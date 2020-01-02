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2 января • обновлено в 07:21
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КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. Добавили еще год тюрьмы: как крымчане проводили старый и встретили новый год

1.5т

Приветствую читателей блога в 2020 году. В первом дайджесте нового года по старой традиции хочу поделиться с вами сообщениями крымчан, из которых вы узнаете, как оккупированный россией полуостров проводил старый и встретил новый год.

До полуночи крымчане писали следующее:

1. Новость мне под ёлку принесли. У знакомых сын пошел к кацапам на контракт. В Крыму на контракт служить. И вот думаете, где он служит? Тадааам! В Донецке на передовой… А в Украине “гражданская война”. На данный момент он солдат российской армии. И точно находится в Донецке. А самое смешное, что в 2014-ом вся его ватная родня мне доказывала, что на Донбассе кацапов нет…

2. В новорiчну нiч будемо сидiти з чоловiком вдома, щоб не бачити оточуючого божевiлля! Навiть до родичiв не пiдемо, бо вони х@ла будуть слухати. Цього ми не переживемо!

3. Надзиратель заглядывает в окошко на двери камеры: — Иванов, с новым годом! — Какой новый год, сентябрь же ещё? — Год тебе добавили. Подойди и распишись, что ознакомлен… А тут и не сентябрь, а вполне 31 декабря, но… С новым годом, граждане. А вот кто на свободе — тех с праздником!

Новости Крымнаша. Добавили еще год тюрьмы: как крымчане проводили старый и встретили новый год

4. Евпатория достойно провожала 2019 год: “НГ — это, конечно, замечательно, но какое может быть праздничное настроение, когда со вчерашнего вечера нет воды??? Пгт Заозёрное, может, кто-то знает, когда эти у… дадут воду? Анон”. Ответы: “Никто не знает! Провожаем год свиньи достойно”, “Это точно”. Не отставал и Джанкой: “С наступающим вас. За линией нет электричества! Администрация и РЭС телефон не поднимают. Отличная подготовка при свечах”, “Полтавская в темноте! Они ремонтировали… То напряжение слабое было, то ещё что-то… А света нет”

5. В ватной ялтинской группе ВК были и такие поздравления: “З Новим роком, з новим щастям! Хай цей рік для вас удасться. На роботі хай шанують. Часто премії дарують. Вдома люблять, обіймають. Не ревнують і не лають. Буде хай чудовий настрій. З Новим роком, з новим щастям! (+ украинский флаг)”

6. З Новим роком! Щастя, здоров’я та всього найкращого!

Новости Крымнаша. Добавили еще год тюрьмы: как крымчане проводили старый и встретили новый год

7. Пишет крымчанин, который был вынужден выехать из Крыма из-за российской оккупации: “Закінчується ще один рік без моїх гір. #CrimeaIsUkraine #криммій”

Новости Крымнаша. Добавили еще год тюрьмы: как крымчане проводили старый и встретили новый год

8. Добривечір вельмишановним снігуроїдам! Всіх з прийдешнім Новим роком!

Потом часы пробили полночь по оккупационному времени (в Киеве было 23:00):

9. По мацковскаму времени уже новогот. Желаю вам, рабсияне, шоп ваши мечты сбылись, и в Расее в 2020-ом наконец-то появилось много маленьких миленьких норотных резбублег. “ДНР” вам в каждый город, “ЛНР” вам в каждый двор, “освобождение” из РСЗО вам в каждый дом. Аминь!

10. Позвонила знакомая из Киева, чтобы поздравить с Новым годом, который у нас “уже наступил”. Сказал ей: “Ты чего, припухла?”. Она с извинительным выражением лица ответила: “Поняла, перезвоню после 12-ти”. Мы друг друга хорошо поняли)))

Часы пробили полночь по киевскому времени (в оккупации — час ночи):

11. З Новим 2020-им роком, Україно! Та з Днем народження Степана Андрійовича Бандери! Борімося!

12. З Новим роком! Все буде Україна! Слава Україні!

13. Ребята, С Новым 2020 годом! Удачи во всем!

14. З Новим роком всіх українців! Щастя і добра! Бажаю усім здоров’я!

15. З Новим роком, Україно!

16. З Новим роком з Гурзуфу!!!!

17. Уже 7 минут как Крым салютует Украине!!! З Новим роком, Ненька!

18. З Новим роком, друзі! Бажаю, щоб у вашому житті було якомога більше моментів, в яких від щастя перехоплює подих

Новости Крымнаша. Добавили еще год тюрьмы: как крымчане проводили старый и встретили новый год

19. Вспоминали крымчане и про наступивший День рождения Степана Бандеры

Новости Крымнаша. Добавили еще год тюрьмы: как крымчане проводили старый и встретили новый год

20. Справжніх українців вітаю З НОВИМ 2020-им РОКОМ!

21. Ну, наконец, я дома. Это худший Новый год с 2014 года. Были у ватной родни. Ну, в общем, сперва они на меня как на отмороженного смотрели. А после третьей бутылки жали руку и соглашались. Ну как это стадо понять? Трезвые — у них “Крымнаш”, а выпьют — и понеслось.

22. Мы отмечали Новый год, как и многие в Крыму, в “разношерстной” (по политическим взглядам) компании. Телевизор играл фоном застолья. Без нескольких минут 12, когда появилась рожа луноликого, звук в телевизоре был отключен главой застолья. После появления на экране курантов, включили звук и стали чокаться бокалами. А потом заиграл гимн россии. Звук снова был выключен хозяином квартиры со словами: “Давайте не будем портить себе настроение”. Возражающих не было. Застолье продолжилось. В час ночи (в полночь по Киеву) снова поздравляли друг друга с Новым годом. Крым очень странный иногда…

23. 1 января 1978 года в Симферополе родился Сергей Кокурин. 18 марта 2014 года он был застрелен во время штурма российскими оккупантами 13-го фотограмметрического центра в Симферополе. “Без единого выстрела и без жертв”, говорили они… Помним… https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1212151739148845057 (фото и ссылка).

P.S. “Надзиратель заглядывает в окошко на двери камеры: — Иванов, с новым годом! — Какой новый год, сентябрь же ещё? — Год тебе добавили” — примерно с таким настроением шестой год подряд проукраинские крымчане отмечают встречу Нового года. Да, салюты в час ночи, которые ты слышишь вокруг, когда Новый год приходит на материковую Украину, греют душу — ты понимаешь, что не один. Но от ощущения, что тебе добавили еще год в тюрьме, избавиться трудно. Пусть в этом году у кремлевской крысы будут большие проблемы, что позволит приблизить нашу победу!

З Новим роком

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Автор
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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
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Источник
Источник: Блог КРЫМского бандеровца
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Что-то смотрю бред усилился. У данного блогера брехня начинается с того что он представлен как блогер из Крыма. Правда не уточняется когда этот коллективный автор был в Крыму.
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