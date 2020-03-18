Главная Новости
18 марта • обновлено в 10:06
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. Естественный отбор в действии

1.2т

1. Россия с 18-го марта по 1 мая закрывает въезд иностранцам. Это означает, что в оккупированном Крыму закроются пункты пропуска с материковой Украиной. Зараза продолжит к нам проникать по мосту и через аэропорт, как и ранее. Боже, дай сил пережить эту русскую чуму https://ru.krymr.com/a/news-rossia-vvodit-zapret-na-vjezd-inostrancev-do-1-maya/30491454.html

2. Украина до 2 апреля перекрыла выезд из Крыма для граждан Украины, которые зарегистрированы в оккупированном Крыму. А может, уже и паспорта украинские у нас отберете, чтобы два раза не вставать? Перекрыт выезд и с оккупированной части Донбасса. “Єдина країна”… https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1239837176747130880 (скрин).

3. Вчера после очередного обыска в Джанкое оккупанты увезли 26-летнего Ибраимова Дилявера. Через несколько часов его “выпустили из управления ФСБ в Симферополе” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1239537591000739842 (фото-скрин). А спустя некоторое время оккупанты нагрянули в дом Османа Курталиева, который на данный момент в Крыму не проживает. Оккупанты мотивировали обыск тем, что ищут “доказательства причастности к незаконному вооружённому формированию”. Речь идет о батальоне имени Номана Челебиджихана https://krymsos.com/ru/news/5e6faf5680380/ (фото).

4. Аннексия Крыма остается прямым вызовом международной безопасности — говорится в заявлении ЕС ко дню шестой годовщины незаконной аннексии АР Крым и города Севастополя россией. Текст заявления прочтите по ссылке https://investigator.org.ua/news-2/223878/

5. В посольстве США в Украине в годовщину проведения т.н. “референдума” в Крыму напомнили, что Вашингтон “никогда не признает незаконную оккупацию Крыма россией” https://investigator.org.ua/news-2/223897/

6. В Министерстве иностранных дел Турции сообщили, что не признают незаконную аннексию Крыма россией и проведение на территории полуострова “референдума” в 2014 году. В заявлении также говорится, что благополучие крымских татар является приоритетом Анкары https://ru.krymr.com/a/news-ankara-turciya-krym/30490632.html

7. В центре Симферополя оккупанты отпраздновали шестую годовщину оккупендума. Стадо решили не сгонять, т.к. боятся заразиться коронавирусом, которого в Крыму типа нет. Присутствовали только ряженые всех сортов, коллаборанты и понаехавшие оккупанты

Новости Крымнаша. Естественный отбор в действии

8. Хочу, чтобы паника в Крыму достигла истерики и паранойи! Смотрите, как шикарно в Симферополе выглядел праздник великого “народоизъявления и прямой демократии” — день рехверендума! Класс! Тем временем в Севастополе оккупанты согнали 6 тысяч школьников на флешмоб “Вместе навсегда”

Новости Крымнаша. Естественный отбор в действии

9. Симферополь. Детки-ихтамнетки “приняли участие в военно-спортивной эстафете “Крымская весна-2020”. Шабаш посвящен “6 годовщине воссоединения Крыма с россией” — цитата

Новости Крымнаша. Естественный отбор в действии

10. Симферополь. В 7 горбольнице в изолированном боксе лежит подтвержденный больной коронавирусом. Оккупанты после утечки выдали информацию, что больной якобы выписан, а коронавирус не подтвержден, но это ложь!

11. Оккупанты в Крыму с 17 марта запретили проводить любые спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. Школы, детские сады и магазины будут работать. В то же время в Севастополе с 19 марта закрывают все школы, а высшие учебные заведения перешли на дистанционную форму обучения с 16 марта

12. В Керчи на этой неделе пройдут победобесные акции “Эстафета Победы”, “Сад Памяти” и “Поезд Победы”. Керчане в едином порыве… бросились комментировать: “Угроза COVID-эпидемии? Нет, не слышали”, “Эпидемия и курс доллара, обнуление власти — это никому неинтересно! Главное, Эстафета Победы!”, “А почему так мало??? Что, креатива совсем не осталось? А Палисадник памяти? А Аллея памяти? А Цветник памяти? А Теплица памяти? Где вот это все? Совсем дедов забыли, неблагодарные”, “Пофиг на вирус, бакс, цены, поправки… Уси на мэроприятия… Идьёты. Готовьтесь к полной жопе”. Для справки: несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий, “Эстафету победы” сегодня уже провели. Согнали детей в военной форме. Все стандартно

13. В центре Севастополя стартовала эстафета “Наша великая победа”. Идиоты в форме НКВД таскали по оккупированному городу красные тряпки с серпом и молотом и портреты Сталина. Потом вата отправится на оккупированную россией часть Донбасса и оккупированные россией регионы Грузии, а также в Беларусь, Азербайджан и Казахстан

14. Севастополь. Проехались по магазинам, чтобы купить престарелым родителям продуктов — в надежде запереть их дома на карантин. В магазинах аномально много людей. Скупают крупы, консервы, туалетную бумагу… Народ телевизору не верит. Народ готовится к предстоящей всепоглощающей заднице.

15. Какие умные мысли посещают севастопольских гардемаринов нынче: “Почему георгиевские ленточки раздаются бесплатно тоннами, а медицинские маски — нет?”

16. Воронежский блогер-рашист Андрей Кирнов прокатился на поезде Симферополь-Москва, и с удивлением для себя обнаружил, что поезд пустой: “Когда я вошел в своё купе, выяснилось, что еду я в нём совершенно один. Более того, вообще на втором этаже, кроме меня, были пассажиры только в двух купе”. Ах, ну да, еще не сезон

17. Оккупанты заявили, что Крым снова “установил рекорд по туристам” в период с 29 февраля по 9 марта. За этот период в гетто прибыло якобы на 12% больше людей, чем в 2019 году. В общем, никакой пандемии в Крыму нет и не будет — рашисты будут рисовать туристов, как и в прошлые годы

18. Паблик крымский, ватный. Шесть лет в родной гавани. Почему-то плачут: “Одной мне смешно, что плакать хочется? Отсутствие нормальных банков, нормальных сетей магазинов, нормальных документов… Продолжать бессмысленно”

P.S. Правильно написал один из крымчан, комментируя продолжающиеся победобесные шабаши, несмотря на карантин: “Естественный отбор в действии”. Мне нечего добавить. Я уже не раз говорил, что вирус “русского мира” куда опасней и токсичней.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
КРЫМский банд*ровец КРЫМский банд*ровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Автор болен.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги