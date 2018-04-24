1. И у севастопольской ваты случаются здравые мысли. Вот что с человеком поездки на материковую Украину делают: “Он (Порошенко) не так давно призывал крымчан получать БИО. Не верьте, не будет такого (лишения гражданства). Мы хоть уже нерезиденты, но Крым — это геополитический объект”, “Налоговые нерезиденты. А это две большие разницы, не вводите людей в заблуждение. Российские источники о происходящем в Украине лучше вообще не читать, не забивать себе голову лишними заблуждениями”, “Как только законодательная база (в Украине) будет скорректирована, развитие пойдет очень быстро. На межгороде почти все ОККО заправки предоставляют электрозарядку. Херсон и Одесса напичканы бесплатными станциями. Сейчас любой более-менее крупный ТЦ предоставляет такие паркоместа для электромобилей. Каршэринг на Лифах по Одессе — все точки с зарядками. Это только то, с чем непосредственно столкнулся по пути. А те, кто в теме, для них уже проблем нет”, “Напрасно Вы так написали. Сейчас Вас назовут бандеровцем”. Далее последний оратор написал, что в россии в законодательстве полная жопа, и никто не даст развивать электротранспорт, пока путин качает нефть. Очень быстро ВСЕ эти сообщения были удалены ватомодератором

2. Пока вы тут думали-гадали, севастопольские пропагандоны уже нашли виновных в событиях в Армении. Да, это, конечно же, Госдеп. До печенек рукой подать. В статье “В Армении начался Майдан” пропагандоны вчера написали: “Толпа требует отставки премьера Саргсяна, которого считают гарантом интересов россии в республике. Оппозиция, активно коммуницирующая с посольством США, объявила о начале "бархатной революции"”. В самой статье ни о каких фактах, доказывающих коммуникацию с США, естественно, нет. Тем временем к протестующим сегодня присоединились военные, а уже после обеда премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку. Опасная ситуация для россии и путина. Им снова показали, что протестами можно добиться сменяемости зажравшейся власти. Но никто не назовет армян фошыздами, т.к. страна осталась на побегушках у Кремля

Новости Черная весна Залесья

3. В севастопольских супермаркетах начали продавать детские военные костюмы — готовятся к маскараду победы

4. Севастопольские ватники рассказали, как прячут от оккупантов украинскую колбасу — в рукава курток и в сумки. Другие посоветовали не рисковать, а покупать украинскую колбасу в Крыму на подпольных точках продаж — так безопаснее

5. На симферопольском паблике разместили старую фотографию Центрального автовокзала города. Комментарии к фото: “Где решетки? Где эти грёбаные решетки?!!”, “Скоро будут говорить, где этот вокзал?”. Скоро дооккупационные фотографии Крыма будут считаться экстремистскими

6. Ялтинские ватники не понимают, зачем на набережной оккупанты установили бетонный блок, поэтому приходится выбирать среди версий заключенных: “Спрашивается, зачем лежит бетонный блок, если там даже мусорка проезжает?”. Ответы: “Чтобы бухать на нем”, “Наступает лето. Будет много всяких массовых мероприятий. И чтобы не таскать эти блоки постоянно, их один раз привезли и положили так, чтобы не мешались. Потом, когда нужно будет, просто подвинут”, “Он там лежит для того, чтобы у серьёзных структур не нарушалась отчётность”, “Арт-объект "антитеррор", типа забора на вокзале. С КПД = 0”, “Он лежит с той же целью, как и забор вокруг автовокзала. ИМ приказали, ОНИ ответили: Есть!”

