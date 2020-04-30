1. Южный окружной военный “суд” в Ростове-на-Дону продлил арест политзаключённым алуштинского “дела Хизб ут-Тахрир”. Ленур Халилов, Руслан Нагаев, Руслан Месутов и Эльдар Кантимиров, арестованные после массовых обысков 10 июня 2019 года, останутся в СИЗО минимум до октября 2020 года

2. 21-летнему Таиру Ибрагимову оккупанты вынесли предупреждение о “недопустимости экстремистской деятельности”. Крымский татарин является активным участником акций, направленных на поддержку репрессируемых сограждан. Оккупанты ранее уже задерживали Ибрагимова

3. В оккупированном Севастополе коронавирус выявили сразу у 36 строителей, которые работали на стройплощадке Минобороны оккупантов в захваченном аэропорту “Бельбек”. На стройках работают в основном понаехавшие — местным максимально работу не дают. Только в Севастополе на двух объектах Минобороны оккупантов, включая тот, где зафиксирована вспышка коронавируса, работает 700 человек, более 500 из которых — понаехавшие

4. В Крыму выявлены 10 новых больных коронавирусом, в их числе 5 медиков. Количество зараженных COVID-19 на полуострове увеличилось до 162 человек, в том числе 73 в Севастополе. Гоблин заявил, что понаехавших, которые не имеют на полуострове жилья или собственности, будут принудительно помещать в обсерваторы на 14 дней

5. Почти все большие стройки в Крыму, которые не закрыли на время карантина, уничтожают нашу историю, археологию и культуру. Символично, что именно здесь происходят вспышки смертельной короны.

6. Диалог крымчан: “Настанет то время, когда в Крыму туристам будут рассказывать: Вот здесь во время российской оккупации был уничтожен исторический памятник, а вот здесь…”, “Посмотрите налево. Тут был заповедник… Здесь когда-то было водохранилище… А здесь были песчаные пляжи… Раньше тут зеленела можжевеловая роща… Нет, не высохшее русло реки. Это остатки Северо-Крымского канала… Про крымские персики писал Маяковский. Как “куда делись”?”

7. Севастополь. Самоликвидация очищает мозг! Нет на свете города, который так бы любил ПАРАДЫ, как Гардемаринск. Но гавань (“родная”) вылечила и от этого: “Над Севастополем и Керчью 9 мая пройдут авиапарады”, — сообщили оккупанты. Последовали такие комментарии: “Пусть эти "парады" засунут себе поглубже и надолго. Уроды. Людям жрать нечего, они их опять в клетки трамбуют и отмывают бабло на парадах, нах*р никому не нужных. Парад — когда люди все выходят и смотрят его, а не так, для галочки”, “С таким же успехом можете провести парад кораблей, один фиг, из своего дома ничего не увижу”, “Деньги на ветер, для кого этот авиапарад?”, “Для голубей”, “Для зомбо массы, чтобы сидели в клетках и не скучали”. Каждое из сообщений набрало десятки одобрительных лайков

8. Севастопольские ордынцы уже “празднуют” 9 мая, но победобесие “отклеилось”

9. Гардемарины на паблике Севастополя плюются в армию “освободителей”, которая задолбала гадить: “Хочу занести в черный список нашу доблестную армию. Тут шпионы не нужны — ее можно найти по ее следам. Где стояли военные, там везде кучи дерьма! Неужели трудно вывезти все за собой? Весь лес на Караньском плато в этом мусоре”, “А еще они вырубили немерено деревьев. И вся 21 батарея завалена упаковками от сухпайков”, “На войне — как на войне”, “Войну они там знатную устроили. Повсюду патроны холостые валяются”, “Быдлота. Дома так же срут?”, “Люди — свиньи”, “Отправьте эти фото на сайт Минобороны. И точку геолокации укажите. Пусть они вам ответят официально, какие меры реагирования приняли”, “Это не наша армия! После нашей — окурки и бутылки от алкоголя горой”, “Фу”

10. Засланный путиным в Севастополь оккупант Развожаев признал очевидное. По его мнению, в Севастополе проживает не 400 тысяч, как гласит официальная статистика мордора, а уже “более 700 тысяч человек”, что следует из объемов потребления воды и продажи хлеба. Севастопольская вата, пасущаяся на самом упоротом сайте ForPost, комментирует: “Очень плохая новость”, “Понаехи смотрят статистику, где меньше заболевших, и едут к нам с этой заразой”, “Это уже ближе к правде, хотя более 800 тысяч человек, а до этого сказки писали о 450 тысячах”, “Я вдруг понял! Большую морскую Собянин ремонтировал не для севастопольцев, а для своих москвичей! Ведь их сейчас в городе больше, чем местных!”, “Здесь вам не надо быть аналитиком, чтобы это понять. Это вам любая бабка на рынке скажет”, “Наконец-то глазки у правительства стали прорезаться. Летом, когда закончится вода, могут уже совсем открыться!”, “Ну надо же. Когда севастопольцы 6 лет умоляли начать что-то делать с рванувшими сюда понаехами, все радостно, начиная с путина, потирали ладошки в предвкушении мега прибылей от туризма. А уж как Россия-24 расхваливала Крым и Севастополь за красоту этих мест. Но даже сейчас Развожаев лукавит, ведь он озвучил проблему перенаселения, опять же, с точки зрения выпросить больше денег для койко-мест. Про то, что до этого эти самые койко-места по "оптимизации" сокращали где только могли, до этого и путин, и Развожаев героически промолчали. И еще момент: получается, официальная статистика врала — а где тогда гарантия, что с тем же самым вирусом также не мухлюют?”, “Всё власть прекрасно знала. Ещё в 2016 мне озвучил цифру один чел, что в Севасе уже лимон двести. И методов подсчёта у них больше, чем хлеб, вода, мобилы. Номерные знаки, владение квартирой, домом и т.п. У меня сын школу заканчивает. В классе только два севастопольца! 2, Карл! Остальные — понаехи”, “Вопрос к господину Развожаеву. А он сам где зарегистрирован? В Красноярске? Или также входит в число этих "по хлебу и воде"?”, “(Понаехавшее пишет) Противно от этих комментов. Почему же при Украине не считали, сколько хохлов понаехало в Севастополь, а россиян считаете?”

P.S. Еще одно сообщение из последнего пункта дайджеста вынесу в постскриптум: “Для местных и всю жизнь живущих граждан, имеющих детей, невозможно ребенка в школу устроить. МЕСТ НЕТ! Дожили. Зато понаехи везде устроены: и на работу, и в сады, и в поликлиники, и т.д.”, — написала ватница, которая, скорей всего, “местной” стала примерно так же, как и те, что 6 лет массово сюда прут из-за поребрика.