1. "Муж первый стал требовать их документы, но они словно не слышали его. Потом я начала спрашивать про их документы. Но они не показывали никаких документов. Говорили, что "все в суде расскажут", в Симферополе. Они заблокировали его с двух сторон, создали ему тупик. Муж начал возмущаться, говорить: "Куда вы меня забираете? Без адвоката никуда не поеду". Они стали насмехаться над его словами. Стали пытаться надеть на него наручники". Сегодня около 9 утра полицаи оккупационного режима бросили в служебную машину и увезли из дома гражданского журналиста Вилена Темерьянова, который проживает в поселке Вольное Джанкойского района. Полицаи не представились, вели себя грубо. Задержанного увезли в "Центральный районный суд Симферополя", где будут судить крымского татарина за "организацию массового мероприятия". Это уже не первое задержание Темерьянова, который имеет активную гражданскую позицию.

2. В Старом Крыму крымскотатарский активист и общественник Мустафа Сейдалиев вышел на одиночный пикет в поддержку политзаключенных белогорского "дела Хизб ут-Тахрир" с плакатом "STOP репрессиям против крымских татар. 50 лет на троих"

3. В Крыму продолжается масштабный флешмоб, инициированный семьями политических заключённых белогорской группы "Хизб ут-Тахрир". Люди массово выкладывают на своих страницах в Facebook фотографии со словами поддержки Энверу и Ризе Омеровым, Айдеру Джаппарову, и требуют их освобождения. Ручной "прокурор" запросил для крымских татар сроки от 13 до 19 лет лишения свободы

4. Обвиняемую оккупантами в "госизмене" 65-летнюю пенсионерку из Севастополя Галину Довгополую перевели в другую камеру СИЗО "Лефортово" после того, как ее неоднократно избила сокамерница. Довгополую задержали в ноябре 2019 года и обвинили в шпионаже в пользу Минобороны Украины. Уроженке Бахчисарая рашисты инкриминируют ст. 275 УК рф, которая предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет

5. На центральной улице оккупированного Севастополя наглухо отбитые коммуняки вывесили баннер — "30 декабря День рождения СССР" с серпом и молотом. На левой половине баннера разместили фото крейсера "Аврора", портрет Ленина, коллективное фото с ялтинской встречи Сталина, Рузвельта и Черчилля, военный парад 40-х годов, массовое спортивное шествие в стиле 30-х годов. На правой половине — пионерские встречи, колхозные поля с животными, фабричный цех, новогодний праздник, улицы городов. Блевотное зрелище…

6. Пограничники Херсонского отряда Госпогранслужбы Украины не пустили на территорию страны очередного рашиста, который ранее незаконно посещал временно оккупированный россией Крым. Кроме того, рашисту запретили въезд на 3 года

7. Понаехавший в Крым рашистский актер и режиссер Сергей Жигунов заболел коронавирусом и был госпитализирован в Ялте. Жигунов активно поддержал российские вторжение в Украину, и уже не первый раз незаконно понаехал в оккупированный Крым. А теперь и занял место кого-то из крымчан в больнице. Почему эту падлу не положили в надутый ихтамнетами батут?

8. В оккупированном россией Крыму (во многом благодаря таким, как Жигунов) за сутки выявили 343 новых случая коронавирусной инфекции (+8 смертей). В Севастополе — 81. Количество зараженных увеличилось до 30 700 человек, в том числе 6 509 в Севастополе. Умерло 720 человек, в том числе 223 — в Севастополе

9. Еще раз про "медицину" в Крыму. Прихватило спину, пошел в поликлинику, и тут на вопрос "к кому обратиться?" получил ответ: а нет никого, нет специалистов… и еще, на дом "не вызывайте", никто не придет… ну, если только скорая Вас привезет, но и это может не помочь. Лечитесь сами.

10. Экс-участник одебиливающего проекта "Дом-2" Глеб Жемчугов с погонялом "Клубничка", недавно покинувший реабилитационный центр, где лечился от алкоголизма, стал членом т.н. "общественного совета" оккупированного Симферополя. Севастопольские пропагандоны тоже немного прифигели, и подали эту новость так: "Протрезвевшего участника шоу "Дом-2" пристроили в мэрию Симферополя. Глеб "Клубничка" Жемчугов принес присягу на верность республике". Теперь вот это вот протрезвевшее чудо "будет заниматься формированием информационной политики и общественного мнения". Наши крымчане комментируют: "А какую-нибудь Беркову (прим — бывшая участница "Дома-2" и порноактриса) — советником (с перспективой роста до министра) по культуре"

P.S. По российскому ТВ на днях сообщили, что на канале ТНТ закрывается проект "Дом-2", который просуществовал 16 лет. Я сначала удивился, ведь везде отмечалось, что у проекта до сих пор огромные рейтинги (и это как раз меня не удивило). Но после того, как стало известно, что бывший участник этого мерзкого шоу стал членом т.н. "общественного совета" Симферополя, мне стало понятно, что проект, если и закрывается, то только потому, что его участники теперь востребованы не только во властных структурах россии, но и на оккупированных ею территориях. Теперь и "Дом-2" стал кузницей кадров для Крыма. Еще никто и никогда так не унижал и не издевался над крымчанами, как это делают российские высвободители…Но, с другой стороны, если в Госдуру протоптаны кокаиновые маршруты, то не так уж и страшен какой-то там Глеб "Клубничка", попавший с похмелья в, прости Господи, "общественную палату Симферополя".

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