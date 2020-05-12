1. В этот день, 11 мая 1944 года, вышло постановление Государственного комитета обороны СССР № ГОКО-5859 про депортацию крымских татар. И это при том, что, только по официальным данным, более 20 тысяч крымских татар воевали в рядах Красной армии. 4 июля 1944 года НКВД официально проинформировал Сталина о том, что спецоперация “переселения крымских татар” завершена. Но впоследствии выяснилось, что забыли о семьях крымских татар, живших на Арабатской стрелке. Чтобы не навлечь гнев вождя, 20 июля каратели выгнали людей из домов, посадили на старый баркас и затопили его в Азовском море. Тех, кто пытался спастись, добили из пулемета. В 1945 и 1946 годах советские оккупанты депортировали еще почти 9000 крымских татар, которые вернулись домой с фронта. Только “на спецпоселении” в Узбекистане насчитывалось, по данным НКВД, 6057 участников войны, многие из которых имели высокие боевые награды. 14 июля 1944 года в Крым переселили 51 тысячу человек, преимущественно россиян. Им предоставили для проживания опустевшие дома крымских татар. Заселение Крыма русскоязычным населением приобрело массовый характер. 30 июня 1945 года оккупанты отменили автономию Крымской АССР и присоединила Крым к Российской СФСР. У кого-то еще есть вопросы про “исконную русскость” Крыма?

2. Крымскотатарский Ресурсный Центр представил анализ нарушений прав человека в оккупированном россией Крыму за I квартал 2020 года. По данным организации, за отчетный период оккупанты провели 15 обысков, 25 задержаний и 28 допросов, опросов и “бесед”. Общее количество арестов за первые три месяца текущего года составило 97: 13 — новые аресты, 84 — продления срока содержания под стражей. Зафиксировано 15 случаев этапирований политзаключенных Крыма.

3. Т.н. “уполномоченный по правам человека в Севастополе” Павел Буцай в студии севастопольских пропагандонов на полном серьезе сообщил фейковую новость: “Наша сегодняшняя встреча, если бы это все произошло в Бельгии, то мы бы с вами уже были привлечены к уголовной ответственности от 5 до 7 лет, поскольку недавно в Бельгии был принят закон, запрещающий пропаганду семейных ценностей”. Тут пропагандоншу радостно перекосило, и она уточнила, не ошиблась ли в том, что только что услышала. Буцай подтвердил свои слова и продолжил: “Да, преследуются в Бельгии уже неделю на данный момент. Поэтому этот активный натиск, который ведется со стороны Запада, они пытаются навязать нам свою т.н. культуру, и, к сожалению, многие наши граждане считают по-прежнему, что там светоч, там все замечательно, но на самом деле не все так прекрасно, а наоборот, люди, будучи там, и переехавшие даже в Германию и в другие страны Европы, они возвращаются, они бегут обратно”. Вот такие идиоты ретранслируют ахинею на слабые ватные уши.

4. В оккупированном россией Крыму выявлено 9 новых случаев заболевания коронавирусом: это 5 врачей и 4 пациента Сакской больницы. Количество зараженных COVID-19 на полуострове увеличилось до 324 человек, в том числе 122 в Севастополе. Четыре человека умерли.

5. Россия поднялась на третье место в мире по числу заражений COVID-19. На сегодня в мордоре насчитывается 221 344 заразившихся. Больше всего инфицированных в Москве — 6169. И все это продолжает переть в Крым.

6. Оккупанты продлили режим путинских каникул в Крыму до 31 мая.

7. Медики Крыма массово жалуются на невыплату обещанных путиным надбавок за работу в условиях пандемии. Гоблин слезно попросил их не записывать видеообращения, как это сделали медики Керчи, а “писать жалобы во все инстанции — вплоть до администрации президента”. Некоторые ватоголовые медики на свою форменную одежду прицепили колорадки. Аналогичная символика рашизма присутствует и на машинах скорой помощи. Это победа, я считаю, так что не скулите! По ссылке посмотрите фото и видео со встречи медиков с оккупантами.

8. Аксенов сделал виновным в недоплатах крымским медикам руководителя керченской скорой. Само видеообращение медиков Гоблин назвал “хайпом”, а Керченскую организацию профсоюзов — “сепаратистами, пиарщиками и провокаторами”. Кроме того, оккупанты заявили, что медики неправильно поняли обещания путина, т.к. “дьявол кроется в деталях”. А “детали” заключаются в том, что обещанные десятки тысяч надбавок превратились в несколько сотен рублей. В общем, с 2014 года вату стабильно разводят.

9. Жители Керчи комментируют скандал с медиками и реакцию на это все оккупантов и Гоблина: “Ворьё. От главного и до самого мелкого”, “Да Обама виноват. Кто же ещё?”, “С такой ценой на нефть — деревянный в труху, а медицина раскатала губу на доплату. Лапша на уши”, “Ну, Крокодило-Крым-Рассея, расскажи нам, что 400 рублей — это больше, чем 25 тысяч. И вверни своё любимое про нацистов в Киеве, из-за которых медики в Керчи не могут получить положенные доплаты”, “Очень много букаф, но понятно, что никто не виноват! Все белые, мягкие, теплые, пушистые. Кто будет отвечать за слова? Тем же медикам! Тому же населению? Клянутся, что рубль твердый, за пенсию 55\60, что пенсионные накопления и фонды защищены, работайте и получите. Так и при советах было, и эти далеко не ушли”, “Очередное кидалово”.

10. Оккупанты задействовали авиацию для поиска нарушителей режима путинских каникул: “Это позволило нам выявить места, где все же граждане нашли лазеечки и проводили свой досуг. Это нам позволило их отработать оперативно нарядами” — цитата. А могли и бомбами отработать.

11. После огласки в соцсетях оккупанты таки исправили орфографическую ошибку во фразе “смерть 133 фашистским Аккупантам”, которую нанесли на военную технику к победобесию.

P.S. Житель Керчи, комментируя скандал с медиками, написал: “Какой правильный дядя. Даже сказал: "дьявол кроется в деталях". Вот как раз деталей шесть лет назад большинство и проигнорировало. Теперь поздно, все глупости сделаны”.