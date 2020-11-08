1. Арбитражный суд в Париже начал рассмотрение иска НЭК "Укрэнерго" по потере активов в Крыму из-за российской аннексии полуострова. "Укрэнерго" в иске требует с агрессора компенсацию в размере более 527 млн евро. Россияне, готовьте кошельки и далеко их не убирайте.

2. Южный окружной военный "суд" в Ростове-на-Дону продлил до 22 апреля 2021 года арест политзаключенным третьего бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир", которых удерживают в СИЗО Симферополя.

3. Оккупанты в поисках воды бурят в самом Симферополе — его центре и на окраинах — 12 новых скважин, чтобы обеспечить мощности котельных на отопительный сезон. Переливание из пустого в порожнее оплачивается россиянами.

В Симферополе и окрестностях ищут воду Радио Свобода

По городу бурят скважины Радио Свобода

4. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 206 новых случаев коронавирусной инфекции (+7 смертей, и это суточный рекорд). В Севастополе — 81 (+1 смерть). Количество зараженных увеличилось до 13 664 человек, в том числе 2 964 в Севастополе. Умерло 257 человек, в том числе 77 — в Севастополе.

5. С одной стороны, это ЖУТЬ. А с другой — верещащая на ФБ Аксенова коза понаехала в Симферополь из Волгограда, что на Залесье, и это акценты немного смещает: "В аптеках города катастрофически не хватает лекарств для больных ковидом!!!! Сделайте что-нибудь!!!!! Лекарства выписывают, а их нет ни на складах, ни в аптеках!!! Возьмите на контроль!!!!"

6. В Симферополе оккупанты притащили детей из путлерюгенда к памятнику ихтамнету, чтобы дети отдали ему честь.

7. "Ленин, партия, комсомол". В оккупированном Севастополе прошел митинг к годовщине Октябрьского переворота. Около 40 в*тоголовых притащились с портретами Сталина, в буденовках и в форме сотрудников НКВД. Хотят "вернуть социалистические завоевания октября".

8. Когда ждала богатых освободителей, а пришли нищие оккупанты. Послушайте, что говорит жительница Ялты: "Седьмой год мы уже с россией. Шесть лет прошло. Ну, как сказать, до референдума, когда был Янукович, то жили мы неплохо, просто хорошо. Вот я, допустим, получала 1137 гривен — не то что сейчас с россией — бумагой выбросить, тысячу тратишь, ничего не купишь. И муж получал 1700 (грн). И около 3000 нам вот так (хватало). И, во-первых, отдыхающих было навалом. Во-вторых, все дешевле было. Ну конечно, сейчас хуже стало. Не знаю, для кого как, но многие говорят, что (стало) хуже".

9. Как вы уже знаете, на днях главный редактор "РБК Екатеринбург" Богдан Кульчицкий озвучил мечту и намерения балалаек: "Я прекрасно понимаю, что ничего в Крыму не изменится, пока он принадлежит ИМ (крымчанам). Те, кто меня знает, подтвердят, что ходил по этой чертовой Ялте и приговаривал: всех бы ИХ собрать, погрузить в вагоны и в Норильск. Хлам этот, человечьи полипы и наросты — в дробилку. А в Крым нормальных людей заселить. С севера"

А теперь прочтите, как в Крыму отреагировали на слова оккупанта: "…"Перемолоть крымчан" во имя спасения "имперского наследия" — это сильно. Я бы этот плакат на площади Ленина в Симферополе повесил, чтобы люди наконец поняли, в какую субстанцию вляпались 6 лет назад", "Идея "всех сгрузить в вагоны и в Норильск" — это прямо попадание в точку. Хотя, что еще могут предложить последователи имперской идеологии? Свинство ужасное", "Руссо-туристо, экспроприаристо, депортатисто", "Жалко, ФБ заблокировал пост за разжигание ненависти. На мой взгляд, его просто обязан прочитать каждый крымчанин, вне зависимости от национальности и политических взглядов", "Поперли скрепы", "Они все так к нам относятся. Многие понаехи говорят, что друзей среди крымчан не встретили, и общаются только с такими же, как и они. Впрочем, и крымчане к материковым тоже не очень", "Не первый раз сталкиваюсь с приезжими россиянами, которые приезжают в Крым, устраиваются на работу и тихо крымчан ненавидят. Считают бездарями и предателями, мол, мыслите по-украински, паспорта у всех под подушкой, хатынки у всех поголовно и не хотите работать, а живёте от сезона к сезону. Как правило, они хвалят высокопоставленных чиновников и ругают простых крымчан, забывая, что чиновники тоже имели украинские паспорта, и т.д. Как правило, наши Совминовские чинуши таких любят. Смотришь, такой персонаж уже при должности и с ТВ нас учит родину любить. Я всегда к таким персонажам за их ненависть к крымчанам отношусь негативно. Потому как сам крымчанин и любое оскорбление своих земляков воспринимаю как личное", "(Понаехавший в Крым из Сыктывкара ватоголовый врач Богдан Соболев пишет) Крым можно вывести из Украины, а вот украинцев из крымчан — нет. Как были двуязычными, так и остались. На каком выгоднее, на том и думаете", "Видно, Сыктывкар настолько развитый и перспективный город, что лучшие люди этого города бросают всё и едут в загнивающий Крым. А где бы статистику посмотреть, сколько из Сыктывкара, края талантливейших и порядочнейших людей, переехало в Крым? И сколько крымчан, дабы лишить себя мучения жить в проукраинском Крыму, переехало в Сыктывкар? Я бы посоветовала врачу с большой буквы чесать обратно в свой Сыктывкар", "Им нас не понять, прилез из мухосранска, важной птицей себя представляет", "Я очень плохой человек. Я хочу, чтобы они все свалили. Крайне неприятные люди. Как-то не попадались мне приятные приезжие. Аж страшно. Можно всех домой!", "Выключи телевизор и сиди на Урале. Не надо к нам ехать! Задолбали", "Несчастный этот Крым, уже изнасиловали его своим нашествием. Местным, не то что свое жилье купить невозможно, а прокормить себя скоро не будет сил", "Необщительные мы, крымчане, и злые. Так говорят маацквичи. А мы-то их любить должны сильно за то, что Крым убит. Хотим, говорят, в тепло и свободу. А готовы ли они, интересно, к тому, что статус Крыма изменится? Хотя, подозреваю, что в надежде на это они и едут". Больше прочтите по ссылке.

P.S. Еще одно сообщение из последнего пункта вынесу в завершение сегодняшнего выпуска: "Призывы фашистские сохраним на будущее. Не стесняясь, предлагает нас в дробилку всех отправить. В Норильск. Человек из другой страны, из чужого государства. Ничего не знающий о том, как мы жили двадцать пять лет. Какая я злая! Я очень злая! И эти фашисты нам свет и счастье несут?! А за экстремизм и призывы судят крымчан?! Коренных жителей?! Предлагаю наградить чувака, написавшего капслоком про нас "ОНИ", за честность. Хоть на седьмом году захвата Крыма смелости набрался. UPD. Рацпредложение вношу еще по экономии средств — дробилки прямо в Крыму стройте. Норильск вы уже сюда привезли".