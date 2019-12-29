1. Сегодня утром оккупанты нагрянули в дом к детской писательнице Лиле Османовой в поселке Приморский под Феодосией, чтобы допросить супруга крымской татарки — Ремзи. Семья отказалась впускать в дом оккупантов, которые пообещали вернуться с подкреплением. В семье четверо несовершеннолетних детей и супруги в ожидании пятого ребёнка

2. Южный окружной военный “суд” Ростова-на-Дону продлил на полгода арест фигурантам красногвардейского “дела Хизб ут-Тахрир”. Таким образом, Рустем Эмирусеинов, Арсен Абхаиров и Эскендер Абдулганиев будут находиться в СИЗО как минимум до 13 июня 2020 года

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3. Крымский активист Евгений Каракашев уже почти два года не видел родных и близких. Он приговорен оккупантами к 6 годам лишения свободы за якобы опубликованное им в соцсети видео и комментарий в чате, и отбывает незаконное наказание в Кабардино-Балкарской республике рф. Крымская правозащитная группа пообщалась с матерью Евгения Каракашева Валентиной Федоровной Каракашевой и адвокатом Алексеем Ладиным.

4. Наш пиНджачок Степанченко, гавкучий любитель не такой россии, после того как гавань благодарная 3 года в кутузке продержала за гавкучесть, уже не c Зюгановым ручкается, а постит на Фейсбуке истории узников Кремля из Крыма. Подает жалобу в ЕСПЧ. Прочистила гавань чакры

5. Гоблин обратился с мольбами к оккупантам, чтобы те не принимали поправки в закон “Об основах туристической деятельности”, которые запретят размещать гостевые дома и мини-гостиницы в жилых помещениях. Воет, что Крым недополучит 175 млн руб. Да и крымчане будут не одну, а две лапы сосать

6. Оккупанты притащили нового рашиста из Москвы и назначили его главврачом Ялтинской горбольницы в Ливадии. Зовут понаехавшего Александр Калинин. Экс-главврач больницы Владимир Савельев, 5 лет глубоко лизавший пятую точку оккупантам, с треском выкинут на помойку

7. Оккупанты в Крыму “занялись поручением путина об устранении дефицита воды”. Дефицит, конечно, не устранят, а вот экологию добьют окончательно, о чем уже бьют тревогу экологи. Ну, и распилят на “устранении дефицита” и “подготовке к устранению дефицита” очередные баснословные миллионы, что нам на пользу

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8. Оккупанты массово вырубают краснокнижные деревья в Севастополе: “Деревья недалеко от оползневого склона Северной стороны рубят ради дачного строительства, а разрешения на такие действия выдаются в Краснодаре”, — скулят пропагандоны

9. Наша новая, ПОЕЗДАТАЯ жизнь! Посмотрите, как оккупанты организовали систему пропуска людей на ж/д вокзал Симферополя — толкучка, очереди, давка! Люди опаздывают на электрички! Жители Симферополя отвечают рашистке запоребриковой, которая не рада их возмущениям: “В жопу твою россию”, “Надо потерпеть”, “Я извиняюсь, конечно, но если власти говорят, что поездами будут приезжать больше, чем самолетами, то очереди вот на эту рамку до Москольца будут? Совсем уже *бу дали со своей “транспортной безопасностью”. 5 лет на электрички без всяких рамок ходили, никаких проблем, не говоря уже об Украине. А тут, плять”

10. “У нас республика-забория. Все в заборах. Скоро каждую квартиру огородят. Хуже, чем на Доме-2. Тех хоть кормят, одевают и на Сейшелы отправляют”, “При Украине в Крыму не было террористических угроз, не было рамок, заборов и такого количества правоохранительных органов. Правильно говорят, что россия — полицейское государство”. Рашистка со стажем поясняет причину нововведений: “В россии повышенный уровень террористической опасности. Это Украина никому нафиг не нужна, даже для терактов”

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11. Ялта. При монтаже украшений к Новому году оккупанты поначалу забыли про заборы. Я уж думал-было, может, заболели. Но нет, спохватились. Вначале примерно полутораметровым, сплошными, напоминающими мусорские щиты заборами, оградили ёлки на Набережной и у “мэрии”. Затем начали строить ставший уже традиционным загон для ско… празднующего населения. Пока неозаборенной остаётся только ёлка при входе на Приморский пляж, правда, она и наряжена попроще, и не электрифицирована

12. Окупований Крим. Легким рухом руки Дєдушка Мороз перетворюється… перетворюється Дєдушка Мороз… в товариша майора! Дід Мороз-поліцай привітав глядачів кримського Геббельс-ТБ. Яка держава, такий і Дід Мороз. Ким ще він може бути?

13. В Поселке Ислям-Терек (Кировское) прошел шабаш, посвященный “завершению года театра”. Ватники выперлись на сцену с красными тряпками, в пионерских галстуках и пилотках. Дурдом на выгуле

14. Упоротая ватница, расцеловавшая грязные вагоны лохани на колесах, призналась, что с Украиной ее “ничего не связывает”. Во “ВКонтакте” указано, что зовут ватницу Александра Петрушкевич, а понаехала она в украинский Крым из Челябинской области россии. Российские пропагандоны решили слепить из этой ополоумевшей бабы героиню. Вытащили ее на ток-шоу, где она сказала: “У меня все корни российские, меня ничего не связывает с Украиной”. И вот такое понаехавшее тварье и вопит об “исконной русскости Крыма”, с которым их, действительно, мало что связывает. Один из наших крымчан прокомментировал: “Её "ничего не связывает" — таки враньё. Как минимум немалый кусок жизни она "страдала от страшных притеснений со стороны Украины" именно в украинском Севастополе. Страдала, но, падла, не сваливала”

15. Крымский татарин опубликовал фото Алупки и подписал его: “Крим, Алупка. 1904 рік. #криммій”. Найдите на фото “исконную русскость”

P.S. “Нужно больше баб, целующих вагоны в -20! Может, прилипнут, а вагоновожатый не заметит! И помчатся любители “русского мира” домой, на болота, со скоростью 40 км в час. Зайцами!”.

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