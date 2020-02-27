Новости Крымнаша. День сопротивления Крыма российской оккупации

1. Санкции, введенные США против россии за аннексию Крыма и вторжение на Восток Украины, продлены еще на год, сообщил президент США Дональд Трамп: “Действия и политика правительства россии, включая аннексию Крыма и применение силы в Украине, продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности и внешней политике США. Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660”

2. По стопам Гитлера: оккупанты запросили 7 лет лишения свободы для жителя Джанкоя Сергея Филатова, которого обвиняют в организации деятельности религиозного сообщества “Свидетели Иеговы”. “Каждый, кто здесь стоит, тоже может пострадать. Возвращается 1951-й год, 1937-й год, которые были в россии”, — заявил Филатов после судилища. Следующее судилище назначено на 28 февраля. Филатов — отец четверых детей, он “переехал в Крым из Херсона в связи с тем, что нужно было ухаживать за больной дочерью”

3. Вчера в оккупированной Ялте у памятника украинской поэтессе Лесе Украинке возложили цветы в честь ее 149-летия. Почтить память поэтессы пришли работники историко-литературного музея Ялты, преподаватели украинского языка и ялтинские школьники, изучающие украинский язык

4. Задержанные ФСБ 15 февраля в Азовском море украинские рыбаки Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов вышли из-под ареста оккупантов в Крыму. Максим Терехов по телефону связался с родными и сообщил, что состояние всех рыбаков хорошее, и они планируют возвращаться домой на собственном судне

5. Шість років тому два офіцери Центру дальнього космічного зв’язку встановили прапор України на найбільший радіотелескоп в Європі РТ-70 біля Євпаторії. Висота 90 метрів над рівнем моря. Побачимо флаг України знову, коли Крим виконає своє спецзавдання по розвалу рашки

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6. В Украине 26 февраля отмечают День сопротивления Крыма российской оккупации. В этот день в 2014 году перед зданием Верховной Рады АРК в Симферополе прошел многотысячный митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда людям противостояли значительно уступающие по численности нелюди под руководством Аксенова. В тот же вечер на крымском ТВ Гоблин однозначно опроверг все пропагандистские страшилки Кремля, которыми зомбировали жителей Крыма в обоснование оккупации и “спасения” полуострова от “киевской хунты”, а в провокациях на митинге Гоблин обвинил “профессиональных русских”

7. Сегодня в Киеве в прямом эфире проходит форум “Age of Crimea” (“Время Крыма”), посвященный Дню крымского сопротивления российской оккупации.

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8. 26 февраля 2014 года на митинге под стенами Верховной Рады Крыма был и Эрвин Ибрагимов. Он вместе с тысячами собравшихся скандировал: “Крым — не россия!”. 24 мая 2016 года оккупанты похитили Эрвина. С тех пор о нем ничего не известно

9. На митинге в Симферополе 26 февраля 2014 года толпа ватников затоптала насмерть двух своих единомышленников. В 2018 году оккупанты наградили погибших посмертно медалями. Обстоятельства смерти орки стараются не упоминать. Это 67-летняя Валентина Корнева (задохнулась в давке) и 21-летний Игорь Постный (умер от сердечного приступа)

10. Шесть лет назад представители т.н. “самообороны” были ширмой для действий российских оккупационных войск в Крыму. Они участвовали в агрессивной пропаганде оккупантов, избиениях, похищениях, пытках и убийствах. Сейчас они также безнаказанно избивают неугодных для так называемой “крымской власти”, а в перерывах охраняют мусорки. Какова участь “казаков” и “крымской самообороной” спустя 6 лет оккупации, читайте по ссылке в материале правозащитников Крым.SOS

11. “В Крыму на момент аннексии не было массовых пророссийских настроений. В Кремле об этом хорошо знали. Москва пустила в ход "зеленых человечков", понимая, что местная публика сама не поднимется. Российский диверсант Игорь Гиркин, участвовавший в аннексии полуострова, впоследствии признавался, что никакой массовой поддержки оккупации в Крыму не было. Весной 2014 года желающих протестовать против официального Киева в республике было настолько мало, что "восставших крымчан" пришлось завозить из соседней россии. Сам факт того, что президенту путину пришлось использовать армию, указывает на то, что для Москвы крымчане были лишь статистами. Основную работу проделывали военные, кремлевские функционеры, присланные для организации "референдума", и уличный криминалитет, нападавший на журналистов и проукраинских общественников. "Крымнаш" стал своего рода геополитическим наркотиком, который на первые полтора-два года дезориентировал российское общество и разобщил политическую оппозицию. Тактически владимир путин и его близкое окружение укрепили свои позиции внутри страны. При этом они обрекли крымчан на санкции, международную изоляцию, жизнь в режиме осажденной крепости и массу социально-бытовых неудобств”.

12. Прокуратура АРК сообщила о подозрении еще десяти т.н. “судьям” по факту незаконного уголовного преследования участников митинга в поддержку территориальной целостности Украины, который состоялся в Симферополе 26 февраля 2014 года. Предатели объявлены в розыск

13. К шестой годовщине оккупации Крыма россией пособник российских оккупантов Зубков заявил, что “мы (крымчане) ничего не могли изменить тогда (в 2014), но энтузиазма было бы, конечно, меньше, если бы мы знали, что нас ожидает”. По ссылке послушайте, как изменилось мнение предателей Украины, и послушайте слова тех, кто изначально воспротивился российскому вторжению и первым подвергся репрессиям

P.S. Мы никогда не должны забывать того, что последние 6 лет приходится переживать нашей стране после военного вторжения россии. Мы не должны забывать слезы матерей и обязаны помнить о тысячах убитых. Российским оккупантам все это вернется сторицей… Сегодня, вспоминая те дни февраля-марта 2014 года, как будто снова переживаешь весь ужас, который был только началом. Помню испуганные глаза людей на улицах, помню лживые заявления рашистов, помню тонны ненависти, которая лилась бурным потоком на Украину. Помню ложь, предательство, лицемерие, цинизм. Помню и никогда не забуду. А еще помню героизм тех, чьи лица разительно отличались от серой массы. Лица отчаяния, надежды и любви к своей Родине. Мы должны помнить не только о тех, кто предал, но обязаны знать, что были, есть и всегда будут люди, которые, находясь в оккупации, всеми доступными средствами поддерживают Украину, подвергая собственные жизни смертельной опасности

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