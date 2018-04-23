1. Военные комиссариаты оккупантов начали агитационную кампанию в Крыму с призывом поступать в военные учебные заведения россии. Кремль постоянно нуждается в новом мясе на убой/

2. Пока оккупанты агитируют крымчан учиться убивать во славу сцаря, украинские вузы открывают двери для выпускников из Крыма на получение мирных специальностей. Уже подготовлен список вузов, готовых принять крымчан на бюджетной основе. По предварительной информации, Образовательные центры “Крым — Украина” начнут работу с 4 июня 2018 года. Более детальную информацию для жителей оккупированных россией Крыма и Донбасса можно узнать на сайте МОН.

3. Оккупанты сообщили, что за годы оккупации количество ДТП в Крыму увеличилось в 2,5 раза, а количество пострадавших — в 3 раза. Естественно, выросла и смертность на дорогах. Зато не стреляют? Скольких уже убила оккупация из-за всех совокупных факторов, включая уничтоженную медицину?

4. У крымоваты “заживем в раисе бахато” как-то не сложилось. Еще и “хохлы” не обнищали, заразы: “А чего их (цены) сравнивать? Очень неоднозначно. Что-то дешевле тут, что-то там. Сын привёз мазь Тридерм за 170 грн. Тут она в аптечном курьере 778 руб (344 грн). Что-то может быть наоборот. Цены на частные приёмы врачей там ниже. Дорогой там бензин (и то ненамного дороже нашего) и газ в коммунальных. А так, продукты, проезд дешевле. То есть, вполне сопоставимо с более низкими зарплатами”, “Я ж говорю, не надо вдаваться в подробности, а то может не совсем приглядная ситуация по тутошним ценам вылезти”, “И новых тарифов на вывоз мусора (в Крыму)”.

5. На ватостопольском форуме тезис “а вот у хохлов все намного хуже” уже не находит поддержки: “Как можно сравнивать падение рубля относительно гривны? Совсем вальтанулись? Средняя зп сейчас в Укре в 3 раза меньше с 14 года и в 1,5-2 ниже с нулевых, чем в россии. Какая разница какой курс?”, “А почему в три раза меньше? Сейчас средняя 7800 грн, в 2013 была 3600. Если доллар был 8, а сейчас 26 грн, тогда средняя была 450 долларов, сейчас 300. Понятно, что там война, области потеряли, но все равно, где тут в три раза меньше? 450/300 = в 1,5 раза. В той же Курской области (географически рядом, проще сравнить) сейчас средняя зп 25500/61 = 418 долларов. А в 2013 году: 18067 руб/30,3 = 596 долларов. Или 596/418 = в 1,42 раза… Недалеко от Украины, но и как бы есть нефть, газ и нет войны”.

6. По ответам на, казалось бы, простой вопрос, можно услышать то, о чем многие из-за страха молчат: “Кто-то знает какие-то легенды Ялты? Если да, то расскажите. Анонимно, пожалуйста”. Ответы: “Есть легенда, что люди раньше добрее были”, “Самая страшная — про ровный асфальт и чистый город”, “А еще есть легенда, что в Ялте отличный мэр и замечательная администрация города!”, “Есть еще легенда, что Крым ваш”, “Есть легенда, что можно найти в Ялте жилье без повышения цены на лето”, “Ходят легенды, что Ялта когда-то была чистым зеленым городом и даже считалась жемчужиной Крыма”, “Все дороги откапиталены к сезону”, “Да у нас весь полуостров — сплошная легенда”.

