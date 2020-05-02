1. Амету Сулейманову оккупанты продлили срок содержания под домашним арестом — политзаключённый сможет посещать врачей. Напомню, крымский татарин нуждается в пересадке сердечного клапана и имеет ряд заболеваний.

2. Очередное предостережение о недопустимости участия в массовых собраниях, митингах, шествиях оккупанты вручили активисту Решату Эмирусеинову, отцу политзаключённого Рустема Эмирусеинова. По ссылке видео с комментарием активиста, который отказался подписывать бумагу оккупантов.

3. Оккупанты вручили “предостережение о недопустимости экстремистской деятельности” юристу Руслану Абдурашитову.

4. Оккупанты зачитали предостережение о недопустимости участия в несанкционированных акциях Мерьем Куку, супруге политзаключённого правозащитника Эмир-Усеина Куку. Трагическую для крымскотатарского народа дату — 18 мая — оккупанты назвали “праздничным днем”. Мерьем не подписала ничего.

5. “Мы никогда не теряем надежду”. Супруга политзаключенного Марлена Асанова рассказала историю жизни своей семьи, которая сначала была разделена на до и после депортации, а потом — на до и после российского вторжения в Украину.

6. СБУ заочно сообщила о подозрении в госизмене бывшему подполковнику ВСУ. В 2014 году офицер перешел на сторону оккупантов, получил “гражданство рф” и вступил в армию ихтамнетов. СБУ опубликовала фотографию на своем сайте с подписью “Знай предателей в лицо”.

7. Очередного оккупанта выносят вперед ногами: в Крыму умер понаехавший из Москвы Павел Королев, который с 2016 года занимал должность “вице-премьера” Крыма. Оккупанту было 60 лет.

8. Посмотрите, как сегодня выглядит русло Северо-Крымского канала в Армянске. До оккупации здесь бурлила жизнь.

9. В оккупированном Севастополе коронавирус выявили еще у 6 человек вчера вечером, четверо из которых — медработники, и у одного человека сегодня днем. Кроме того, в городе зафиксирована первая смерть от коронавируса. Еще 8 зараженных, включая трех медработников, выявили сегодня в остальном Крыму. Количество зараженных COVID-19 на полуострове увеличилось до 185 человек, в том числе 85 в Севастополе.

10. Ряд предприятий сферы услуг, среди которых салоны красоты, парикмахерские, ателье, хозяйственные магазины, с 1 мая возобновили работу в аннексированном Крыму. Также заработали организации и предприниматели, предоставляющие услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, в том числе ремонт обуви, стирку и химчистку изделий. Помимо этого, возобновлена деятельность организаций, торгующих стройматериалами, водопроводным и отопительным оборудованием, сантехникой, автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Теперь осталось попробовать дойти до этих учреждений, чтобы не нарваться на какой-нибудь патруль.

11. “Документированные паспортом рф” — так гавань именует крымчан-носителей аусвайса. Ватница Анна Исакова подтвердит: “Почему крымчане должны доказывать свое гражданство??? С февраля не могу получить справку — отказ от украинского гражданства, т.к. оказалось, что и РОССИЙСКОГО не имею, а являюсь просто документированным паспортом гражданином рф. Как мне объяснили в ФМС на Суходольной, в 2014 году, когда массово выдавали паспорта, не подавались данные в адресный отдел. Еле доказала, что в марте 2014 проживала в Крыму. Теперь две недели жду, когда министр подпишет мою справку”.

P.S. “Они мне зачитали 54 статью. Затем они просто перечислили даты: 3 мая, 9 мая, 18 мая, 26 июня. "В эти праздничные дни", полицейский говорит. Я говорю: "Какие же это праздничные дни?". "Ну я не знаю, тут так написано. Нам главное, Вас предупредить и взять с Вас подпись, что Вы ознакомлены со статьёй о неучастии в несанкционированных шествиях. В любых общественных местах в эти дни, чтобы Вас никто не видел”, — прокомментировала очередное вторжение в свой дом супруга политузника. Если кто-то забыл, что это за даты, о которых говорят оккупанты, то напомню: 3 мая планировался “Марш достоинства” на Крым, который перенесен на более поздний срок из-за коронавируса. 9 мая — День победы над нацизмом — в цивилизованном мире, и победобесие — в мире рашизма. 26 июня — День крымскотатарского флага, а 18 мая — День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. 18 мая — дата, которая не въелась в память рашистов из-за соответствующей пропаганды еще со времен совка, поэтому кто угодно может случайно или намеренно эту дату включить в каком-нибудь документе в перечень “праздничных дней”. Память и осознание случившегося в тот день навсегда бы выбили стул из пропагандистских мантр про “исконную русскость Крыма”, которой русские оккупанты мотивировали обе аннексии полуострова. Поэтому после 18 мая 1944 года населенный пункт Албат стал Куйбышевым, Яны-Капу — Красноперекопском, Актачи — Фурмановкой, Султан-Сарай — Ульяновкой, Кайгадор — Орджоникидзе, Орак-Аджи — Комсомольским, Ислям-Терек — Кировским, Кир-Байлар — Ленинским, Биюк-Онлар — Октябрьским, Девлет-Али — Свердловским… А с 2014 года даже в День крымскотатарского флага крымским татарам надо вести себя так, цитата, “чтобы вас никто не видел” — разве что на согласованных с оккупантами мероприятиях. Так что, для оккупантов депортация и геноцид крымских татар — безусловно, “праздник”, который “могут повторить”.

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