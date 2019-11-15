Главная Новости
15 ноября • обновлено в 10:16
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. Дрессировка заложников

599

1. Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm собрали и структурировали доказательства участия военнослужащих из 32-ух военных частей ВС рф в операции по захвату и оккупации Крыма, что было названо в Кремле “референдумом” и “присоединением”

2. В оккупированном россией Крыму пропала 5-летняя Пилипенко Дарья. О ней ничего неизвестно с 12 ноября. Люди вышли на ее поиски и организовали штаб по поиску девочки

Новости Крымнаша. Дрессировка заложников

3. Российские оккупанты сегодня утром ворвались с обыском в дом делегата Курултая крымскотатарского народа VI созыва, известного в Крыму тренера по греко-римской борьбе Исмета Салиева в селе Токлук (Богатовка) под Судаком. Обыск прошел в рамках “уголовного дела по обвинению в терроризме”. Оккупанты “искали оружие и наркотики”. На родителей детей, которые учатся в спортивном центре братьев Салиевых идет давление оккупантов с требованием не отправлять детей на спортивные соревнования, которые проходят на материковой Украине. Уже в оккупации воспитанники центра принимали участие во “всероссийских турнирах”

Новости Крымнаша. Дрессировка заложников

4. Фигуранта второго бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир” Сейрана Салиева, который находится в СИЗО Ростова-на-Дону, оккупанты на 5 дней отправили в карцер. “В камерах СИЗО систематически проводят обыски. Во время одного из таких обысков у мужа нашли часы. Он объяснил, что они нужны ему для того, чтобы вовремя совершать пятикратный намаз (прим — молитва). Я так понимаю, конвоиры пообещали часы ему вернуть и не вернули. В знак протеста позже Сейран отказался заходить по пересчету в камеру. За это его поместили в карцер”, — рассказала супруга политузника Мумине Салиева

Новости
Новости Крымнаша. Артек — лагерь смертников

5. Команда Крымскотатарского Ресурсного Центра разработала новый буклет о политзаключенных Крыма на английском языке. В нем содержится подробная информация о 98 узниках, которые были задержаны или осуждены на территории оккупированного россией Крыма

6. Вчера вечером в оккупированном Севастополе было весело: “Что происходит? Люди в масках, с автоматами, летают дроны, БТР стоит на готове, куча полиции. Район Соловьи, горгаз”. Сегодня пропагандоны написали: “Очевидцы были встревожены множеством людей в военной форме с нашивками ОМОНа, несколькими бэтээрами, кружащими беспилотниками и звуками, похожими на стрельбу. Источник ForPost в силовых структурах подтвердил факт этого происшествия. По его словам, очевидцы стали свидетелями плановых учений Росгвардии совместно с другими силовыми ведомствами”

Новости
Новости Крымнаша. Что случится с Крымом, когда уйдет Путин?

7. Оккупанты в Крыму резко сократят количество станций переливания крови. Теперь кровь можно будет сдавать только в Керчи, Ялте, Евпатории, Саках и в Симферополе. В Феодосии, Судаке, Белогорске, Армянске, Джанкое и в Бахчисарае станции будут преобразованы в трансфузиологические кабинеты

8. Оккупанты, которые периодически кричат, что Крыму не нужна вода в Северо-Крымском канале, попросили крымчан “следить за расходом воды”, а также констатировали, что “в Крыму стали расходовать больше воды (привет понаехам!), чем обычно — и эта ситуация СТАБИЛЬНО ухудшается”

Новости Крымнаша. Дрессировка заложников

9. О, это что-то новое из его уст: Гоблин объявил о дефиците чистой воды в Крыму и призвал крымчан к ее экономии. Коллаборант также отметил, что привлечены ученые, которые помогают определить объем воды, доступный в подземных источниках. Незадолго до этого заявления оккупанты выставили на продажу артезианскую скважину

Новости
Новости Крымнаша. Что случится с Крымом, когда уйдет Путин?

10. Оккупанты в Алуште планируют построить “улавливающие парковки” для автотранспорта, чтобы разгрузить городские улицы. Парковки будут обустраивать на виноградниках “Массандры”. Сказочные..!

11. Додам до списку для майбутнього демонтажу пам’ятник Калашникову, який відкрито в школі загального режиму № 26 імені Калашникова (так назвали школу 3 роки тому) в окупованому Сімферополі. Бюст неначе каже школярам: бери автомат, хлопче. Розстріляй цю школу, повтори подвиг керченського стрілка! До речі, сьогодні в росії студент влаштував стрілянину з рушниці в коледжі. Двоє загиблих

Новости
Новости Крымнаша. Нас еще никто и никогда так не унижал

12. Від параду вишиванок та велопробігу “За єдину Україну” до совково-рашистської пропаганди: в окупованій Євпаторії до 100-річчя загарбування міста червоною армією дитячий театр поставив “Казку про військову таємницю”. Злочини більшовиків у Криму — ні, не чули. Просто добра казка

13. Понаехавшие терроризируют Крым: “Хочу занести в чёрный список молодежь кавказкой национальности, которая собирается в центре города Симферополь, стоит кучкой и до всех людей докапывается. Например, вчера шла вечером с сестрой и с двумя парнями. Проходим мимо компании, общаемся о своём, а та компания нам свистит и идут на нас толпой, придумывая проблему, якобы мы на них не так посмотрели, и начинают на бычке идти на нас, валят наших мальчиков и начинают бить. Чтобы вы понимали, наших мальчиков 2-е было, а их 7-ро. 7 человек на 2 парней набросилось, начали их избивать. Проходили люди, стояла охрана и никто не подошёл. Убивать будут — не подойдут и на разнимут. С этим надо что-то решать. Хорошо, что ещё ножи свои не подоставали! Беспредел полный!! Так и убить могут кого угодно!”

14. Симферополь. Идешь по своему району, больше половины — новые “переехавшие” лица. Сук@, отчаянный народец, козе понятно, что развязка впереди…

P.S. Оккупанты сообщили, что 21 ноября в Джанкойском районе пройдут террористические учения. Жителей района просили “соблюдать спокойствие, не поддаваться панике, выполнять требования”. Про аналогичные террористические учения, которые провели накануне в Севастополе, оккупанты не предупреждали — даже не сочли нужным. Дрессировка заложников продолжается…

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
КРЫМский банд*ровец КРЫМский банд*ровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Источник
Источник: Блог КРЫМского бандеровца
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Вы прослушали ненаучно фантастический рассказ "Из жизни обиженных,свидосвинонутые мрии или житие в параллельной реальности". Следующий рассказ из серии "Записки шизофреника анальная боль" читайте завтра.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги