1. Оккупанты назвали свою окончательную версию смерти трехлетнего Мусы Сулейманова, сына политзаключенного гражданского журналиста Руслана Сулейманова: “В ходе мероприятий специалистами производилась откачка выгребных ям. В одной из них, расположенной рядом с домом, где проживает семья, было обнаружено тело ребенка. Согласно результатам вскрытия, признаков насильственной смерти не обнаружено. Причина гибели ребенка — утопление”.

2. Я не знаю, чи дійсно рашисти вбили дитину, але точно знаю, що вони могли це зробити. Чинити на нескорених катуваннями тиск через погрози насиллям над їхніми дітьми — традиційна практика російського гестапо.

3. “Все лица, причастные к очевидно неправомерному удержанию Руслана Сулейманова в местах несвободы и к давлению на его семью, также, безусловно, причастны и к трагической гибели его сына, даже если это действительно была трагическая случайность, а не спецоперация российских спецслужб по устрашению крымскотатарского народа. Именно данные лица, борясь со свободой слова и убеждений, с религиозными и политическими убеждениями на оккупированной территории, с правами коренного крымскотатарского народа в Крыму, сделали все возможное, чтобы Муса Сулейманов остался без полноценной родительской заботы и внимания” — в Крымскотатарском Ресурсном Центре сделали заявление в связи с гибелью трехлетнего Мусы Сулейманова, в котором назвали имена виновных в этой трагедии.

4. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос не исключает, что любые военные учения, как те, что проводит россия, в том числе в аннексированном Крыму, могут в любой момент перейти в “активную фазу боевых действий”. Кривонос добавил, что российские штабы и мобилизационная база на полуострове находятся в подготовленном состоянии, а Украина готова противодействовать любым угрозам.

5. Министр иностранных дел Германии Гайко Маас отверг предложение Трампа позволить россии вернуться в G7: “Причиной исключения россии были аннексия Крыма и интервенция на востоке Украины”, — сообщил дипломат. По словам министра, пока решения ситуации по Крыму и Донбассу нет, и он не видит “никаких шансов” того, что россия присоединится к G7.

6. Прокуратура АРК объявила о подозрении еще четырем коллаборантам, “участникам незаконного вооруженного формирования “самооборона Севастополя”. Подозреваемые патрулировали Севастополь во время захвата россией украинского полуострова, незаконно обыскивали и задерживали граждан Украины.

7. В Симферополе на улице Киевской в районе гостиницы “Москва” вчера вечером около десяти полицаев устроили проверку ВСЕХ автомобилей, которые въезжали в города по проспекту Вернадского. Один полицай сказал, что “это связано с угоном автомобиля”. А угнали сразу ВСЕ марки автомобилей, наверное. В пробке стояли даже “скорые”. “В пятницу так же перекрывали выезд/въезд из Бахчисарая в сторону Симфера”, — добавил один из наших. Такие облавы в оккупации — не редкость.

8. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 12 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 1. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1452 человек, в том числе 336 в Севастополе. Умерли 40 человек, в том числе 6 — в Севастополе.

9. Из кранов некоторых жителей Симферополя из кранов все еще идет вода цвета черного шоколада. Возможно, это лечебная грязь. Сами себе завидуем.

10. В Приморском парке Ялты появилось несколько работающих до позднего вечера точек по продаже овощей. Удобно: прогулялись в вечернем платье и заодно купили картошки с луком. Но раз есть предложение — значит на это есть и спрос. Колхоз всё колхознее.

11. Сидим на пляже, а вокруг одни понаехи! Блдь, це п*з*дц*!!

12. Как можно быть таким тупорылым населением… Воровской мудак со сворой таких же мудаков 20 лет пизд@больствует из росиского ТВ и этого населению хватает. Идиократия по-русски.

P.S. Сегодня похоронили трехлетнего Мусу. За последние пару дней я прочел в адрес семьи немало сообщений, в которых обвиняли мать ребенка в том, что она не досмотрела свое дитя. Хотелось бы напомнить таким писакам, что оккупанты лишили ребенка второго родителя — Руслана Сулейманова, который при нормальных обстоятельствах разделял бы с супругой все хлопоты домашнего быта и воспитание детей. Но Руслана кинули за решетку только за то, что он был неравнодушным человеком и фиксировал все международные преступления российских оккупантов в Крыму. Это в Крыму теперь приравнивается к “терроризму” и “экстремизму”. Завершить сегодняшний выпуск я хочу мнением нашего крымчанина, которое полностью разделяю: “Русня систематически на протяжении 6 лет забирает отцов из семей с маленькими детьми. А когда ожидаемо случается ГОРЕ, заводит на мать дело “за неисполнение родительских прав”. И русня вроде как не при делах! Так же было в 1944 году, когда в вагоны для скота кинули целый народ. Дети мрут как мухи по пути? Но мы же их не убивали! Это все эти “зверушки” кырымлы плохо за ними смотрят. Мы не при делах! Нет, долбанные расисты! Это вы создали условия для трагедии! Это ваш гибридный геноцид! Это ваша ответственность!”.

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