1. Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации.

ЗА такое решение проголосовали 67 стран-членов комитета, ПРОТИВ — 23, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 82. Страны, которые голосовали против украинской резолюции: россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Бурунди, Камбоджа, Китай, Кот-д’Ивуар, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла и Зимбабве

2. Арбитражный суд Центрального округа Калуги отклонил кассационную жалобу представителей Крымской епархии Православной церкви Украины. Таким образом, оккупанты отбирают ЕДИНСТВЕННЫЙ храм ПЦУ в захваченном Симферополе

3. Осужденного 12 ноября на 12 лет колонии крымского правозащитника Эмир-Усеина Куку на следующий день после вынесения приговора оккупанты поместили в карцер

4. Оккупанты задерживали на административной границе между Крымом и Херсонщиной крымского пловца Олега Софяника. Причем его задерживают и мурыжат каждый раз, когда видят. Софяник считает, что таким образом оккупанты “намекают на то, чтобы я покинул полуостров”

5. Бывший сотрудник МВД Украины, которого этим летом разоблачили на Полтавщине в шпионаже в пользу россии, приговорен к 12 годам лишения свободы. Оперативники СБУ установили, что предателя завербовали в 2014 году в аннексированном Крыму. В вербовке принимали участие Николай Путинцев и Кирилл Симагин — бывшие военнослужащие СБУ, которые предали военную присягу и перешли на сторону врага

6. Пропавшую 12 ноября в Крыму пятилетнюю Дарью Пилипенко нашли мертвой. Задержан отчим девочки, который, как утверждают оккупанты, сознался в убийстве. Мать девочки возвращается из Китая, где была на заработках. Семья понаехала к нам из Иваново. Девочку постоянно избивали. Большая часть жестоких, диких преступлений в Крыму — дело рук понаехов

7. В Евпатории полицаи задержали сотрудников штаба Алексея Навального Максима Климова и Александра Данилова. Сначала хотел удивиться, а потом выяснилось, что они — понаехавшие из Белгорода бутербродники, а не местные. Задержаны за запуск квадрокоптера

8. Активный пособник оккупантов Олег Зубков сообщил, что ему придется начать массово убивать своих животных, т.к. 3 декабря состоится судилище, через которое оккупанты хотят закрыть и парк львов “Тайган”, и зоопарк “Сказка”: “Принял решение, что нужно избавляться от части коллекции, а именно — отстреле 30 медведей, которых готовил для парка медведей. Но с приходом россии в Крым речь идет не об открытии новых парков, а о закрытии уже имеющихся. Мне жалко медведей, но, к сожалению, российские власти не оставляют мне выбора. Такой мне выбор предстоит и по тиграм, и по львам. Содержать такую массу животных под постоянным страхом быть закрытыми — нельзя”. Зубков опубликовал слезное видео и ссылку на петицию путину, которого умоляет о спасении

9. Оккупанты списали дефицит воды в Крыму на “интенсивный курортный сезон” — якобы руссо-турысто выхлебало всю воду. Смеюсь))

10. “В россии запретили посуточно сдавать квартиры туристам. Нововведение также коснется хостелов”. Ватный на всю голову Сандрик (и не только он) из Судака взвыл

11. Сегодня с 12 часов дня контрольные пункты въезда и выезда (КПВВ) “Каланчак” и “Чонгар”, которые расположены на админгранице с временно оккупированным россией Крымом, восстановили полноценную работу

12. “С 1 декабря в Крыму перестанут продавать и обслуживать сим-карты МТС, получить помощь от оператора крымчане смогут только в россии”, — сообщили российские пропагандоны. 5 лет назад некоторые ватники орали, что со временем сюда все зайдут, но пока только уходят даже те, кого типа не было

13. Оккупанты в Крыму отчитались о перевыполнении плана по сбору винограда, который назвали рекордным. “Рекордный” сбор винограда оказался на 20% меньше дооккупационного объема, но ватникам об этом не расскажут. И так во всем. Они и от двух анонсированных поездов из замостья теперь бьются в экстазе от счастья, когда до оккупации в сутки ходило около 100 пар поездов

14. “Вот они, наши двухэтажные красавцы, которые будут возить людей в Москву из Симферополя и обратно. В очередной раз хочется похвастаться нашими новинками, для Крыма это что-то новое и неизведанное”, — написало ватное анонимное чудо, которое не знало, что двухэтажные поезда ходили в Крым до оккупации, а также скоростные поезда Интерсити украинского и зарубежного производства. Ватнику ответили: “В Крым в 2013 году ходили двухэтажные Шкоды. Так что про новинку чуть-чуть слукавили”, “Ездила на таком, он ещё и скоростной был, с Харькова до Симферополя за 7 часов доезжал”, “Новое и неизведанное (с) к нам ездило при Украине. Шкоды с Харькова и Донецка и Хюндай с Днепропетровска”. Тем временем от вида российских вагонов в Крыму, да и в самой россии, в восторге далеко не все: “Судя по внешнему виду, это для перевозки заключённых, верно?”, “Стойла что надо”, “Нюанс в том, что двухэтажные теснее одноэтажных”, “Такой некрасивый”, “Они неудобные, особенно на втором этаже потолки низкие”, “Одноэтажный лучше”, “Ну вот, почему не пустили обычные вагоны?! Двухэтажные — это ужас. Ездили, доводилось. Видимо, расчёт на то, чтобы побольше билетов продать и навариться на этом”, “Они даже из поездов начинают делать панельки”, “По-моему, лучше пустить одноэтажные новые вагоны, обычные, или, если в два этажа, то закупить иностранные аналоги — они комфортней будут и лучше”, “Ну, почему они такие страшные? Как топором обрубили”

P.S. “Для Крыма это что-то новое и неизведанное”, — написал аноним о сомнительного вида двухэтажных вагонах, которые оккупанты планируют запустить в Крым. Ответы анониму вы уже прочли. Но все же “нового и неизведанного” за годы оккупации у нас, действительно, хоть отбавляй — и все со знаком минус. Только от “неизведанных” новостей одного сегодняшнего дня волосы становятся дыбом…

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