1. В Киеве презентовали документ “Актуальные ориентиры государственной политики в связи с временной оккупацией АР Крым и г. Севастополя”, который определяет единый государственный подход к использованию терминологии, а также позиции по наиболее резонансным вопросам. В документе идет речь о гражданстве, защите удерживаемых лиц, статусе и защите коренного народа — крымских татар, определении незаконных органов власти, отношении к водоснабжению, подходах к политике санкций.

2. Комиссия Сената Польши по иностранным делам и ЕС выразила обеспокоенность из-за ситуации в Крыму, а также напомнила, что Польша неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и осуждает аннексию россией Крыма и Севастополя.

3. Турецкая Республика никогда не признает законной аннексию Крыма россией, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой в Анталии: “Это наша принципиальная позиция, она никогда не изменится, и мы выражаем ее на всех международных платформах”, — подчеркнул турецкий дипломат, который также выразил соболезнования семьям погибших в российской-украинской войне военнослужащих Украины.

4. Новости храшданской войны: Кремль приравнял оккупированные россией территории Донбасса к “регионам россии”, и разрешил его жителям приезжать в Крым без двухнедельного нахождения в обсерваторе, но при условии предъявления российского аусвайса.

5. Российские варвары сообщили о возобновлении раскопок в Херсонесе. Грабить национальное достояние Украины и объект ЮНЕСКО будут сотрудники Эрмитажа, Российской академии наук, представители российского фонда “Моя история”, ФГБУ “Севнаследие”, а также коллаборанты из Херсонеса.

6. Оккупанты утверждают, что никакого принуждения крымских заключенных к участию в “референдуме” по обнулению путина не было. Почитайте рассказ политзаключенного гражданина Украины Османа Арифмеметова, который рассказал, как на самом деле прошел т.н. “референдум” в Симферопольском СИЗО.

7. Родная говень наплевала гардемаринам в такие глубины души — вы даже не представляете! Еще один ватоноид сломался: “Я никогда больше не пойду ни на одни выборы. Просто не пойду. Я, человек, который сидел за пультом на митинге народной воли (прим — в марте 2014 года), когда другие ОТКАЗАЛИСЬ. Я, который больше жизни хотел, чтобы Севастополь вернулся в россию. Чиновники россии уничтожат нашу страну. А основная масса людей — упоротые тупари”.

8. В оккупированном Крыму, несмотря на ливни, которые обрушились на полуостров в июне, количество воды в водохранилищах уменьшается. Общий суммарный запас воды к началу июля составил 83.31 млн куб. метров, что на 1.85 млн куб. метров меньше, чем месяц назад. Также общий суммарный запас воды в водохранилищах к началу июля на 97.91 млн куб. меньше, чем к началу июля 2019 года.

9. В Сакском районе есть село Вересаево, там подозревают очаг китайской чумы, но молчат из-за “референдума” обнулятора. Больше дюжины людей лежат в районной больнице с пневмонией. Завезли с Тамани.

10. В оккупированном россией Крыму выявили 11 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 3 (двое из которых — понаехавшие). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 962 человек, в том числе 238 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 36 человек, в том числе 5 — в Севастополе.

11. Глава правления “Крымской правозащитной группы” Ольга Скрипник рассказала, на основании чего считает неполной статистику оккупантов по заболеваемости COVID-19 на полуострове.

12. Ялта. Посмотрите, какой на Садовой патриот сидит. Обоссанный (в прямом смысле), в футболке с царём. Видимо, обнуление празднует.

13. Заметил сегодня, что у мусоров появилась новая “мода” — ходить по гражданке, но с оружием в обычной (не оперативной) кобуре на поясе поверх одежды. Даже одна особь женского пола с таким встретилась. Это чтобы их с людьми случайно не перепутать?

14. Любой крымский паблик, любая новость говени сопровождается примерно такими комментариями жителей Крыма: “Понаедут уроды, свиньи… Как они достали уже свои правила качать”, “При Украине такой йухни не было”. А запоребрики, потерявшиеся в крымских группах, реагируют примерно так: “За*бали ныть. Ху*рьте обратно в Украину. В 2014 году орали ура, а сейчас слюни на кулак мотаете”.

P.S. Послеобнуляционные беседы на крымских пабликах завершат сегодняшний выпуск: “Интересно, россияне теперь понимают, как делали референдум в Крыму?”, “Они всегда знали. Ложь, воровство, подлость, предательство, черная зависть — это вечный набор скреп”, “Что за бред?”, “Бред — это территория от Кёнигсберга до Владивостока”, “Думаю, всегда знали”.

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