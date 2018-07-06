Новости Крымнаша. Голы Путин будет забивать, пока не загнется

1. В Гаспре в коммунальном парке (бывший парк санатория “Марат”) оккупанты за неделю соорудили памятник в виде камня, на котором высечены такие слова: “Российским добровольцам, героически павшим в боях за Донбасс”. Вот такая “гражданская война”. Ни имен убийц, ни дат их ликвидации на Донбассе украинскими защитниками нет. Тем временем “обвиняемый в гибели призывника офицер подмосковной войсковой части 32010 Олег Леонтьев попросил суд о снисхождении, потому что участвовал в боевых действиях на востоке Украины”. Сегодня суд вынес ему условный приговор, хотя убийца просил отпустить его в Сирию, т.к. “это позволит принести какую-то пользу для государства. Я уже участвовал в одном из таких мероприятий, но, единственное, это было на территории смежной страны, на которой НАС КАК БЫ НЕ БЫЛО”

2. Ватник рассказал: “Сын воевал 3 месяца в Сирии. Хорошо заработал. Приехал, а тут ни денег, ни работы. Заставил его снова поехать туда”. Я был в шоке!

3. Крымчане допивают воду из почти пустых водохранилищ. Журналисты Крым.Реалии “проехали по северу и востоку полуострова и воочию убедились, что людям действительно критически не хватает питьевой воды”. Но оккупанты нашли решение проблем — призвали молиться о дожде

4. Оккупанты сообщили, что с 9 по 19 июля “энергоснабжение Крымского полуострова будет ограничено из-за отключения двух высоковольтных линий со стороны Краснодарского края”. Якобы для очередных ремонтных работ. Вот что кондиционеры животворящие делают. И уже вечером блэкаут накрыл Евпаторию и окрестности. После электричества пропала и вода

5. “Крымчане давно поняли, что путь на родину гладким не будет: четвертый год полуостров живет под санкциями. Здесь нет крупных банков и сетевых брендов, а гос и бизнес контракты часто оформляются через невидимые Западу "прокладки". Но есть вещи, которые невероятно бесят. Онлайн сервисы Госуслуг, Сбербанка, соцсети ВКонтакте считают Крым "заграницей". Последней каплей стал Чемпионат мира по футболу: матчи на сайтах крупных телеканалов "недоступны в данном регионе"”. Евгений Фишблат из Севастополя, ярый пособник оккупантов, ненавидящий все украинское, взвыл от “полезных” санкций, которые не дают ему наслаждаться жизнью после предательства. По ссылке вой, которым можно насладиться за чашечкой кофе

6. На севастопольском форуме ватница нашла решение всех проблем: “А что, проблема эти деньги напечатать государству? Было бы желание” Тем временем путин утвердил сокращение расходов на социальное обеспечение населения и увеличение финансирования оборонно-промышленного комплекса и силовых ведомств. Ватка продолжает смотреть футбол и кричать “ура”

7. Саранча прёт. Такими сообщениями завалены все крымские паблики. А знали бы вы, сколько понаехавших на улицах. От аканья уже некуда деваться. И я не о туристах говорю. Это аканье теперь круглый год — ВЕЗДЕ, КУДА БЫ ВЫ НИ ЗАШЛИ: “Уважаемые крымчане! Мечтаю поменять нашу Балтику на Крым. Поделитесь, где самое комфортное проживание в Крыму? Море рядом обязательно. Хочется жить на земле, но без фанатизма. Возделывание огородов — не моё. На старости лет хотелось бы удобств, не хотелось бы проблем с питьевой водой. Ну и самое главное — хорошие соседи, не те, у которых в глазах только денежные купюры, а в голове калькулятор. Желательна возможность поблизости подработки”, “Доброе утро. Недавно переехали, ищем хорошую студию эстрадных танцев для ребёнка 6 лет”, “Доброе утро! Есть тут наши земляки? Туристы с Якутии?”. Последнему ответили: “Есть постоянные жители (из Якутии)”

