир” во время судилищ.

8. Аритмия, одышка, озноб и отсутствие медпомощи: состояние здоровья политзаключенного Руслана Сулейманова ухудшилось.

9. Бизнесмен пойдет под суд за финансирование оккупантов в Крыму, сообщили в СБУ. Предприниматель ввозил дорожно-строительные материалы на материковую Украину из Крыма и перечислял деньги в органы оккупационной “власти” полуострова.

10. За 6 лет оккупанты отобрали у жителей Севастополя 16 пляжей, часть из которых отжали ихтамнеты. А на военной базе агрессора иначе и не могло быть. Наслаждайтесь оставшимися 34-мя пляжами, пока и их не отобрали и не обнесли забором с колючей проволокой.

11. Наконец-то понаехавший нацист Горный написал честно о шести годах деградации Крыма: “Это полный пЭzdetsss… Какой нахрен туристический сезон… Как уничтожить Коктебель? Молча. За последние 6 лет курортный поселок деградирует год от года. Тут полная бЯда. Нам не нужен никакой коронавирус и агенты Госдепа, если у нас такие талантливые чиновники в Феодосии и Коктебеле, назначенные непонятно кем. Кто эти люди и почему им доверили это место, выдав лицензию на уничтожение?? Вонь, грязь, неубранный мусор, все заколочено непонятно чем, но мы, млять, ждем туристов”.

12. Хочется напомнить о том, что Украина построила очистные сооружения в Коктебеле, Керчи и Еды-Кую (Ленино). В 2014 году они были готовы на 90-95% — оставалось только ввести их в эксплуатацию. Но началась российская оккупация. Все, что было построено, оккупанты разворовали. В 2017 году рашисты обещали, что в 2018 году начнут строить очистные сооружения в Коктебеле. Тогда я предположил, что то, что было построено Украиной, оккупанты выдадут за свои заслуги. Но я ошибся — разворовано все до винтиков. Теперь, например, в Коктебеле оккупанты обещают построить очистные сооружения в 2022 году, но это не точно.

13. В оккупированном россией Крыму выявлены 11 новых случаев заболевания коронавирусом. В Севастополе — 1 (грудной ребенок, родители которого вернулись из Москвы). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 598 человек, в том числе 174 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 17 человек, в том числе 3 — в Севастополе.

P.S. Оккупанты гордо отрапортовали, что продолжат массово бурить всё новые и новые скважины, что только ускорит катастрофу с засолением почв, делая их безжизненными. Бурение скважин оккупанты назвали “адресными инвестиционными программами”. Инвестиции в смерть, не иначе.

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