1. “Этой весной на Тайганском водохранилище в Белогорском районе уже видны острова. Как раз отсюда воду перебрасывают в Феодосию, Судак и Керчь. Ее хотели качать еще и на север Крыма, а на восток направить подземные водные запасы, а направлять-то, собственно, уже и нечего”. По ссылке прочтите о надвигающейся катастрофе безводного Крыма.

2. Да, будет и с водой реальный п*здец. На входе в дом (Феодосия) установлен фильтр — угольные картриджи менялись раз в месяц. С марта уже вообще не отбивается болотный запах даже новым угольным картриджем (при замене два раза в месяц). Вызываю огонь на себя. Украина, не вздумайте открыть канал!

3. Часть Симферополя и Симферопольского района с 21 по 27 апреля оккупанты переведут на график подачи воды: с 6 до 9 утра и с 18 до 22 вечера. Якобы из-за “ремонтных работ”.

4. В оккупированном Севастополе выявлены два новых случая заболевания коронавирусом, один из заболевших — годовалый ребенок. Количество зараженных в Крыму увеличилось до 63 человек, в том числе 18 в Севастополе. Под меднаблюдением в Крыму находятся 1655 человек, госпитализированы — 73, в обсерваторах — 183 (больницу в Армянске сняли с обсервации и всех отпустили по домам). В Севастополе под меднаблюдением — 1666 человек, госпитализированы — 94.

5. Хроники самоликвидации: “Полиция не спрашивает документы у не местных, они не подчиняются законам Крыма!!! Полиция от них — как черт от ладана. А вот чел с пропиской Крыма — все мозги высосут”, “Вы только поняли, что нас опрокидывают?”

6. Гоблин призвал рашистов не ехать в Крым и пообещал им уголовную ответственность за нарушение режима путинских каникул, а также грозится начать массовые проверки понаехавших.

7. Жители Крыма пообщались: “Вчера видел в Твиттере Гоблина Аксенова: похудел, осунулся, видно, на дикой измене. Представляю, какая сейчас у этого смертника и других таких же, как он, руководителей дыр, понастроенных россЕей по всему миру, паника из-за возможного развала рф. Куда бежать?”, “Бежать, действительно, им некуда. Разбор полетов очень близок”. Думаю, сволочь наша переживает, что вошти-кремлены не разрешили закрыть Крым, чем, конечно, приблизили многое.

8. На набережной оккупированной Ялты, как всегда, красиво, но непривычно пусто.

9. Есть и хорошие новости — скоро майские, почти 10 выходных подряд! Можно побыть дома с семьей.

10. Керчь. Приехал домой. За 2 недели первый раз посетил и затарил продуктами своих родителей. И что бросилось в глаза: у дегенератов на улице уже весна и праздник — 90% без масок, и из них 50% — вмазанные. Ну, что ж, природа должна сделать естественный отбор.

11. Бесят с утра очереди рваных переехов с долбанутым говором и картами Сбербанка. Хрена они тут забыли? Столько рванья на людях и секондхенд-шмотья, как на понаехах, я не видел никогда.

12. Удивляет то, сколько ходят в трениках и вонючих кедах с дешёвых магазинов. Народ беднеет на глазах. Каждый второй спрашивает, а что есть дешевле? Зато ни одна бл*дь не вспоминает за Украину — помалкивают.

13. Забавная опция обнаружилась у “Мегафона”. Прямо “регион из четырёх букв, который нельзя называть”: “Отпуск без забот. Оставайтесь на связи в путешествиях по россии даже там, где нет сети Мегафона, но есть Черное море, Ласточкино гнездо и ароматная Массандра”, — говорится в рекламе услуги трусливого оператора.

14. Как вы уже поняли, в оккупированный россией Крым по-прежнему летят самолеты и идут поезда из российских городов, в том числе ставших главными очагами заражения коронавирусом. В Крыму россиянам уже давно не рады, поэтому даже очень упоротые ватники с новой силой бомбят Фейсбук Аксенова: “Все получается по сценарию Италии! Объявили карантин, все ринулись с северной Италии в южную. В итоге весь удар принял на себя юг страны”, “С такими темпами мы будем до сентября дома сидеть! Туристы едут и едут к нам со многих регионов!”, “Скрепопоезда ходят, как и ходили. Крым открыт настежь для заразы из Залесья. А мы сидим, самоликвидируемся”, “Люди просят вас и умоляют закрыть Крым для туристов временно. Вы, наверное, не слышите свой народ”, “Поток приезжих остановите!”, “Закройте Крым! Сколько можно нас "радовать" инфицированными туристами и гостями?! Вы же сами говорите, что если количество зараженных будет расти, то крымские медработники не справятся”, “На каком основании крымчан заточили в домах и лишили дохода, а неместные граждане свободно разгуливают? Это что, все равны, но некоторые ровнее? Очень похоже на какую-то оккупацию с поражением в правах местного населения в угоду прибывшим с материка (прим — из россии)”, “Да когда же закончите пускать в Крым людей?!!”, “Будет катастрофа, если не закроете Крым”, “Штрафовать возможность есть, не завозить вирус — возможности нет. Очень логично. Минусовая поддержка граждан”, “Пока не ограничите въезд кого попало в Крым, всё это — мышиная возня! Сделали тут проходной двор! Прекратите ввоз инфекции на территорию Крыма извне”, “Поток приезжих увеличился на 40 процентов. Сидите дома!”.

P.S. Еще одним сообщением из последнего пункта дайджеста завершу сегодняшний выпуск: “Ну, если крымчане — рабы, то почему же не посадить на цепь? Удобнее же строить и пилить, когда никто не видит и под ногами не путается”, — написала вполне прозревшая жительница оккупированного россией полуострова. И ведь дело не в самом факте вынужденной самоизоляции, в которой сейчас находится большая часть Земли, а в том, что даже в этой ситуации оккупанты так и не удосужились карантин назвать карантином (а не выходными днями или режимом повышенной готовности), и в очередной раз ярко продемонстрировали свое отношение к аборигенам.