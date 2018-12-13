1. Очередная колонна военной техники оккупантов прошла через скрепный мост

2. В Страсбурге прошло вручение премии Европарламента “За свободу мысли” имени Сахарова, лауреатом которой в этом году стал заключенный в россии украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов. Премию за Сенцова приняли его адвокат Дмитрий Динзе и двоюродная сестра Наталья Каплан, которая зачитала с трибуны обращение политзаключённого

3. В результате оккупации Крыма с 2014 года были лишены свободы в рамках политически мотивированных уголовных дел МИНИМУМ 82 человека. На данный момент 57 человек продолжают удерживаться в тюрьмах и СИЗО Крыма или рф, трое находятся под домашним арестом. Правозащитники подчеркивают, что эта цифра неокончательная, так как есть и другие уголовные дела в Крыму, в которых могут подтвердиться политические мотивы преследования

4. Российский прокурор запросил от 10 до 17 лет колонии строгого режима фигурантам первого бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир” Зеври Абсеитову, Ремзи Меметову, Рустему Абильтарову и Энверу Мамутову, которых оккупанты арестовали 12 мая 2016 года

5. По всему Крыму вчера прокатилась очередная волна масштабных блэкаутов. Ватники тешили себя иллюзиями, что света не было из-за ветра. Пытался вспомнить, как часто до оккупации свет пропадал из-за ветра. И не смог. А сейчас — от каждого дуновения сидим со свечками. Понаехавший из Перми предположил, что “опять хохлы шланги перегрызли”. Интересно, о каких шлангах речь идет? О тех самых, которые путин трижды кидал через пролив? Вездесущая “укроДРГ” уже и туда добралась? Тем временем оккупанты, спихнув всю вину на непогоду, сообщили, что без электричества остались 138 населенных пунктов. Один из крымчан прокомментировал: “Непогода (по мнению оккупантов) — это снежок, который уже превращается в жижу. При Украине такие сообщения были, не отрицаю, но при шквальных ветрах, дожде со снегом, при минусовой температуре”

6. В оккупированной Керчи все стабильно — Северо-Крымский канал нам не нужен: “Анон. На Баме воды нет. У кого еще воды 2 дня нет?”, “Вода есть, а x*ли толку? Водки нет!!”, “То есть, то нет, то опять есть. Район Войкова”

7. Оккупанты в Севастополе опубликовали новый список мест, где ватники могут собирать разрешенные митинги. Комментарий пропагандонов: “Митинговать в Севастополе теперь нельзя не только на Нахимова, но и у памятника Солдату и матросу, и на площадке у КИЦ. Новые места для массовых мероприятий — это глухие непросматриваемые углы в спальных районах, подальше от глаз и ушей чиновников. И прохожих, которые могут к протестам присоединиться. Все это выглядит как издевка. Чтобы было понятно, куда загоняют в Севастополе общественный протест, отметим точки на карте. Разве можно так с севастопольцами? Ведь именно 30-тысячный митинг на площади Нахимова в 2014 году дал старт Крымской весне”

8. В Госдуру внесли законопроект, предлагающий наказывать за публикацию в Интернете материалов, выражающих “явное неуважение к государству, органам власти и конституции”. Карать будут штрафом от 1000 до 5000 рублей или административным арестом на срок до 15 суток. Скоро ватники даже в соцсетях поскулить не смогут

9. Вата ищет достоинства аусвайсов. Не находит: “Если мы — граждане рф, то мы и за границей должны ими быть, и гордиться этим. А так, получается, что красный паспорт нужен только для того, чтобы предъявить на нашей границе! А дальше что? Визы в него не поставят, никуда не впустят. Если вы выезжаете как гражданин Украины, то почему возникает вопрос: "Где ваш загранпаспорт россии?". Граждане Украины могут же выезжать из россии?”

10. Крыманы познакомились с раисянами поближе: “Я не помню, чтобы раньше был такой негатив к понаехавшим. Даже донецких так не хаяли. Ну, пусть их меньше было, но все же. Значит, не на пустом месте баня покосилась. Нет же такого тумблера любить/ненавидеть у нашего брата, чтобы его темной ночью 2014 года кто-то взял да и перещелкнул”

11. Севастопольской вате хотелось в СССР, а попали в 90-ые: “На днях шел с обеда на работу. Прохожу мимо школы. Какой-то старшеклассник кавказского обличья, уже с бородкой, с улыбкой избивает блондинчика-ботаника. Тот пытается сопротивляться. Рядом стоят ровесники и наблюдают. Никто не вмешивается. Вмешался, с ходу врезал кавказца в задницу тяжелым ботинком. Тот разъяренный оборачивается. Тут сосед подлетает, бывший мент, нынче в суде работает. Начал сыпать ментовскими фразами. В общем, сообща "опустили" кавказца и дали свои телефоны "ботанику", на случай повторения инцидента”, “Та развели тут демагогию. Население нищает, свирепеет. Ничего удивительного, что дети безработных или работающих нищих отрываются на ком-то. Помню в 90-ые, когда было 12 лет, видел, как ходила парочка моего же возраста с палками и дубинками, грабили карманные у детворы”

Новости Россия не всегда была плохой

12. В посте речь, как я понимаю, о понаехавших из кавказских республик россии: “Анонимно, плиз. Молодые люди, приезжие, пожалуйста, ведите себя прилично! Не надо приезжать и навязываться к местным девушкам! Если вам отказали в знакомстве, то услышьте это и отвалите. Своих женщин оставили дома, окутали в мешки, а сами на чужих глаз положили! Не будьте животными, не позорьте свою культуру своим поведением! Или валите обратно, или ведите себя прилично. На улицу уже страшно выходить”, “"Укутали в мешки". Ну, понятно, о каких приезжих пишут”, “(Понаехавший) А что делают местные девушки в местах массового скопления приезжих?”, “Мы вообще-то здесь живём. И что, должны прятаться по углам, потому что они понаехали? Я поддерживаю автора!!! Действительно, невыносимо и противно всё это”

13. В отравленном оккупантами Армянске уже неделю продолжают читать лекции в учебных заведениях города о пользе Ленинского комсомола. После лекции проводят опрос, чтобы выяснить усваиваемость одебиливающего материала

14. Симферополь. Обновленная улица Авиационная. Новый асфальт. Скоро открытие, но дорога уже расползлась. ГОСТ рф строго соблюден

P.S. “Разве можно так с севастопольцами? Ведь именно 30-тысячный митинг на площади Нахимова в 2014 году дал старт Крымской весне”, — кудахчут севастопольские пропагандоны из-за мест на отшибах, где оккупанты разрешили ватникам скулить о своей никчемной жизни. Накрылась ваша “весна” медным тазом. Только идиот не понимает, что с отработанным материалом именно так и поступают. Вы свою ноту в этой пьесе провыли до конца. А теперь закройте рты, сидите молча и не отвлекайте сцаря и его бояр. Это до оккупации вам на русском было разрешено говорить. А теперь — только молчать! И слова Сенцова, которые сегодня зачитала в Европарламенте его сестра, тому подтверждение: “Я не могу сейчас присутствовать в этом зале. Но вы можете услышать мои слова, даже если их произнесет кто-то другой. Слово — это главный инструмент человека, а зачастую его единственный. Особенно, когда у него отнято все остальное”. В Крыму оккупанты отняли и слово, и все остальное…