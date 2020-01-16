1. В своём ежегодном “Всемирном отчёте 2020” международная правозащитная организация Human Rights Watch отметила, что в течение 2019 года российские оккупанты в Крыму продолжали издеваться над крымскими татарами, преследуя десятки людей по сфабрикованным обвинениям в терроризме

2. Российские оккупанты возбудили административное дело против симферопольского имама Расима Дервишева за “проведение незаконной миссионерской деятельности”. Согласно “постановлению”, “правонарушение” заключалось в проведении пятничной проповеди и намаза

Новости Кремлевская неправда

3. Жизнь предателя — боль. Экс-начальника Могилев-Подольского ГАИ Романа Калантырского, который изменил присяге и перешел на сторону государства-агрессора, оккупанты в Крыму признали виновным в получении взятки и приговорили к 5 годам исправительной колонии строгого режима. А ведь ему еще лет 15 потом сидеть h

4. Скрепный поезд — скрепные пассажиры. Пьяная рашистка, направляющая из Воронежа в Крым без трусов, бросила девятимесячную дочь на лестницу поезда Москва-Симферополь. Девочку из коридора вагона забрала ее 7-летняя сестра. “Семью сняли с поезда и доставили в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Крымская. Младшую из девочек поместили в центральную районную больницу, а старшую — в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних”. Вероятно, родные дети помешали бабе развлекаться в купе со своим сожителем, который тоже направлялся в оккупированный Крым. Произошедшее попало на камеры наблюдения. Это уже не первое ЧП, связанное с поездами из на россии в Крым.

5. Жители Крыма активно обсуждают в соцсетях рашистов, едущих в Крым на поездах: “И этих мразей к нам в Крым… В мусорную яму превратили Крым. Эта Единая россия…”, “Поезд дружбы (с)”, “Это инфекция попала от женщины, которая целовала поезд” , “Да, можно коллекционировать новости из крымских поездов. Нет слов! Может быть, просто культурные граждане в Крым уже наездились?”, “Пробили окно в россию”, “Можно подумать, что в самолете не бывает проблем с алкоголиками. Или в поездах, идущих по другим районам россии, все трезвые ездят”. Подобных сообщений в крымских группах — сотни

6. На скрепном поезде приехал? Вооруженный автоматом мужчина совершил попытку ограбления отделения “Севастопольского морского банка”, расположенного в центре оккупированной Алушты. Ограбление не удалось. Жизнь становится все веселей и разнообразней

7. До оккупации на эту площадку можно было выйти из прибывающих в Севастополь поездов и электричек. Здесь же парковались встречающие. Особенно удобно было идти сюда из последних вагонов поезда и при наличии большого багажа. Сейчас везде забор и ОДИН СРАНЫЙ ПОЕЗД!

8. Севастополь. Посмотрите, как выглядит подход к 15-ой школе. Это дополнительная защита от террористов! Ну, кто полезет по грязи теракт делать!? Понимать же надо!

9. Оккупанты продали “Газпрому” гоблинизированную в 2014 году дачу Ахметова под Ялтой

10. Окупована Євпаторія. Незважаючи на тяжкості та нестатки нічного вартування в автошколі “ДОСААФ”, путлєр’югенд знайшов час для відпочинку. НАТО в шоці — підростає нова зміна захисників бандитської федерації. Таких солдатів тендітним американським воякам ніколи не подолати!

11. Вот вам новая версия от крымской ваты. Иран не сбивал украинский Боинг. Его взорвала диверсионная группа морпехов США — заложили бомбу и ушли в горы, и вот именно по ним Иран и запусти две ракеты, именно по американцам, но те ушли. Так как у Ирана не было доказательств, Иран взяли вину на себя… Я стоял в ступоре от услышанного идиотизма, и только спросил, откуда версия? Ответ был гениален: “Надо телевизор смотреть, а не в своем пиндоском Интернете сидеть”. Во как… Тем временем уже опубликовано видео с запуском двух российских ракет по украинскому пассажирскому самолету в Тегеране

P.S. Кизяк Сергей Акимов из Симферополя, бывший любитель телевизионной версии россии и носитель медали “За возвращение Крыма” прозрел в “родной говени” до чистой, кристальной слезы. Его сообщением, написанным по следам новостей из скрепных поездов, завершу сегодняшний информационный день: “Вот, почему россиян нигде в мире не уважают, и это еще мягко сказано. Вот теперь и до Крыма они добрались. Этот народ надо держать в резервации. Весь сброд в Крыму с 2014 года. А сейчас все дерьмо поехало. Боже, спаси Крым. Больше просто некому”. Любопытно, причисляет ли себя Акимов к “российскому народу”, который надо держать в резервации…

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