7. Не могут даже ватники свыкнуться с тем, что живут теперь на зоне. Правда, некоторые просят эту зону оборудовать красивыми решетками, чтобы комфортней передвигаться по стойлу. Зато над решетками развивается нацистский триколор: “Автовокзал-Сарыголь (Феодосия), мы все в клетке!!!! Интересует вопрос, кто-то пишет петиции? Неужели всё так останется!!!! Местные шутят, откуда легче кидать гранату!!! И про сетку рабицу (тюремная)!!!! Позор!!!! Когда начнется сезон, и все с чемоданами окажутся в узком проходе-проеме… Жуть. Админ, не анонимно!!!!!!!!”. Ответы: “А оно к тому и идёт. Будем в клетке под железным занавесом + без нормального интернета. Власти боятся перемен”, “Сама сегодня весь день под впечатлением. Встречающим оставили около 10 машиномест под парковку”, “Guantanamo”, “Так не только в Феодосии. Ваша петиция ничего не изменит”, “У нас просто убого все сделали. В том же Краснодаре никого ж не парит, что вход к автобусам через рамки. Просто там красивенько оборудована норм парковка и прочие прелести норм города. А вот так убого сделать…”, “Сказали и в Симфе так автовокзал обнесли. И еще сказали, что таким обнесут сады, школы и прочие места скопления граждан. Пребываю в шоке”, “Мне кажется, что местные чиновники не на том бабло пилят, скоты!!! Вы бы хоть бабло пилили на том, что действительно необходимо городу и горожанам, суки!”, “Набережную надо бы тоже под колючую проволоку — там тоже люди кучкуются”. После этого комментарии закрыли.

8. Ватница вернулась с Луны и задала вопрос: “Как можно проехать на Украину с российскими документами из Крыма, остаться там на некоторое время и вернуться назад в Крым? Кто-нибудь ездил уже?”. Ответы: “Скорее всего, придется задержаться там”, “Никак”, “С крымскими документами можно попасть на Украину, но сразу в укр тюрьму. Не думала, что есть хоть один человек, который не знает, что с крымским паспортом нельзя ехать на укр”, “Граждане СССР могут передвигаться по своей земле свободно!!!”, “С российскими документами из Крыма вы можете поехать только в россию. Ещё в Абхазию и Приднестровье”, “Всегда в Киев хотела съездить. Или русским нельзя пока?”, “На Украину крымчанину ездить очень рискованно. В Киев лучше не ездить”, “Через Крым с российским паспортом нельзя, где бы его ни выдавали, потому что будет считаться, что Вы попали в Крым незаконно. По укр. законам въезд разрешен только через украинскую границу”.

9. УДО (условно-досрочное открытие) моста состоится в начале июня. Торжества начнутся с окропления и крестного хода. Потом пробегут марафонцы с дидами на палках, пронесутся бородатые мотоциклисты. Затем мост закроют. Сошлются на неготовность подъездных путей. Так вижу.

10. Шел 2023-ий год. Роскомнадзор объявил о полной блокировке Telegram после отключения последней электростанции россии. Воронеж окончательно разбомбили.

11. Бывший коллега по работе, очень любивший россию, вышел на пенсию и уехал к родственникам в россию. Там ему назначили пенсию, и он охр*нел от её маленького размера (видимо, ждал намного больше). В итоге депрессия, запил (раньше вообще не пил) и умер от инфаркта. Теперь у меня противоречивые чувства. С одной стороны, жаль коллегу, много лет работали бок о бок. С другой, — чего ему не хватало в Украине? Хороший стаж, приличная зарплата для получения пенсии, дети здесь, квартиру получил на работе. Просто нет слов.

12. Сидел в очереди к врачу. Из трёх бабок две жаловались на то, что у обеих отобрали часть пенсии. Смысл примерно такой, как с зарплатами: что-то добавили, а что-то урезали. В результате пенсия стала меньше — у одной с ветеранскими наколдовали, у другой с инвалидностью.

P.S. Житель Севастополя написал: “Живя в оккупации, понимаешь, что этот кусок говна под названием “россия” существует лишь потому, что народец у них — гомункулы. Искусственно извращённые особи, способные жить, основываясь только на базовых инстинктах”. В представлении средневековых алхимиков, гомункулы — это существа, подобные человеку, которых можно получить искусственным путём. В россии роль алхимиков взяли на себя телевизионщики, радостно выполняющие поручения Кремля.