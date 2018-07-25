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КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
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Новости Крымнаша. Иммунитет от русского мира

2.2т

1. Сегодня в Киеве в рамках информационной кампании “FIND&FREE” состоялась акция “День рождения без праздника”, приуроченная к похищению оккупантами в Крыму члена Меджлиса крымскотатарского народа Эрвина Ибрагимова, которому недавно исполнилось 33 года. Два года близкие и друзья ничего не знают о его судьбе.

2. В Керченском проливе оккупанты проведут террористические учения, в которых “будут задействованы силы и техника флота, армии, погранслужбы, ФСБ”. Флоре и фауне Крыма приготовиться.

3. Севастополь. Утро началось! Летают прям над головой…

4. Шикарный заголовок и шикарная новость: “Народное ополчение передаст школам Керчи металлодетекторы”, которые сейчас находятся на балансе т.н. “Крымского республиканского штаба Народного ополчения — народной дружины Республики Крым”. Ну, не мелки же в школы передавать.

5. Гоблин пожаловался на отсутствие в Крыму сетевых компаний, “которые являются драйверами экономики в других субъектах рф и являются бюджетообразующими”. По словам Гоблина, “Крыму придется пройти путь, который российские регионы прошли за 25 лет”. До оккупации БЫЛО ВСЁ В ИЗБЫТКЕ!!!

6. В Керчи усиленными темпами продолжается ликвидация “украинской разрухи”: “Что опять в нашем чудесном городе со светом? C 11 часов началась свистопляска. Сначала интернет отключили, потом свет. Опять мостовики что-то порвали, а мы терпи на благо Крыма?”. Ответы: “Клятий путiн!”, “Тут постоянно какая-то хрень творится. У нас то воды нет, то лифт не работает, то света нет. И через день вся эта х*рня. Сегодня опять нет воды. Задолбали”.

Новости
Новости Крымнаша. Программа по самоуничтожению

7. Жители Крыма прощаются с очередным парком: “Форосу нужна помощь и поддержка. У нас хотят закрыть парк!!!”. Комментарии: “Как??? Нельзя закрывать такое шикарное место!”, “Да скоро весь Крым в заборах будет”, “Уже закрыли. И это только начало”, “Москали наводят порядки”, “Я с вами полностью согласна. Москали сейчас начнут выкупать пустые отели”, “Если глаз положили, дергаться бесполезно!((( Закон о карательной психиатрии принят(”, “Ещё зимой писали, что вход в парк будет платный”, “В Симеизе же пляж отбили. Так что сидеть ровно на жопе — это точно не выход”, “Сидите криво на жопе. Авось выход из всего этого рая и высидите(”.

8. Тут и комментировать нечего: “Ребят, можно ли крымчанам ездить в Италию? У меня там живут родственники, очень давно не виделись. Анон”. Ответы: “При подаче на шенген-визу нужно предоставить копии всех страниц гражданского паспорта. Крымчанам с паспортом рф и крымской пропиской отказывают в шенгене”, “Зависит, каким крымчанам. Мы за год были трижды. Тем, у кого паспорт россии, то, может, и возможно, но сложно. А у кого паспорт Украины, двери открыты. Билет Киев-Милан 1300 грн. Спасибо безвизу”, “Конечно, можно. Оформляешь украинский загран и вперед, куда душе угодно”.

9. Очередные понаехавшие прорываются, чтобы забрать чью-то работу, жизнь: “Подумываем перебраться к вам в Крым на ПМЖ. Надоел наш питерский серый мокрый климат. Хочется солнышка, и для здоровья необходим воздух свежий. Если есть здесь, кто в недавнем времени это сделал, поделитесь, как?”. Их встретил шквал возмущений, растянувшийся на почти 400 комментариев. Позже сообщение запоребриков было удалено модератором вместе со всеми ответами к нему, в которых выясняли, кто кого больше ненавидит. Некоторые ответы успел заскринить: “Здесь работы нет”, “Вам тут будут не рады. Просто совет. Много вас тут”, “А куда, интересно, нам, детям крымским? Ни работы, ни места в школе/садике”, “Понаехали”, “Не надо сюда ехать, у вас Краснодар есть, туда ехай!”, “Ни в коем случае. Почти весь 17 год прожил в Крыму и с огромной радостью вернулся в Москву. Природы, моря и тепла за 3 месяца хватило”, “Нечего здесь делать!”, “Жизнь здесь не сахар”, “Плохая! Плохая идея!!!”, “(Понаехавшая из Мурманска) А нам нравится. Мы переехали 3 года назад в Ялту. И ОЧЕНЬ рады. Тут рай. Правда, зарплаты небольшие”, “(Из-за поребрика пишет) Помнится, как в 2014 крымчане звали к себе, а теперь не рады гостям с севера”, “(Из Москвы пишет) Езжайте, никого не слушайте. Отдыхали в Ялте этим летом — нет желания еще раз приезжать. Местный менталитет убивает! Ялтинцы, вы прихерели”, “Слава Богу, что больше не приедете! Тошнит от всех вас, бояре, хартьфу”, “В Ялте уже каждый второй — переселенец. Про какой местный менталитет вы говорите?”, “Все забавнее читать рассуждения о местных со стороны приезжих, особенно в последние 4 года, когда каждый день к нам переезжают десятки желающих со всех стран бывшего СССР. Добрая половина из них уже на второй день начинает орать на каждом углу, что она местная. Каждый второй уже переселенец. Какие, в пень, плохие местные? В городе уже на одного, действительно, местного — человек 5 приезжих”, “А на зарплату в 10000 тысяч как вы жить собираетесь в Крыму??? Вы же избалованы! А цены у нас выше питерских!”, “Работы тут мало. Пожалуйста, не едьте сюда. Местным тяжело работу найти. А вы сюда не вписываетесь”, “Уровень жизни низкий, ЗП низкие, а цены, как в МСК”.

10. Те жители лаптеландии, которые переехали в украинский Крым до 2014 года, были самыми яростными противниками “присоединения” (не все, конечно, но многие). Знаю лично таких. Из россии. Орали до хрипоты: “Люди, ЧТО вы делаете?!”. Они хорошо знали, откуда смылись и почему.

11. Наконец-то на вопрос о Сбербанке появились интересные ответы: “Подскажите по поводу карт Сбербанка — есть ли банкоматы, можно ли платить по картам, и можно ли снимать в других банкоматах без комиссии? Или лучше вообще с наличкой ехать?”. Ответы: “Наличка”, “(Понаехавшая отвечает) В любом банкомате снятие наличных с комиссией — 100 р., при условии, что это карта Visa или Master. Не во всех магазинах, кафе, гостиницах принимают безналичный расчет. И, конечно, на территории Крыма Вы будете в роуминге”, “Крым — спорная территория, поэтому здесь совсем не так, как на материке. Дело вовсе не в людях, а в системе, которая создает неудобства, хотя объявлено, что Крым — это рф, но только теоретически, а фактически — головняк во всем: Сбера нет, связь в роуминге, дешевых супермаркетов, таких как Пятерочка и т.д., нет, з/п никакие, а цены, как на Северном полюсе”, “КОГДА-ТО в Феодосии я получал, как на Северах люди получали”.

12. Путинские чекисты в Госдуре приняли закон о повышении НДС до 20%, чтобы “повысить продолжительность жизни и снизить уровень бедности”, как распорядился путин. Прикольное обоснование. Вставать с колен будет ещё веселей.

13. Вся уникальность Севастополя заключается в том, что в маршрутках платят при выходе, а не при входе. В остальном же — обычная вата с повышенной самооценкой.

14. Недавно повезло в Джанкое “Крымский экспресс” увидеть. Из двух вагонов. Однако, величественное зрелище, надо сказать…

P.S. Закончу выпуск мнением евпаторийца: “Русня вырабатывает у крымских ватников стойкий иммунитет от русского мира, систематически прививая его мелкими дозами. Только бы с дозировкой не промахнулись — уже у многих бывших поклонников проявляется ярко выраженная аллергия”.

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Автор
КРЫМский бандеровецКРЫМский бандеровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объекты
Новости КрымаРоссия
Источник
Источник:Блог КРЫМского Бандеровца
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