8. Понаехавшая ватница решила оскорбить мужскую половину Крыма: “Посмотрела я на крымских мужчин. Как по мне, печаль, несуразица, убожество. Не все, конечно, но многие. Женщины тянут на плечах ненужный, ни на что не способный южный пэрсик. Щаааас кааак полетят камни. Поэтому анон”. Понаехавшей ответили: “Значит, надо ехать на родину в Иваново”, “Да росиянки, сюда приезжающие, ваще какие-то бесформенные и страшные”, “Интересно понять, как ты отличаешь местных от приезжих? Их теперь здесь дохренище”

9. Ялтинские ватники скулят: “Клиентов мало! Нет сезона! Дайте нам сезон! Мы ждем сезона!”, “Весь день сидим. Посмотрите на мой прилавок. Все хватает, кроме клиентов. Такого года еще не было”, “Футбол закончится — тогда приедут”, “Вроде бы и мост построили, и ждем, когда они будут ехать, а че-то нету”, “Еще просто не сезон”

10. Ялтинский ватник проехал по скрепе и, не увидев машин, задал вопрос: “Вот он! Мост долгожданный! За 237 млрд рублей! Где обещанный поток туристов? (+фото)”. Ответы запоребриков: “С вашей жадностью никакой мост не поможет”, “С вашими ценами я лучше в Турцию слетаю!”, “Построили мост, и дотации на перелет из Уфы пенсионерам отменили. Сейчас и не приехать к вам. Билеты дорогие”, “То есть, вы ждали мост не для того, чтобы съездить куда-то на машине без парома, а для того, чтобы туристы приезжали в большем объеме?”, “А ничего, что мост сделали для удобства перемещения между полуостровом и материком? Про обещанных туристов никто не говорил”, “Слушайте, вы когда-нибудь будете хоть чем-то довольны?! Мало всё вам, бедным, мало!!!!”. Ответы местных: “А туристов и не будет. Кто хотел, отдохнул тут уже в 2015-2016, пока Крым был на слуху”, “Поток туристов не пускают на мост цены и сервис”, “Реально туристов меньше, чем в прошлом году”, “А туристов и будет меньше с каждым годом. Конкуренцию никто не отменял”, “Туристов достаточно. Но слишком мало тех, кто тратит деньги. Все жадные. Как бомжи”

11. Посмотрите фотографии пляжа в Коктебеле, сделанные ровно пять лет тому назад и сегодня. Комментарий только один — мост не помог

12. “Такой резкий рост (туристического потока в Крым) связан, конечно, прежде всего с вводом в эксплуатацию Крымского моста”, — заявил сегодня Гоблин, живущий в своей виртуальной реальности

13. Около 20-ти мразей в Севастополе провели “торжественные мероприятия в память уничтожения украинской памятной доски в честь 90-летия поднятия украинского флага на кораблях Черноморского флота 5 июля 2008 года”. Среди активных участников уничтожения таблички был нынешний т.н. “депутат” Госдуры от аннексированного Крыма Дмитрий Белик. Уничтожение таблички ваторылые назвали “подвигом который помог отстоять Севастополь”. На шабаше вчера присутствовал и ряженый имбецил Анатолий Марета, которого репрессируют оккупанты и который стонет от говени. Но, видимо, слабо репрессируют, раз всю дурь не выбили

14. Остановите Землю, я сойду. В Ялте на главной площади города 5 июля открыли первую православную кизячью ярмарку “Возрождение”. Ярмарку открыли молебном, “орудийным” салютом из бутафорских пушек и завыванием попа ФСБ РПЦ. Иконы в широком ассортименте. До этого была ярмарка гробов, причем дважды

P.S. Завтра ватники снова прилипнут к экранам телевизоров в надежде получить очередную дозу величия. Чем закончится матч, я не знаю, но знаю, какие голы забивает путин под улюлюканье зомбоящика в ворота россиян и оккупированных территорий: миллиарды на никому ненужный мост — это ГОЛ, повышение пенсионного возраста — это ГОЛ, повышение налогов — это ГОЛ, сокращение расходов на социалку — это ГОЛ, повышение цен — это ГОЛ, обнищание людей — это ГОЛ, санкции — это ГОЛ, ответные санкции россии — это ГОЛ… И голы путин будет забивать, пока не загнется, ведь в воротах даже нет вратаря. А всё начиналось с “Крымнаш”, помните? Вот такой футбол.