1. Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm собрали и структурировали доказательства участия военнослужащих из 32-ух военных частей ВС рф в операции по захвату и оккупации Крыма, что было названо в Кремле “референдумом” и “присоединением”

2. В оккупированном россией Крыму пропала 5-летняя Пилипенко Дарья. О ней ничего неизвестно с 12 ноября. Люди вышли на ее поиски и организовали штаб по поиску девочки

3. Российские оккупанты сегодня утром ворвались с обыском в дом делегата Курултая крымскотатарского народа VI созыва, известного в Крыму тренера по греко-римской борьбе Исмета Салиева в селе Токлук (Богатовка) под Судаком. Обыск прошел в рамках “уголовного дела по обвинению в терроризме”. Оккупанты “искали оружие и наркотики”. На родителей детей, которые учатся в спортивном центре братьев Салиевых идет давление оккупантов с требованием не отправлять детей на спортивные соревнования, которые проходят на материковой Украине. Уже в оккупации воспитанники центра принимали участие во “всероссийских турнирах”

4. Фигуранта второго бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир” Сейрана Салиева, который находится в СИЗО Ростова-на-Дону, оккупанты на 5 дней отправили в карцер. “В камерах СИЗО систематически проводят обыски. Во время одного из таких обысков у мужа нашли часы. Он объяснил, что они нужны ему для того, чтобы вовремя совершать пятикратный намаз (прим — молитва). Я так понимаю, конвоиры пообещали часы ему вернуть и не вернули. В знак протеста позже Сейран отказался заходить по пересчету в камеру. За это его поместили в карцер”, — рассказала супруга политузника Мумине Салиева

5. Команда Крымскотатарского Ресурсного Центра разработала новый буклет о политзаключенных Крыма на английском языке. В нем содержится подробная информация о 98 узниках, которые были задержаны или осуждены на территории оккупированного россией Крыма

6. Вчера вечером в оккупированном Севастополе было весело: “Что происходит? Люди в масках, с автоматами, летают дроны, БТР стоит на готове, куча полиции. Район Соловьи, горгаз”. Сегодня пропагандоны написали: “Очевидцы были встревожены множеством людей в военной форме с нашивками ОМОНа, несколькими бэтээрами, кружащими беспилотниками и звуками, похожими на стрельбу. Источник ForPost в силовых структурах подтвердил факт этого происшествия. По его словам, очевидцы стали свидетелями плановых учений Росгвардии совместно с другими силовыми ведомствами”

7. Оккупанты в Крыму резко сократят количество станций переливания крови. Теперь кровь можно будет сдавать только в Керчи, Ялте, Евпатории, Саках и в Симферополе. В Феодосии, Судаке, Белогорске, Армянске, Джанкое и в Бахчисарае станции будут преобразованы в трансфузиологические кабинеты

8. Оккупанты, которые периодически кричат, что Крыму не нужна вода в Северо-Крымском канале, попросили крымчан “следить за расходом воды”, а также констатировали, что “в Крыму стали расходовать больше воды (привет понаехам!), чем обычно — и эта ситуация СТАБИЛЬНО ухудшается”

9. О, это что-то новое из его уст: Гоблин объявил о дефиците чистой воды в Крыму и призвал крымчан к ее экономии. Коллаборант также отметил, что привлечены ученые, которые помогают определить объем воды, доступный в подземных источниках. Незадолго до этого заявления оккупанты выставили на продажу артезианскую скважину

10. Оккупанты в Алуште планируют построить “улавливающие парковки” для автотранспорта, чтобы разгрузить городские улицы. Парковки будут обустраивать на виноградниках “Массандры”. Сказочные..!

11. Додам до списку для майбутнього демонтажу пам’ятник Калашникову, який відкрито в школі загального режиму № 26 імені Калашникова (так назвали школу 3 роки тому) в окупованому Сімферополі. Бюст неначе каже школярам: бери автомат, хлопче. Розстріляй цю школу, повтори подвиг керченського стрілка! До речі, сьогодні в росії студент влаштував стрілянину з рушниці в коледжі. Двоє загиблих

12. Від параду вишиванок та велопробігу “За єдину Україну” до совково-рашистської пропаганди: в окупованій Євпаторії до 100-річчя загарбування міста червоною армією дитячий театр поставив “Казку про військову таємницю”. Злочини більшовиків у Криму — ні, не чули. Просто добра казка

13. Понаехавшие терроризируют Крым: “Хочу занести в чёрный список молодежь кавказкой национальности, которая собирается в центре города Симферополь, стоит кучкой и до всех людей докапывается. Например, вчера шла вечером с сестрой и с двумя парнями. Проходим мимо компании, общаемся о своём, а та компания нам свистит и идут на нас толпой, придумывая проблему, якобы мы на них не так посмотрели, и начинают на бычке идти на нас, валят наших мальчиков и начинают бить. Чтобы вы понимали, наших мальчиков 2-е было, а их 7-ро. 7 человек на 2 парней набросилось, начали их избивать. Проходили люди, стояла охрана и никто не подошёл. Убивать будут — не подойдут и на разнимут. С этим надо что-то решать. Хорошо, что ещё ножи свои не подоставали! Беспредел полный!! Так и убить могут кого угодно!”

14. Симферополь. Идешь по своему району, больше половины — новые “переехавшие” лица. Сук@, отчаянный народец, козе понятно, что развязка впереди…

P.S. Оккупанты сообщили, что 21 ноября в Джанкойском районе пройдут террористические учения. Жителей района просили “соблюдать спокойствие, не поддаваться панике, выполнять требования”. Про аналогичные террористические учения, которые провели накануне в Севастополе, оккупанты не предупреждали — даже не сочли нужным. Дрессировка заложников продолжается…

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