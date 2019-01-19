1. Аресты, новые жестокие приговоры, суды, нечеловеческое обращение в СИЗО, обыски, новые репрессивные законы, давление на верующих и свободу слова. Это декабрь 2018 года в Крыму. Мониторинговый обзор, подготовленный Крымской правозащитной группой
2. Дочь активиста Эдема Бекирова сообщила, что ее отца перевели из больницы обратно в СИЗО Симферополя. Вот что Элеонора написала на своей странице в соцсети: “СРОЧНО. Моего папу вернули из больницы в СИЗО. “Лечение” инвалида I группы без ноги, с 4 шунтами в сердце, закончено. Ему вкололи инсулин — и ВСЕ!”
3. Около 11 утра, в преддверии пятничной молитвы, в мечеть с. Дубки Симферопольского района нагрянули полицаи режима и ОМОН. К территории, прилегающей к мечети, подогнали автозак. Причина вторжения пока не известна
4. Представитель РПЦ, которая шифруясь на материковой Украине вцепилась в вывеску “УПЦ МП”, заявил, что “с точки зрения церковных канонов и церковного устройства, Крым является территорией Украины”. Что только не сделаешь во время агонии. Пять лет молчали. И да, в Крыму “УПЦ МП” не трогают, т.к. “свои” для оккупантов, а вот украинскую церковь репрессируют и выгоняют из зданий. Севастопольские пропагандоны отметили: “Комментируя вопрос о сотрудничестве УПЦ МП с российскими властями Крыма и ВС рф, в частности видео 2014 года, на котором видно, как в керченском храме собираются русские казаки, посоветовал не смотреть российское телевидение”, мол, не было такого. Эх, грешно ведь врать. Вся суть чекистов в рясах
5. В Севастополе протоиерей т.н. “УПЦ МП”, которая называет себя “украинской”, отслужил панихиду по “Беркуту”, назвав украинские власти “пришедшими из тьмы”. Эти же ублюдки “освящают” ракеты оккупантов и молятся за ихтамнетов, желая развала Украины
6. Коллаборант Константинов подписал “соглашение о сотрудничестве” оккупированного россией Крыма с террористическими группировками “ДНР/ЛНР”, созданными россией на оккупированной ею части Донбасса. Теперь заживем
7. Оккупанты в Керчи зовут наглухо отбитых ватоголовых на службу по контракту, которые должны пополнить ряды ихтамнетов, став международными преступниками. Жители Керчи прокомментировали: “Отдай жизнь за олигарха)))”, “Люблю расиянских солдат, но не всех, а только каждого двухсотого”, “Удобрения”, “Боже упаси”, “ИХТАМНЕТ”
8. Ватные пенсионеры в Крыму снова скулят — сцарь их кинул: “Нам столько говорили, что без пенсионной реформы никак, что пенсии не будут расти, если не повысить пенсионный возраст. Обещали прибавку в 1000 рублей для самых бедных. А теперь выходит, что на народе сэкономили дважды: заставили больше работать и забрали доплаты”. Тем временем жителям Чечни списали 9 млрд руб долгов за газ, опасаясь массовых протестов
9. Жители Армянска решили вспомнить: “А помните ситуацию с избиением парней военными? Интересно, чем всё закончилось? В нашей группе были же ребята, которым досталось”. Ответы: “Разве не за такой мир боролись? Какая ирония”, “Значит не просто так!”, “А чем могло все закончиться — фингалы сошли, недоверие к военным осталось”. Напомню, в августе 2018 года около 15 ихтамнетов, засланных из Чечни, жестоко избили четырех жителей Армянска, но остались безнаказанными
10. Севастопольскую бухту оккупанты снова залили мазутом
11. Новости процветающей Евпатории: “Почему выключили свет, кто знает? Интернет и моб. связь тоже не работают((((”, “Не везде свет отключили, а вот с интернетом бяда”, “Веерное отключение”, “Уже включили, но с такими перепадами напряжения, так и техника может пострадать”, “А воды до сих пор нет, что случилось-то?”, “И воды нет. Кто-нибудь знает, когда дадут?”, “ГДЕЕЕЕ ВОДААА? ГДЕ СВЕЕТТТТТ?”, “А вы как думали жить в россии? Не нойте, а хавайте”, “Как всегда, под выходные”, “Когда свет дадут, кто знает?”, “Где деньги?!”, “Денег нет, но вы держитесь”, “За водой на Победу с вёдрами”, “У меня телек сгорел”. Позже оккупанты сообщили: “Почти 100 тысяч абонентов госпредприятия "Крымэнерго" в Евпатории и Сакском районе сегодня, 18 января, остались без электроснабжения в результате технологического нарушения”, причину которого оккупанты якобы не знают, а я знаю
12. Оккупанты в Евпатории решили организовать “курортный патруль”. Местные прокомментировали: “Опять ставки на петушиные отряды. Дороги сделайте лучше, или никто просто до нас не доедет”, “Суки”, “Лопаты в руки и на дороги работать”
13. Вата Яны-Капу (Красноперекопска) решила снова строчить письма в Спортлото: “Кто отправлял жалобу в Москву по поводу дорог? Скиньте готовое заявление скачать. Да, и может, еще кому пригодится. Попал на ремонт двух передних колес и подвески! Чтобы тебе там икалось, Пал..й!”, “Там Поклонская 28 числа в Армянск приезжает. Приём граждан будет производить. Может, к ней стоит записаться, как вариант?”, “Если все напишем, будет результат”, “Напишите жалобу в произвольной форме и отправьте Аксёнову на Фейсбук”, “Ещё не отправила свое письмо. Это адрес администрации путина”
14. На ватном паблике Джанкоя разместили фото процесса масштабной реконструкции ЖД вокзала, которая была проведена в 2007 году, когда “Украина ничего не делала”. До вторжения русских нацистов оставалось 7 лет
15. В поселке Новоалексеевка, что неподалеку от административной границы между Крымом и материковой частью Украины, сегодня открыли Центр предоставления административных услуг, куда теперь могут обращаться жители оккупированного Крыма, которые массово оформляют все виды украинских документов
P.S. Закончу выпуск таким мнением жителя Крыма: “В моем понимание, основанном на личном опыте, россиянин — это вечно бухое существо, блюющее и гадящее где попало. До оккупации в Крым приезжали совсем другие люди”.
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