1. В центре “Мемориал” назвали Крым “самой репрессируемой россией территорией”. В мае 2020 года в списках правозащитников значились 59 преследуемых крымчан. Бывшие политузники Кремля Олег Сенцов, Владимир Балух и Александр Кольченко обратились к тем, кто до сих пор находится за решеткой: “Пока последний из вас не окажется на свободе, мы будем о вас говорить. Мы будем за вас бороться. Мы никогда о вас не забудем”

2. Полиция Автономной Республики Крым под процессуальным руководством прокуратуры АРК объявила подозрение еще двум участникам незаконного вооруженного формирования “самооборона Севастополя”. “Подозреваемые во время своей "службы" осуществляли незаконные проверки документов граждан, обыск транспортных средств, а также участвовали в задержании проукраински настроенного населения полуострова”

3. Российские оккупанты проводят в Крыму военно-террористические учение по управлению авиацией и ПВО. Кроме того, командующий войсками Южного военного округа россии Александр Дворников прибыл в аннексированный Крым для проверки боевой готовности ЧФ

4. Гоблин констатировал, что прошедшие осадки оказались ерундовыми, и призвал ватников не паниковать: “Никакой паники. Это реальная обстановка. Вчера дожди прошли, короткие правда. Мы получили ерунду — примерно 50 кубометров воды. Этого, конечно, мало”

5. Гоблин заявил, что после дождей Симферополь получил всего 50 кубометров воды. Сегодня оккупанты снизили потребление воды для Симферополя со 160 до 100 тыс. кубометров в сутки. До российской оккупации Крым получал по Северо-Крымскому каналу около 300 кубических метров воды в СЕКУНДУ — это до 25 млн 920 тысяч кубометров воды в сутки!

6. Зато без бандер: в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах оккупанты ввели третий, самый жесткий на данный момент этап ограничений подачи воды. Вода будет только утром и вечером, а в некоторых микрорайонах вода будет подаваться всего один раз в сутки с 10 до 12. Опыт предыдущих дней показал, что даже когда вода должна быть по графику, ее все равно нет, а если и идет, то она часто вонючая и ржавая, струей со спичку

7. Оккупанты принесли извинения и попросили “отнестись с пониманием” к тому, что из кранов вместо воды течет дерьмо. Обещают, что и это дерьмо скоро закончится

8. Ударят нанотехнологиями по засухе: глава оккупационной администрации Симферополя Елена Проценко сообщила, что планируется установить видеонаблюдение возле емкостей с водой, которые устанавливают по городу в рамках программы “Не нужна нам ваша днепровская вода”. Наверное, будут отлавливать крымчан, которые второй раз за сутки к бочке приблизятся

9. “На неделе общалась с родственницей из Джанкоя. Она грустно пошутила: зато в СКК никто не тонет, а то у нас в городе стабильно в год 3-4 человека там тонули. Сейчас безопасно” h

10. Симферопольское водохранилище. Посмотрите на пушного зверя в панорамах. Водохранилище уже буквально на дне. Оккупанты при этом продолжают перекачивать остатки воды из Тайганского водохранилища в Симферопольское, что не имеет абсолютно никакого положительного эффекта — только потеря воды по пути из дырявых труб

11. Уровень Бахчисарайского водохранилища, по утверждению местных жителей, снизился до уровня большой лужи

12. Сильный ночной дождь не смог напитать наши реки. Как и прежде, они остаются безводными. Вся влага очень быстро впиталась в сухую землю, да так, что даже луж после длительного ночного ливня не было. Немного воды есть на участке ниже села Фронтовое и до Камышловского моста. Ниже по течению до села Фруктовое воды нет вообще. Фото Бельбека и Качи вблизи села Фронтовое, Поворотное, Дальнее и Вишнёвое

13. Реку Бельбек оккупанты снова загрязнили размытым грунтом. Это дерьмо все стекает с трассы смерти “Таврида”, которую сделала рашка для военных нужд, наплевав на Крым, крымчан, экологию и здравый смысл… с особым цинизмом

14. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 47 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 7. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 3423 человек, в том числе 578 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 72 человек, в том числе 19 — в Севастополе

15. На российском канале Евроньюс уже несколько дней показывают имиджевую рекламу Украины, которую озвучивает на английском языке Зеленский. В ролике он рассказывает о том, какая у нас замечательная и динамично развивающаяся страна. В конце показана карта Украины — с Крымом, конечно же. И это видят как жители россии, так и жители оккупированного россией полуострова

P.S. “Дніпро, брат мій, висихає. Мене покидає. І могили мої милі. Москаль розриває” — Т.Г. Шевченко, 1843. Всегда любил Кобзаря за его жесткую сьогоденну актуальність. Посмотрите сюжет Крым.Реалии о том, как из могил кырымлы совки строили себе дома. Вот он — настоящий геноцид”, — прокомментировал статью о домах на костях наш крымчанин. Тут вам и исконная русскость Крыма, и скрепы, и величие. Посмотрите и прочтите по ссылке о российских варварах