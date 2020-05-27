1. Их нечасто вспоминают, потому что о них годами нет никаких новостей. Они — пропавшие без вести в аннексированном Крыму. Информации крайне мало, общественности известны только восемнадцать фамилий тех, кто имел активную проукраинскую позицию и внезапно перестал выходить на связь. Среди них — симферополец Тимур Шаймарданов. Об этом человеке говорят, что весной 2014 года он один работал за все украинские спецслужбы в Крыму. В марте 2014 года Шаймарданов активно помогал украинским военным. Так, например, Тимур искал ночлег, еду и деньги для украинских бойцов 36-ой бригады береговой обороны в селе Перевальное. Командир пустил в часть российских оккупантов, и около 80 украинских бойцов горно-пехотного батальона 36 бригады остались на улице. Потом Шаймарданов занимался выводом украинских бойцов с территории Крыма. Вместе волонтеры “Украинского народного дома” помогли более чем двум тысячам военных. Историю активиста, чья роль в сопротивлении российской оккупации мало кому известна, посмотрите в сюжете по ссылке. Сегодня исполняется ровно 6 лет с момента похищения крымчанина оккупантами

2. Политзаключенного белогорского “дела Хизб ут-Тахрир” Энвера Омерова после этапирования из аннексированного Крыма в СИЗО №1 Ростова-на-Дону поместили в карцер на 15 суток. До задержания в июне 2019 года Омеров активно поддерживал других политзаключенных

3. Паблик Симферополя. Автор — стекловата, накушавшаяся гавани и завуалировано тоскующая по райской Украине: “Все в точности до наоборот. Не будет турЫстов — обвалится первичка. Потом обвалится остальной рынок. Хотя бы курево перестанет постоянно дорожать. Мы тут, коренные, теперь самые нищие оказались. В обслуживающий персонал превратились. У кого-то, конечно, есть работа, спорить не буду, но материковые (прим — россияне) все земли скупили, загнали ценники под потолок и продолжают скупать ЮБК. Все многократно перепродано и переоценено стоит на Авито. Коренным однушка теперь в принципе с такими средними зарплатами не доступна. В этом смысле можно с сарказмом констатировать — при Януковиче был Рай. Бандюки воцерквляются, скупают все депутатские кресла, прикидываются правильными коммерсантами и всем банкуют, рассказывая народу про какого-то царя и сколько без него мы (они) бабла потеряли”

4. В оккупированном россией Крыму выявлены 3 новых случая заболевания коронавирусом. В Севастополе — 1. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 507 человек, в том числе 158 в Севастополе. Всего умерших — 14 человек, в том числе 3 — в Севастополе, но оккупанты сегодня заявили, что из 11 умерших в Крыму с диагнозом COVID-19 только трое умерли от коронавируса

5. Ватостопольці насолоджуються каменюками з неба. Ти диви — обмеження свободи їх напружує: “Сегодня попыталась получить пропуск для поездки в Холмовку за клубникой. Цель поездки — другое, и в комментариях написала, что следую к месту приобретения товаров. Получила отказ. Если режим самоизоляции в Севастополе завершен, следовать к месту приобретения товаров и услуг я могу, прописка у меня есть, то почему я не могу съездить за клубникой в соседнюю долину? И хотя мой эксперимент носил скорее любознательный характер, почувствовала себя в западне. Севастопольцам запрещен выезд из Севастополя?”, “Запрещен. Севастопольцы в западне. Ситуации, по которым людям необходимо выехать в соседний город и вернуться домой в один день, бывают разные, необходимые, и вовсе не предусмотренные списком. Сама система, те, кто рассматривает заявки, не в состоянии обработать всю информацию и учесть все нюансы. Да их и невозможно описать в разделе "другое". Будет просто тупо отказ. Вот это ограничение свободы уже очень напрягает и мысли возникают нехорошие”

6. Оккупанты впарили Севастополю в невыгодный лизинг около сотни автобусов — все они уже вышли из строя: “В декабре обнаружились проблемы с партией из 90 автобусов, купленной за 650 миллионов рублей — тогда не могли выходить на линию из-за разных поломок 64 машины. Сегодня же выяснилось, что недоступна вся партия. Это подтвердил глава департамента транспорта Севастополя Сергей Румянцев”. Руське нанотехнологии

7. В 2014 году оккупанты в Крыму отжали (“национализировали”) более 200 санаториев. 95% из них на сегодня разворовано и продано за копейки: “У меня знакомый за копейки купил несколько бильярдных столов и дорогое оборудование из спортзала в одном из пансионатов неподалеку от Симеиза. Все было на его глазах. Разворовывали дорогое кухонное оборудование, сантехнику, потом даже окна и двери. И все это под охраной так называемого ополчения, которое к крымской весне не имело отношения”, “Сейчас выставлен на продажу в Симеизе детский санаторий Юность, Пионер и два взрослых санатория: Красный маяк, Семашко. Куда я только ни обращалась, чтобы остановили продажу хотя бы одного детского санатория Юность. Никто слушать и слышать не хочет”, “Стандартная схема в россии, даже не удивлен. Уже с трудом верится, что могут допустить к власти более-менее порядочного человека”

P.S. “Разворовывали дорогое кухонное оборудование, сантехнику, потом даже окна и двери. И все это под охраной так называемого ополчения”… А знаете, кто так описал дерибан Крыма оккупантами? Это слова Ерманова Константина, который в 2014 году активно помогал оккупантам захватывать Крым, за что имеет соответствующую медаль. Ерманов был участником т.н. “самообороны”, под надзором представителей которой и осуществляется разворовывание отжатых предприятий, успешно работавших до оккупации полуострова россией. К слову, Ерманов родился в Казахстане в 1983 году, потом проживал в россии, а позже переехал в украинский Крым. С июля 2012 года возглавляет Керченскую городскую организацию “Русская община Крыма”. После захвата Крыма оккупанты перебросили Ерманова на Донбасс, где он принимал участие в захвате здания СБУ в Луганске. Можете представить себе уровень творящегося в Крыму беспредела, разворовывания уничтожения, если даже ярые пособники оккупантов не в силах молчать. Да и говорят они только потому, что им не перепал кусок “пирога”, на который они рассчитывали.