7. Теперь за состояние спорта в Ялте я не волнуюсь. Стадион “Авангард” надежно защищен от спортсменов заборами с колючей проволокой). Тем временем по улицам города продолжают перемещаться сумасшедшие из секты НОД с колорадками на грудях, требуя “предоставить путину неограниченные полномочия”, чтобы россия “спасла весь мир”

8. Ялта. Новую решётку теперь ещё заделали железными листами, чтобы (быдло) прохожий не видел пляжа и отдыхающую на нем “элиту”. Летом в жарень люди будут идти в накалённой клетке от пляжа “Дельфин” до Ливадии в течение 15 минут, не видя даже моря, не чувствуя бриз. Как скот на скотобойню

9. Новости медицины из оккупированной варварами Феодосии: “В поликлинике на Украине (район такой) есть травматолог? И если есть, к нему по талончикам или живая очередь? Анон”. Ответы: “И талончики, и живая. Берите чай в термосе, бутерброды, газеты и ждите. А, да, и успокоительное — три литра!!!!”, “Позавчера записался на 15 мая. Так что всё очень печально!”, “Если травма острая, то в приёмник Горбольницы на карантин. Если несколько дней — добро пожаловать в поликлинику. Хотите более детального рассмотрения проблемы — только частники”. Жительница Симферополя тоже прокомментировала эти сообщения: “Ха! 15 мая — это очень быстро! В январе записались к невропатологу в Симферополе на 23 апреля. Уже скоро. Дожила. Ну, дождалась, то есть”

10. Россию уже отстроили, Крым тоже отстроили — даже не сомневайтесь. Пришло время отстроить Сирию, которую будет отстраивать отстроенный Крым: “Аксенов хочет, чтобы Крым восстанавливал Сирию. В настоящее время рассматриваются возможности загрузки портовых мощностей, а также варианты поставки продовольствия и строительных материалов из Крыма в Сирию”, — сообщили пропагандоны

11. После открытия моста не только стоя, но и штабелями будем ездить, отмахиваясь от понаехавших: “Билет "Стоя" в автобусе Симферополь-Бахчисарай. Как вам?”

Новости Еще один сигнал России

12. Понаехавшей предложили хороший пеший экскурсионный маршрут в один конец: “Вопрос к пешим путешественникам. Куда на ЮБК можно сходить пешком? Кроме набережных, зоопарка и т.д. Просто пройтись, подышать воздухом. Спасибо”. Ответ: “На материк. Пешком. Надо только подождать открытия моста. И чтобы денег и еды хватило только в один конец”

13. Не везёт вате с аусвайсами: “Товарищи, коллеги, моряки, где сейчас в Керчи делают прививку от желтой лихорадки? И канает ли крымская медкомиссия? В крюинге сказали, "документы у вас материковые, а медкомиссия керченская — не годится. Езжайте в Новороссийск проходить. Анон”. Ответы: “Никакие крымские доки не канают, и медкомиссия тоже”, “В Новороссийске делают прививку от Желтой лихорадки и медкомиссия только там. Севас не катит уже”. Здесь как нельзя кстати фото скачущего моряка на Нахимова в Севастополе образца 2014 года Судный день откладывается - Путин закрывает Россию

14. Роскомнадзор продолжает попытки заблокировать Телеграм. В результате в Крыму местами лёг YouTube: “Что сегодня с ютубом? Заблокирован доступ к личному аккаунту”. Ответы: “Роскомнадзору спасибо. Он 50 IP адресов Гугла заблокировал”, “Да, у меня тоже не мог зайти через вай-фай, потом через ВПН заработало, ещё через мобильный Волна интернет работает. Там много чего не работает, у меня еще Плей Маркет и Гугл не работал”, “Маркет уже 3 года не работает в Крыму”, “Это из-за блокировки Гугла!”, “Да нормально работает Маркет, вы чего?”, “Он работает, просто скачать без ВПН ничего не получится”, “Эх, роскомпозор”

15. Я не по своей воле проживаю на территории, где забанили Гугл. Че за нах вообще? Лешие дремучие, что вы творите!?!

16. В россии проходят полномасштабные учения по отказу от интернет-сервисов и от всего цивилизованного!!!

P.S. Всё больше ресурсов и сервисов в Крыму становятся недоступными. И это при том, что сразу после аннексии оккупанты заблокировали десятки ресурсов, потом санкции добавили ещё столько же, а теперь под видом борьбы с Телеграмом закрывают окно в мир пока еще работающим сайтам. Заборы из реального мира предсказуемо переместились в виртуальный. Эпоха Интернета в Крыму подходит к концу. Скоро и про украинскую колбасу в рукаве некому будет рассказать.