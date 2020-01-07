1. История севастопольца Игоря Мовенко стала одним из примеров того, как в аннексированном Крыму преследуются люди с проукраинской позицией. О том, как после избиения беркутовцем Владимиром Суходольским Игорь сам превратился в обвиняемого, как семья Мовенко пережила процесс судилища над Игорем, как проходил захват Крыма россией с использованием тысяч завезенных гопников и как продолжается жизнь семьи бывшего политзаключенного на материковой части Украины.

2. Журналист-расследователь из Екатеринбурга Юрий Изотов, сообщивший о подготовке к первой провокации со стороны россии с “крымскими диверсантами” (в 2016 году) и о массовой вербовке россиян для войны против Украины, обратился к властям Грузии с просьбой предоставить ему политическое убежище. Журналисту поступали угрозы. Напомню, в августе 2016 года оккупанты арестовали Евгения Панова (освобожден по обмену 7 сентября 2019 года) и Андрея Захтея, которых назначили “украинскими диверсантами” и посадили на 8 и на 6 лет, соответственно. Поимке крымчан предшествовала перестрелка на админгранице с Херсонской областью, но даже т.н. “советник” бывшего “губернатора Севастополя” Сергея Меняйло Эдуард Журавлев публично признавал, что стрельбу на админгранице с Херсонской областью “устроили пьяные российские военнослужащие-контрактники, а вовсе не украинские диверсанты”.

3. 5 января председателя Судакского Меджлиса крымскотатарского народа оккупанты более часа удерживали в отделении “полиции”. Все это время с ним не было связи. “Ильвера Аметова вызвали в судакское отделение полиции для ознакомления с результатами экспертизы изъятых экспонатов из его частного музея в ходе обыска, проведенного в сентябре прошлого года. Именно по этому основанию, озвученному по телефону, ему предложили подъехать в полицию”, — сообщила активистка Ленора Дюльбер. Позже выяснилось, что “экспертиза” оккупантов постановила, что изъятые из музея Аметова экспонаты являются огнестрельным оружием и могут быть использованы. Крымский татарин допускает, что в ближайшее время его могут обвинить в хранении огнестрельного оружия.

4. В Крыму 9 провайдеров в 9-ти населенных пунктах полностью блокируют 18 украинских информационных сайтов и 2 социальные сети. Эти же провайдеры блокируют сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Хизб ут-Тахрир и Свидетелей Иеговы. Кроме того, как минимум 6 украинских информационных сайтов у этих провайдеров доступны только частично. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Крымской правозащитной группы (КПГ), который был проведен в ноябре-декабре 2019 года.

5. Окупований Ватостополь. Малюки-бойовики з дитячого мілітарі-клубу “Перемога” зробили новорічну подорож по Малаховому кургану з Д. Морозом, Б. Ягою, рассійським солдатом та матросом. Чому малюкам дали подарунки з цукерками замість фронтового пайка з американською тушонкою — неясно.

6. Таблички “ЗАСРЕМ пляж/(город) вместе! Акция для тех, у кого вместо головы ЖОПА” перекочевали с пляжей оккупированного Крыма на улицы оккупированных городов полуострова. Потому что вокруг — говень и толпы понаехавших, привыкших гадить там, где живут.

7. “А помните, как мы смеялись над Северной Кореей, когда их СМИ сообщили, что они выиграли Чемпионат мира по футболу (в котором не принимали участие)? Не верю своим глазам, кацапы их догнали”, — написал житель Феодосии и опубликовал статью о том, как россияне вчера праздновали победу на Чемпионате мира по хоккею, хотя их сборная позорно проиграла финал — просто российский канал “Матч-ТВ” решил вместо проигрышного матча показать выигрышный от 2011 года.

8. Ялта не подводит. Памятник Тарасу Шевченко всегда стоит с цветами.

P.S. “Услышал сегодня в ватном болоте разговоры о том, что зря освобождали болгар — предатели; поляков — предатели; сербов — предатели. И вообще, нужно было захватить всю Европу, чтобы не умничали, а Америку — разбомбить, или на крайний случай Аляску забрать… Я поинтересовался, зачем это надо? На что получил исчерпывающий ответ: "Чтобы знали!". То, что вы дегенераты, и так все нормальные люди знают! Но для чего весь мир превращать в Воронеж?”.

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